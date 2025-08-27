Menü Kapat
Otomobil
Avatar
Editor
 Murat Makas

Türkiye'de seveni bol: Yenilenen Peugeot 308 tanıtıldı

Peugeot, makyajlı 308'i görücüye çıkardı. Güncellenen model; yeni far tasarımı, aydınlatmalı logo, zengin donanımlar ve dizelden tam elektrikliye kadar uzanan motor seçenekleriyle dikkat çekiyor.

Türkiye'de seveni bol: Yenilenen Peugeot 308 tanıtıldı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
27.08.2025
saat ikonu 20:45
|
GÜNCELLEME:
27.08.2025
saat ikonu 20:45

2021’de tanıtılan mevcut neslin ardından gelen bu güncellemeyle birlikte 308’in yüzü değişti. “Aslan dişleri” olarak bilinen far tasarımı yerini bölünmüş aydınlatmalara bıraktı. Üst bölümde üç pençeyi andıran LED şeritler öne çıkarken, uzun farlar tamponun parlak siyah yüzeyine gizlendi. Gövde rengi ızgaranın üzerinde uzanan ince LED çizgiler, araca daha modern bir kimlik kazandırıyor.

Türkiye’de seveni bol: Yenilenen Peugeot 308 tanıtıldı

Allure donanımında full LED farlar standart gelirken, GT ve GT Premium paketlerinde Matrix LED teknolojisi ve dinamik sinyaller sunuluyor. Peugeot logosunun aydınlatmalı versiyonu da ilk kez bu modelle birlikte kullanıma giriyor.

Arka bölümde büyük değişim olmasa da krom detaylar kaldırılmış. Stop lambaları artık tüm versiyonlarda LED pençe formuna kavuşmuş. Yan profilde yeni 17 ve 18 inç jant seçenekleri dikkat çekerken, gövde rengi paletine Lagoa Mavi (hatchback) ve Ingaro Mavi (station wagon) eklenmiş.

Türkiye’de seveni bol: Yenilenen Peugeot 308 tanıtıldı

İÇ MEKÂNDA TEKNOLOJİ VE KONFOR

308’in kokpitinde markanın i-Cockpit düzeni korunuyor. 10 inçlik merkezi ekran ve güncellenmiş 3D grafiklere sahip dijital gösterge paneli modern görünümünü sürdürürken, GT paketinde Alcantara döşemeler, sekiz renkli ambiyans aydınlatma, masajlı koltuklar ve 10 hoparlörlü Focal Hi-Fi ses sistemi öne çıkıyor.

Yeni bilgi-eğlence sistemi kablosuz güncelleme desteğiyle geliyor. Ayrıca, modelin üretiminde kullanılan malzemelerin %31’i geri dönüştürülmüş veya yenilenebilir kaynaklardan elde edilmiş.

STATİON WAGON SEÇENEĞİ SÜRÜYOR

Pratiklik arayanlar için 308 SW seçeneği de güncellemeyle yola devam ediyor. 598 litreden 1.487 litreye kadar genişleyebilen bagaj hacmi, 40:20:40 oranında katlanabilen arka koltuklar ve elektrikli bagaj kapağıyla öne çıkıyor.

Türkiye’de seveni bol: Yenilenen Peugeot 308 tanıtıldı

MOTOR GAMI GENİŞLİYOR

Yeni 308, Stellantis’in EMP2 platformunu kullanmaya devam ediyor.
1.2 PureTech hafif hibrit: 145 bg güç, e-DCS6 çift kavramalı otomatik şanzıman.
1.6 Plug-in hibrit: 192 bg güç, 17,2 kWsa batarya ile 85 km’ye kadar elektrikli menzil.
1.5 BlueHDi dizel: 130 bg, 8 ileri otomatik şanzıman.
E-308 (tam elektrikli): 154 bg, 58,4 kWsa batarya, WLTP’ye göre 452 km menzil, V2L desteği ve 100 kW DC hızlı şarj ile %20’den %80’e 32 dakikada şarj.

#Otomobil
#tasarım
#Farc
#Yeni Nesil Oyun
#Peugeot 308
#Revizyon
#Led
#Otomobil
