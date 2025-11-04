Menü Kapat
Türkiye’de üretilecek Hyundai Ioniq 3’ün içinden ilk kareler ortaya çıktı

Kasım 04, 2025 12:07
1
Hyundai Ioniq 3 ilk görüntüler

Hyundai’nin elektrikli atağı büyüyor. Markanın 2026’dan itibaren Türkiye’de üretmeyi planladığı yeni Ioniq 3, test sürüşleri sırasında kameralara yakalandı. Kamuflajlı haliyle bile dikkat çeken otomobilin özellikle kokpit tasarımı merak uyandırdı.

2

Yeni Ioniq 3, Hyundai’nin eylül ayında Münih Otomobil Fuarı’nda tanıttığı “Three” konseptinin üretim versiyonu. Ioniq 5 ve Ioniq 6’nın altında konumlanacak model, daha kompakt boyutlarıyla şehir kullanımına uygun, sade ama modern bir çizgiye sahip olacak.

3

800 voltluk E-GMP platformunun yerine bu kez 400 voltluk basitleştirilmiş bir mimari tercih edilmiş. Bu da biraz daha uzun şarj süreleri anlamına geliyor ama aynı zamanda daha ulaşılabilir bir fiyat etiketini de beraberinde getiriyor.

4

YENİ PLEOS CONNECT DÖNEMİ

Kokpit tasarımı Hyundai’nin bugüne kadar kullandıklarından oldukça farklı. Ioniq 5 ve 6’daki birleşik ekran yerine, ön camın altına yerleştirilen ince bir dijital gösterge paneli ve konsolun üstüne oturtulmuş büyük bir tablet ekran dikkat çekiyor.

5

Bu ekran, markanın yeni nesil bilgi-eğlence yazılımı Pleos Connect ile çalışıyor. Android Automotive OS tabanlı sistem, akıllı telefon benzeri bir arayüz ve kişiselleştirilebilir menüler sunuyor.

6

Kullanıcılar, Pleos ID sayesinde kendi ayarlarını bulut üzerinden farklı araçlarda bile anında yükleyebiliyor.

