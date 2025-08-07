Volkswagen efsane modeline veda ediyor! Türkiye'de çok satıyordu

Volkswagen, en üst düzey modellerinden biri olan Touareg'i üretimden kaldırmaya hazırlanıyor. Autocar'a konuşan şirket içi kaynaklar, Touareg'in 2026 yılında üretiminin sona ereceğini belirtti.

İlk olarak 2002’de piyasaya sürülen premium SUV, orijinal Porsche Cayenne ile birlikte geliştirildi. Aynı platformu paylaşan bu iki model, çift amaç taşıyordu: Porsche'ye ilk SUV'unu kazandırmak ve dönemin Volkswagen Başkanı Ferdinand Piëch'in, Touareg ve Phaeton gibi üst segment modellerle VW'yi yukarı taşımaya yönelik hedefini gerçekleştirmek.

Touareg'in üretiminin sonlandırılması kararı, Volkswagen'in değişen önceliklerini yansıtıyor. Tayron, daha düşük maliyetli bir alternatif olarak konumlandırıldı ve Touareg'in rolünün büyük bir kısmını üstleniyor. Küresel pazarlarda satışta olan Tayron, iki ve üç sıralı koltuk seçenekleriyle sunuluyor ve daha esnek bir iç mekana sahip.

HALEFİ GELMEYECEK

Herhangi bir doğrudan halef planlanmadığından, Touareg'in vedası, Volkswagen'in 23 yıllık premium segment atağının da sonunu işaret ediyor.

ID.5 DE ÜRETİMDEN KALDIRILIYOR

Touareg ile birlikte, VW ID.5 modelini de ürün gamından çıkarma kararı aldı. 2021 yılında daha sportif, coupé tarzı bir ID.4 varyantı olarak tanıtılan ID.5, esas olarak Çin pazarı hedeflenerek üretilmişti. Ancak önemli bir ilgi görmedi ve Avrupa'da da daha kullanışlı olan ID.4'ün gölgesinde kaldı.

ID.5 modeli 2027 yılında üretimden kaldırılacak.