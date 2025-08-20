Xiaomi 2027 yılını işaret etti! Dünyayı Avrupa'dan fethedecek

Akıllı telefon pazarını fırtına gibi estiren Xiaomi, şimdi de gözünü elektrikli araç dünyasının en büyük oyuncularına dikti. Şirket bugüne kadar yalnızca Çin pazarındaki başarısıyla konuşuluyordu, ancak artık rotasını Avrupa'ya çevirdiğini resmen duyurdu.

AVRUPA PAZARI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

CNEVPost'un haberine göre, Xiaomi Başkanı Lei Jun, dün yaptığı bir kazanç görüşmesinde, şirketin 2027 yılında resmen Avrupa elektrikli araç pazarına girmeye karar verdiğini söyledi. Açıklama, Xiaomi'nin elektrikli araç işi için ilk kez Avrupa'yı denizaşırı pazar olarak hedeflediğini belirtmesi açısından tarihi bir önem taşıyor.

Jun, şu an için araştırma ve hazırlık aşamasında olduklarını belirtirken, temmuz ayında Alman plakalı bir SU7 Ultra modeliyle çekildiği fotoğrafı paylaşmıştı.

ÜRETİM SIKINTISI YAŞASA DA SATIŞLAR TAVAN YAPTI

Xiaomi, Çin iç pazarında SU7 ve YU7 modelleri için 41 ile 58 hafta gibi inanılmaz bekleme süreleriyle karşı karşıya kalmasına rağmen, satışları durdurulamaz bir yükselişte. Şirketin yayınladığı finansal rapora göre, elektrikli araç iş kolu ikinci çeyrekte yaklaşık 2.87 milyar dolar gelir elde etti.

Aynı çeyrekte teslim edilen araç sayısı 81 bin 302 olarak kaydedilirken, diğer iş kollarının (elektrikli araçlar ve yapay zeka dahil) brüt kâr marjının ise yüzde 26.4'e yükseldiği bilgisi paylaşıldı.

TESLA ÖNERİSİ ŞAŞIRTMIŞTI

Şu anda birçok rakibinden daha düşük üretim kapasitesine sahip olduğundan dolayı taleplere yetişmekte zorlanan Xiaomi, YU7 SUV modelini satın almak isteyenleri 56-59 hafta arasında değişen bekleme süreleriyle baş başa bırakıyor.

Lei Jun ise üretim kapasitesini artırmak için çalıştıklarını belirtirken, "Eğer hemen bir otomobil satın almanız gerekiyorsa, Çin'de üretilen çok iyi başka elektrikli araçlar da var" dedi ve takipçilerine XPeng G7, Li Auto i8, Tesla Model Y gibi seçenekleri değerlendirmelerini tavsiye etti.