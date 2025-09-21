Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

AK Parti'den CHP'nin kurultayına ilk yorum: Özgür Özel'e çok sert tepki

AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, Özgür Özel'in CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı’ndaki açıklamalarına tepki gösterdi. İnan, "Kaç kurultay yaparsan yap, koltuğundaki şaibeleri temizleyemeyeceksin" ifadelerini kullandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
AK Parti'den CHP'nin kurultayına ilk yorum: Özgür Özel'e çok sert tepki
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.09.2025
saat ikonu 16:19
|
GÜNCELLEME:
21.09.2025
saat ikonu 16:22

Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda lideri ’in partisinin 22. Olağanüstü Kurultayı’nda dile getirdiği sözlere sert tepki gösterdi.

"CHP ARTIK İÇİNDE DURULACAK BİR PARTİ OLMAKTAN SAYENİZDE ÇIKTI"

Özgür Özel'e 'siyasi rehine' olarak itham eden İnan, "Kaç kurultay yaparsan yap, koltuğundaki şaibeleri temizleyemeyeceksin. Çünkü sen sadece bir siyasi rehinesin. Partindeki hırsızlıklara sahip çıkan çantacıların gölgesinde ayakta kalmaya çalışan bir genel başkansın. Rantçı arkadaşlarınla birlikte demokrasiyi kirlettiniz, Türk siyasetini lekelediniz, seviyesini düşürdünüz. CHP artık içinde durulacak bir parti olmaktan sayenizde çıktı. Bunu yıllardır CHP’ye gönül veren herkes söylüyor. Bir de utanmadan 'bir sonraki iktidar' diyorsun. Daha 2023’te yerlere göklere sığdıramadığınız Kılıçdaroğlu’nu kendi partinizden aforoz eden sizlersiniz. O nedenle milletin iradesine dil uzatmadan önce dön ve aynaya bak" ifadelerini kullandı.

AK Parti'den CHP'nin kurultayına ilk yorum: Özgür Özel'e çok sert tepki

"CUMHURBAŞKANIMIZA SALDIRARAK KENDİ LEKELERİNİ GİZLEYEMEZSİN"

İnan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımıza saldırarak kendi lekelerini gizleyemezsin. Şunu da unutma: Recep Tayyip Erdoğan, 2002’den bu yana girdiği tüm seçimlerden zaferle çıkmış, her defasında milletin güvenini ve onayını almış tek liderdir. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında duran yüce millet iradesinin karşısında hiçbir değeriniz olamaz. Senin dayanağın yalnızca kirli pazarlıklar, çantacıların desteği ve rantçıların gölgesidir"

https://x.com/eyupkadirinan/status/1969726737199112399

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'in sözlerine tepki: Sağır duymaz uydurur
CHP'de Olağanüstü Kurultay! Özgür Özel yeniden Genel Başkan seçildi
ETİKETLER
#chp
#özgür özel
#ak parti
#Eyüp Kadir İnan
#Türk Siyaseti
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.