AK Parti'den CHP'nin kurultayına ilk yorum: Özgür Özel'e çok sert tepki

AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP lideri Özgür Özel’in partisinin 22. Olağanüstü Kurultayı’nda dile getirdiği sözlere sert tepki gösterdi.

"CHP ARTIK İÇİNDE DURULACAK BİR PARTİ OLMAKTAN SAYENİZDE ÇIKTI"

Özgür Özel'e 'siyasi rehine' olarak itham eden İnan, "Kaç kurultay yaparsan yap, koltuğundaki şaibeleri temizleyemeyeceksin. Çünkü sen sadece bir siyasi rehinesin. Partindeki hırsızlıklara sahip çıkan çantacıların gölgesinde ayakta kalmaya çalışan bir genel başkansın. Rantçı arkadaşlarınla birlikte demokrasiyi kirlettiniz, Türk siyasetini lekelediniz, seviyesini düşürdünüz. CHP artık içinde durulacak bir parti olmaktan sayenizde çıktı. Bunu yıllardır CHP’ye gönül veren herkes söylüyor. Bir de utanmadan 'bir sonraki iktidar' diyorsun. Daha 2023’te yerlere göklere sığdıramadığınız Kılıçdaroğlu’nu kendi partinizden aforoz eden sizlersiniz. O nedenle milletin iradesine dil uzatmadan önce dön ve aynaya bak" ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANIMIZA SALDIRARAK KENDİ LEKELERİNİ GİZLEYEMEZSİN"

İnan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımıza saldırarak kendi lekelerini gizleyemezsin. Şunu da unutma: Recep Tayyip Erdoğan, 2002’den bu yana girdiği tüm seçimlerden zaferle çıkmış, her defasında milletin güvenini ve onayını almış tek liderdir. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında duran yüce millet iradesinin karşısında hiçbir değeriniz olamaz. Senin dayanağın yalnızca kirli pazarlıklar, çantacıların desteği ve rantçıların gölgesidir"

https://x.com/eyupkadirinan/status/1969726737199112399