TGRT Haber
24°
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

CHP Olağanüstü Kurultay'ı bugün! Bir yanda davalar bir yanda sandık

CHP'nin Olağanüstü Kurultayı bugün yapılacak. Genel Başkan Özgür Özel kurultaya tek aday olarak girecek.. Hukuki tartışmaların gölgesinde gerçekleşecek kurultay, özel ve yönetim kadrosu için bir güven oylaması olacak.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.09.2025
saat ikonu 09:14
|
GÜNCELLEME:
21.09.2025
saat ikonu 09:44

22. Olağanüstü Kurultayı bugün Ankara’da Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde yapılacak. Kurultay, süren davaların partiye kayyum atanmasına ya da eski Genel Başkan ’nun geri dönmesine yol açma ihtimaline karşı toplanıyor.

ŞAİBE İDDİALARI GİDERİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Kurultay ile önceki kurultaylara yönelik şaibe iddialarının giderilmesi ve süren davaların konusuz bırakılması hedefleniyor.

ÖZEL SANDIĞA GİTMEYECEK

Hukuki bir sorun yaşanmaması için Genel Başkan ile parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu üyeleri de kurultayda sandığa gitmeyecek.

CHP Olağanüstü Kurultay'ı bugün! Bir yanda davalar bir yanda sandık

TEK TEK ARAYIP DAVET ETTİ

Öte yandan Özgür Özel'in eski genel başkanlar Kemal Kılıçdaroğlu, Murat Karayalçın ve Hikmet Çetin'i arayarak kurultaya davet ettiği öğrenildi.

CHP Olağanüstü Kurultay'ı bugün! Bir yanda davalar bir yanda sandık

YSK NOKTAYI KOYDU

Peki CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin 'ya nasıl taşındı? Önce Çankaya İlçe Seçim Kurulu, daha sonrasında ise Ankara İl Seçim Kurulu’nun itirazı reddetmesinin ardından CHP'li delege, konuyu YSK'ya taşıdı. YSK ise itirazın reddedildiğini ve kurultayın yapılacağını açıkladı.

CHP Olağanüstü Kurultay'ı bugün! Bir yanda davalar bir yanda sandık

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY KARARI

CHP yönetimi, İstanbul İl yönetiminin görevden alınmasının ardından 21 Eylül’de olağanüstü kurultay kararı aldı. 900’ün üzerinde delegenin imzasıyla olağanüstü kurultay için Çankaya İlçe Seçim Kurulu’na başvuruldu. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi kararıyla görevden alınan 196 İstanbul üst kurul delegesi ise imzacılar arasında bulunmadı.

“Maddi menfaat karşılığında iradesinin değiştirildiği” öne sürülen bu delegeler, büyük kongrede oy kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu seçimi 18 oy farkla kaybetti. Bu nedenle hukukçular, Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlığa dönebileceğini iddia ediyor. CHP kurmayları ise söz konusu iddiaların yalnızca 38. Olağan Kurultay’daki oy kullanma sürecine ilişkin olduğunu vurgulayarak, bu delegeler olmadan yapılacak yeni bir olağanüstü kurultayın “delege iradesinin sakatlandığı” iddialarını da boşa çıkaracağını savunuyor.

ETİKETLER
#kemal kılıçdaroğlu
#chp
#özgür özel
#ysk
#itiraz
#Şaibe İddiaları
#Olağanüstü Kurultay
#Politika
