Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Ali Osman Polat

Arınç’tan Manisa’da AK Parti övgüsü: "Türkiye ne gördüyse AK Parti sayesinde gördü"

Bülent Arınç, “Türkiye ne gördüyse AK Parti sayesinde gördü” dedi, yüzde 50 hedefiyle partililere seslendi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Arınç’tan Manisa’da AK Parti övgüsü:
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.09.2025
saat ikonu 06:05
|
GÜNCELLEME:
08.09.2025
saat ikonu 06:05

Eski TBMM Başkanı , Şehzadeler İlçe Başkanlığı’nın Yunusemre’de düzenlediği “Soframız Bir Davamız Bir” programında partililere hitap etti.

Arınç’tan Manisa’da AK Parti övgüsü: "Türkiye ne gördüyse AK Parti sayesinde gördü"

Siyasi hayatına Milli Selamet Partisi’yle başlayan Arınç, ne gördüyse AK Parti sayesinde gördü. Yollarımız, hastanelerimiz, barajlarımız, enerjimiz AK Parti sayesinde oldu” diyerek hizmetleri sıraladı. Oğlu Ahmet Mücahit Arınç’ın Manisa Milletvekili olarak görev yapmasından gurur duyduğunu belirtti.

Arınç’tan Manisa’da AK Parti övgüsü: "Türkiye ne gördüyse AK Parti sayesinde gördü"

“YÜZDE 50 BAL GİBİ OLUR”

Arınç, AK Parti’nin 23 yıllık iktidarına vurgu yaparak, “Yüzde 34,5’la başladık, yüzde 50’lere geldik. Şimdi yüzde 35-40’ta kalan oyumuz yüzde 50 olur mu? Bal gibi olur” dedi. ’nin iç çekişmelerini eleştiren Arınç, “Birbirlerini yiyorlar, vatandaş ariftir, kime oy vereceğini bilir” diyerek ’ın liderliğine güvenini vurguladı.

Arınç’tan Manisa’da AK Parti övgüsü: "Türkiye ne gördüyse AK Parti sayesinde gördü"

BİRLİK MESAJI VE TEŞEKKÜR

AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Nalband, “Bülent Arınç, Türk siyasetinde bir ekol, tevazu ve devlet adamlığını birleştirdi” dedi. Ahmet Mücahit Arınç ise teşkilatla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Program, samimi bir ortamda ailelerin buluşmasıyla sona erdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bülent Arınç'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Herkes eteğindeki taşı döksün
Bülent Arınç'ın CHP'ye katılacağı iddiasına farklı yorum: O politikaları savunanlar AK Parti'den CHP'ye yöneldi
ETİKETLER
#Politika
#Türkiye
#chp
#erdoğan
#ak parti
#bülent arınç
#Siyasi Hayat
#Ahmet Mücahit Arınç
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.