Arınç’tan Manisa’da AK Parti övgüsü: "Türkiye ne gördüyse AK Parti sayesinde gördü"

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanlığı’nın Yunusemre’de düzenlediği “Soframız Bir Davamız Bir” programında partililere hitap etti.

Siyasi hayatına Milli Selamet Partisi’yle başlayan Arınç, “Türkiye ne gördüyse AK Parti sayesinde gördü. Yollarımız, hastanelerimiz, barajlarımız, enerjimiz AK Parti sayesinde oldu” diyerek hizmetleri sıraladı. Oğlu Ahmet Mücahit Arınç’ın Manisa Milletvekili olarak görev yapmasından gurur duyduğunu belirtti.

“YÜZDE 50 BAL GİBİ OLUR”

Arınç, AK Parti’nin 23 yıllık iktidarına vurgu yaparak, “Yüzde 34,5’la başladık, yüzde 50’lere geldik. Şimdi yüzde 35-40’ta kalan oyumuz yüzde 50 olur mu? Bal gibi olur” dedi. CHP’nin iç çekişmelerini eleştiren Arınç, “Birbirlerini yiyorlar, vatandaş ariftir, kime oy vereceğini bilir” diyerek Erdoğan’ın liderliğine güvenini vurguladı.

BİRLİK MESAJI VE TEŞEKKÜR

AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Nalband, “Bülent Arınç, Türk siyasetinde bir ekol, tevazu ve devlet adamlığını birleştirdi” dedi. Ahmet Mücahit Arınç ise teşkilatla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Program, samimi bir ortamda ailelerin buluşmasıyla sona erdi.