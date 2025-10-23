Belediyeye kayyum atanmasına gerekçe olmuştu! Ahmet Türk o davadan beraat etti

İçişleri Bakanlığı tarafından 4 Kasım 2024 tarihinde görevden alınarak, yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Ahmet Türk’ün Ankara 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde “Örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme; Ahmet Türk’ün açıklamasının “İfade özgürlüğü kapsamında olduğunu” belirterek, “Suçun unsurlarının oluşmadığı” gerekçesiyle beraat kararı verdi.

KAYYUMA GEREKÇE GÖSTERİLMİŞTİ

Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne 4 Kasım 2024 tarihinde kayyum atanmıştı.

İçişleri Bakanlığı, Ahmet Türk'ün Ankara 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı 2022/142 esas sayılı dava dosyasını da gerekçe olarak göstermişti. Bakanlık açıklamasındaki gerekçe metninde, “2022/142 esas sayılı dosyası kapsamında terör örgütü propagandası yapmak suçundan davasının devam etmesi” ifadeleri yer almıştı.