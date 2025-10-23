Menü Kapat
Editor
 | Merve Yaz

Belediyeye kayyum atanmasına gerekçe olmuştu! Ahmet Türk o davadan beraat etti

Ahmet Türk 'örgüt propagandası' iddiasıyla yargılandığı ve Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atanmasına gerekçe yapılan davadan beraat etti.

Belediyeye kayyum atanmasına gerekçe olmuştu! Ahmet Türk o davadan beraat etti
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
23.10.2025
saat ikonu 14:47
|
GÜNCELLEME:
23.10.2025
saat ikonu 15:01

İçişleri Bakanlığı tarafından 4 Kasım 2024 tarihinde görevden alınarak, yerine atanan Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı ’ün Ankara 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde “Örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme; Ahmet Türk’ün açıklamasının “ kapsamında olduğunu” belirterek, “Suçun unsurlarının oluşmadığı” gerekçesiyle kararı verdi.

KAYYUMA GEREKÇE GÖSTERİLMİŞTİ

Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne 4 Kasım 2024 tarihinde kayyum atanmıştı.

İçişleri Bakanlığı, Ahmet Türk'ün Ankara 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı 2022/142 esas sayılı dava dosyasını da gerekçe olarak göstermişti. Bakanlık açıklamasındaki gerekçe metninde, “2022/142 esas sayılı dosyası kapsamında yapmak suçundan davasının devam etmesi” ifadeleri yer almıştı.

İlgili Haber
Son dakika | MHP lideri Devlet Bahçeli’den Ahmet Türk’e tebrik telefonu
Ahmet Türk adaylıktan çekildi, aktif siyaseti bıraktı
