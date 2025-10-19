Burcu Köksal'dan Taksim Meydanı'na özel açıklama! Son noktayı koydu: Bıktım usandım!

Taksim Meydanı programında AK Parti’ye geçeceği iddia edilen Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal’la ilgili önemli gelişmeler değerlendirildi. Gazeteci Barış Yarkadaş'ın programda aktardığına göre, Belediye Başkanı Burcu Köksal, "Taksim Meydanı"na özel bir açıklama yaparak, bu tür iddiaların kendisini yorduğunu ifade etti.

Gazeteci Barış Yarkadaş, Köksal'ın yarın Afyon İl Kongresi'ne katılacağını belirterek, "CHP’deyim, artık susmayacağım ve hiçbir yere gitmiyorum" mesajını net bir şekilde ilettiğini aktardı.

Köksal'ın, parti içinden bazı kişilerin yerel seçimlerde kendisinin kazanmaması için çalıştığını ancak isminin hiçbir zaman utandırıcı bir şeye bulaşmadığını vurguladı. Ayrıca, eşiyle ilgisi olmayan bir videonun yayımlandığını ve bunun yalan olduğunun aynı gün ortaya çıktığını söyledi.

https://x.com/tgrthabertv/status/1979652471103651953

“İFTİRA ATTILAR”

Köksal, “Bana oy veren halkımız ve partililerin gerçekleri bilmesini istiyorum. Partimde bazı kişiler kazanmamam için kapı kapı dolaştılar. O günden bugüne ismim utandırıcı hiçbir şeye bulaşmadı. Eşimin ilgisi olmayan bir video yayınladılar. Yalan olduğu aynı gün ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.

“PARTİMİ TEMSİL ETMEYE DEVAM EDECEĞİM”

Yarkadaş, “Köksal ’60 milyon TL yalanını bazı parti yöneticilerimiz yaydı bunu belgelerle kanıtladım’ dedi. Bir yandan hizmet etmeye çalışırken bir yandan da bu iftiralarla boğuşuyorum ama yılmayacağım, partimi temsil etmeye devam edeceğim diyor. Konuşma ihtiyacı içinde hissetti.” dedi.