CHP’de kriz bitmiyor! Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor: Milletvekilleri de AK Parti'ye geçecek

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu’nun CHP’den istifa edip AK Parti’ye katılması ana muhalefet cephesinde büyük şoka neden oldu. CHP yönetiminin olası ayrılıkların önüne geçmek için belediye başkanlarını yakın takibe aldığı iddia edildi.

PARTİ İÇİ ÇEKİŞMELER, BASKI, YOLSUZLUK İDDİALARI...

Önümüzdeki günlerde bazı il ve ilçe belediye başkanlarının da CHP’den ayrılıp AK Parti’ye geçeceği belirtiliyor. Belediye başkanlarının parti içi çekişmeler, üzerlerindeki baskılar ve yolsuzluk iddialarından rahatsız oldukları ifade ediliyor. Bu gelişmelerde Ekrem İmamoğlu’nun parti üzerindeki etkisinin de önemli rol oynadığı öne sürülüyor.

’YÜZYILLIK PARTİ EKREM İMAMOĞLU’NUN PEŞİNE TAKILDI"

Türkiye Gazetesi'nde yer alan haberlere göre; İmamoğlu’na muhalif olan CHP’li milletvekili grubunda rahatsızlıkların had safhaya ulaştığı önümüzdeki günlerde istifaların gelebileceği belirtiliyor. CHP’li bir grup milletvekili arasında önceleri gizli gizli şimdilerde ise ‘’Yüzyıllık parti Ekrem İmamoğlu’nun peşine takıldı" yorumlarının açıktan dillendirilmeye başlandığı ifade ediliyor.

ÖZGÜR ÖZEL ZORDA

Bu gelişmeler karşısında zor günler geçiren Genel Başkan Özgür Özel’in ise küçük bir ekiple süreci yönetmeye çalıştığı konuşuluyor. Özel’in partideki İmamoğlu etkisini mümkün olduğu kadar izole etmeye çalıştığı, hatta kendi üzerindeki “İmamoğlu’nun seçtirdiği Genel Başkan” yaftasından kurtulmak için hâlen devam etmekte olan delege seçimlerine doğrudan müdahalelerde bulunduğu ifade ediliyor. Özel’in bu amaçla kurmaylarından, parti üzerindeki İmamoğlu gölgesini ortadan kaldırmak için delege seçimlerine müdahale etmelerini ve İmamoğlu’na yakın isimlerin ayıklanmasını istediği ifade ediliyor.

ÜÇLÜ GERİLİM VAR

Delege seçimlerinde hâlen süren Özgür Özel-Kemal Kılıçdaroğlu adayları arasındaki gerilime şimdi bir de Ekrem İmamoğlu adaylarının eklendiği belirtiliyor. Delege seçimlerinin Özel-Kılıçdaroğlu-İmamoğlu çekişmelerine sahne olduğu ifade ediliyor. Son günlerde hemen her bölgedeki delege seçimlerinde yumrukların havada uçuşmasına bu üçlü çekişmenin yol açtığı kaydediliyor.