CHP'den İsrail Konsolosluğu önünde protesto: Netanyahu savaş suçu işliyor! 

29 May 2024 21:44 - Güncelleme : 29 May 2024 21:49

Uluslararası Adalet Divanı'nın "güvenli alan" olarak belirlediği Refah'ta sivillerin yaşadığı cadırlara İsrail'in saldırıları sürüyor. Gazze'de hükümetin açıkladığı son verilere göre, 72 Filistinli daha hayatını kaybetti. Dünyadan tepkiler çığ gibi artarken muhalefet de sokağa indi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı, Gazze'deki sivil ölümleri protesto etmek için Levent’te bulunan İsrail Başkonsolosluğu önünde basın açıklaması yaptı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Gazzeliler’in bugün kendi vatanlarında mülteci kampında kaldığına dikkat çekti.

"REFAH SIKIŞMIŞ DURUMDA"

Sivil ölümlerin olduğunu hatırlatan Çelik, "Adım adım işgal edilmiş topraklarında, bombalanan kentlerini terk etmiş, Refah bölgesine sıkışmış durumdalar. Ancak yine de göklerden yağan bombalar altında can veriyorlar!

Her geçen gün insanlık bir adım daha geriye gidiyor. Gazze'de fütursuzca dökülen masum kanlar, sadece Filistinlilerin değil, tüm insanlığın yüreğine işliyor. Modern ve öncü diye adlandırılan demokrasiler, bu vahşete sessiz kalarak tarihin en karanlık sayfalarına adlarını yazdırıyor. Mazlumların çığlıklarına kulak tıkayanlar, vicdanlarını ve insanlıklarını da toprağa gömüyor. Cansız bedenlerin kanıksanması, zulmün ve adaletsizliğin daha da yayılmasına sebep oluyor." dedi.

"TONLARCA BOMBA MASUM SİVİLLERİN ÜZERİNE BIRAKILDI"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"7 Ekim’den bu yana, yaklaşık 15 bini çocuk ve 10 bini kadın olmak üzere 36 bine yakın Filistinli acımasızca katledildi. 10 binden fazla insan enkaz altından dahi çıkarılamadı.

En az 80 bin insan bu vahşi saldırılardan dolayı yaralandı. Her birinin ardında bir aile, bir sevilen, bir umut parçası yatıyor. Her biri, insanlığın yüzleşmek zorunda olduğu büyük bir acının yansıması… Her biri, vicdanlarımızı sızlatan ve harekete geçmemiz gerektiğini haykıran sessiz bir çığlık.

Tonlarca bomba güvenli bölgeye sığındığını düşünen masum sivillerin üzerine bırakıldı.

Yeniden küçük bedenler yandı, çocukların çığlıkları gökyüzünü kapladı. Geride onlarca masum yaralı kaldı. İsrail, insan hayatını ve uluslararası normları nasıl pervasızca yok saydığını bir kez daha gözler önüne serdi. Her hamlesiyle bir terör devleti olduğunu kanıtlayarak ve uluslararası hukuku hiçe sayarak, tüm insanlığa ve bugüne kadar inşa edilmiş tüm değerlere meydan okudu."