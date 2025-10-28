Menü Kapat
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 29 Ekim programı belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Ankara’da düzenlenecek programlara katılacak. Bugün gerçekleştirilecek olan 21 pare top atışı ile başlayacak olan Cumhuriyet Bayramı, 29 Ekim Çarşamba günü gece yarısında son bulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim programı belli oldu
Ankara’da, 29 Ekim Çarşamba günü saat 11.00’de davetli resmi zevat ile 'de Mozoleye Çelenk Koyma Töreni düzenlenecek. Tören çerçevesinde kortejin Şeref Holü’nde yer almasını müteakiben Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından mozoleye çelenk koyulacak. Bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından kortej, Misak-ı Milli Kulesi’ne yönelecek ve özel defteri imzalayacak.

Anıtkabir’de gerçekleştirilecek olan törenin ardından Erdoğan, saat 12.30’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek olan Tebrikat Töreni’nde kutlamaları kabul edecek.

4 BİN GÖREVLİ KATILACAK

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek olan Tebrikat töreninin ardından saat 14.00’te Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünden başlayarak, Ulus'taki ilk Meclis binasında tamamlanacak olan "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Geçit Töreni" düzenlenecek.

Askeri ve sivil 37 farklı unsurun katılımıyla gerçekleştirilecek olan "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Geçit Töreni" yaklaşık 4 bin görevlinin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Geçit törenine, SOLOTÜRK F-16 Gösteri Ekibi’nin gerçekleştireceği gösteri uçuşu da eşlik edecek. Geçit töreninin ardından ise saat 17.30’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu’na ev sahipliği yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri ile Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri gerçekleştirecek ve kutlamalar tamamlanacak.

