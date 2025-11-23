Menü Kapat
Politika
Avatar
Editor
 | Banu İriç

DEM Parti'den CHP'ye çağrı: 'Kendilerine her yerde söyledik'

DEM Parti 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin CHP'nin katılmama kararı sonrası çağrısını bir kez daha yineledi. Komisyonun adaya henüz gitmediğini hatırlatarak fikir değiştirme çağrısı yapıldı.

DEM Parti'den CHP'ye çağrı: 'Kendilerine her yerde söyledik'
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.11.2025
saat ikonu 18:12
|
GÜNCELLEME:
23.11.2025
saat ikonu 18:12

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "" sürecine ilişkin, "Bu tarihi süreçte herkesin büyük bir sorumlulukla davranması lazım." dedi.

Hatimoğulları, Hatay'ın Defne ilçesindeki bir toplantı salonunda düzenlenen ", Barış ve Bölgemizin Geleceği Paneli"nde konuşma yaptı.

DEM Parti'den CHP'ye çağrı: 'Kendilerine her yerde söyledik'

"CHP'YE AÇIK VE KAPALI GÖRÜŞMELERDE SÖYLEDİK: BELKİ FİKİR DEĞİŞTİRİRLER"

'nin, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gidecek Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na üye vermeme kararına değinen Hatimoğulları, şöyle konuştu:

"Biz CHP'nin gitmesini çok önemsiyor, çok da istiyoruz. Bunu kendilerine basına açık ve kapalı görüşmelerde, her yerde söyledik. Gitmemelerini biz bir eksiklik olarak görüyoruz. Bu konuda yine ümit ediyoruz, hala komisyon adaya gitmedi, fikir değiştirilir ve gidilir."

Hatimoğulları, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu tarihi süreçte herkesin büyük bir sorumlulukla davranması lazım. Ne iktidar ne ana muhalefet partisi ne diğer partiler seçim hesabı yapmamalı ama ne yazık ki hepsi yapıyor. Seçim hesabı yapılmayacak kadar kıymetli ve değerli, 100 yıllık sorunumuzu çözmek üzereyiz, çözmeye çalışıyoruz. Bunu istemeyen kesimlerin provokatif tutumları ortada, onun da farkındayız. Bazı devletler, siyasi partiler çözüm istemiyor biliyoruz ama çözüm isteyenlerin bu konuda çok net bir biçimde konum alması gerekiyor. Hepimize tarihi bir sorumluluk düşüyor. İktidar ve rejim karşıtlığı, süreç karşıtlığına dönüşmemeli."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin süreci başlatıp tutarlı şekilde arkasında durduğunu dile getiren Hatimoğulları, şunları kaydetti:

"Devlet Bahçeli, devlet adına bu süreci başlattı. Bu süreci başlatma sebebi Orta Doğu ve Suriye'deki gelişmelerdir. Biz bunu on yıllardır söylüyoruz. Kürt sorununu çözmüş bir Türkiye, güçlü Türkiye olur ve bölgede belirleyici bir güce sahip olur. İktisadi, ticari, diplomatik ilişkilerde Türkiye'nin önü açılır."

ETİKETLER
#chp
#demokrasi
#Terörsüz Türkiye
#Türkiye Politikası
#Kürt Sorunu
#Politika
