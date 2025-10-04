DEM Parti'den İmralı ziyareti sonrası ilk açıklama! Siyaset ve hukuk vurgusu dikkat çekti

DEM Parti İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan ile dün gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından yapılan açıklamada, Öcalan’ın sağlık durumunun iyi olduğu ve moralinin yüksek olduğu belirtildi.

Açıklamada, bir yıl önce başlatılan “Barış ve Demokratik Toplum Süreci”nin ülkede çatışmasızlık ortamı sağladığı ve büyük tehlikelerin önüne geçildiği vurgulandı.

Heyet, Öcalan'ın 27 Şubat’ta yapılan önceki açıklamaya atıfta bulunarak, sürecin siyasi ve hukuki gerekliliklere bağlı olduğunu yinelediğini belirtti. Öcalan, gelinen aşamada hukuki gerekliliklerin “doğru ve bütüncül bir bakış açısıyla” hayata geçirilmesinin önemine işaret etti.

DEM Parti İmralı Heyeti'nin açıklaması şöyle:

"3 Ekim 2025 tarihinde İmralı Cezaevi’nde Sayın Abdullah Öcalan ile üç buçuk saate yakın süren bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın Öcalan her zamanki gibi son derece moralli, sağlıklı ve özgüvenliydi.

'BÜYÜK TEHLİKELERİN ÖNÜNE GEÇİLDİ'

Bir yıl önce başlayan Barış ve Demokratik Toplum Süreci ile ülkemizde çatışmasızlığın hüküm sürdüğünü ve büyük tehlikelerin önüne geçildiğini, bunda rol oynayan herkesin büyük ve onurlu bir emeğin sahibi olduğunu belirtmiştir.

Öcalan, “Uygarlığın üç yüzyıl yıkıcı çatışmalardan ve dünya savaşlarındaki korkunç kayıplardan sonra geliştirdiği önemli çözüm modellerinden biri müzakereci demokrasidir. Bunun özünü oluşturan yöntem ve mekanizmalar, Türkiye’nin içeride ve dışarıda yaşadığı pek çok sorunun çözümü için esas alınmalıdır” diyerek, demokratik müzakerenin siyasi ve toplumsal tüm ilişkilere hakim kılınmasını önermiştir.

“27 Şubat açıklamasında belirttiğimiz, sürecin gelişmesinin siyasi ve hukuki gerekliliklere bağlı olduğu cümlemizin arkasındayız” diyen Sayın Öcalan, gelinen aşamada hukuksal gerekliliklerin doğru ve bütüncül bir bakış açısıyla tespit edilerek hayata geçirilmesinin son derece önemli olduğunu vurgulamıştır.

Sayın Öcalan, son olarak Cumhuriyetin yeni yüzyılının barış ve demokrasi hukuku üzerine kurulması gerektiğini ifade etmiştir."

https://x.com/DEMGenelMerkezi/status/1974359271249977441