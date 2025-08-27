Gündemin öne çıkan başlıkları TGRT Haber'de: Medya Kritik'te önemli değerlendirmeler

TGRT Haber'in gündem belirleyen programı "Medya Kritik", bu akşam da çarpıcı başlıklarla ekrana geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kılıç kınından çıkarsa kelama yer kalmaz" mesajı, 81 ile sığınak inşaatı kararının arkasındaki İsrail gerilimi, "Terörsüz Türkiye Komisyonu"nun son toplantısı ve İBB yolsuzluk soruşturmasında Ekrem İmamoğlu'nun avukatına getirilen yurt dışı yasağı gibi sıcak konular, alanında uzman isimlerle masaya yatırılıyor.

Programda ele alınan konular arasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kılıç kınından çıkarsa kelama yer kalmaz" mesajı öne çıkıyor. Bu mesajın siyasi yansımaları ve olası sonuçları uzmanlar tarafından tartışılıyor.

Diğer önemli gündem maddesi ise 81 ilde sığınak inşaatı kararı. Bu kararın arkasında İsrail ile artan gerginliğin olup olmadığı sorusu programın en çok merak edilen başlıklarından biri. Konunun güvenlik boyutu ve bölgesel ilişkiler açısından taşıdığı önem tartışılıyor.

Ayrıca, **"Terörsüz Türkiye Komisyonu"**nun 6. toplantısı da programın gündeminde yer alıyor. Toplantıda DEM Parti'den gelen yeni taleplerin ne olduğu ve bu taleplerin komisyonun çalışmalarına etkisi detaylı olarak inceleniyor.

Son olarak, İBB yolsuzluk soruşturması da masaya yatırılan konular arasında. Soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun avukatına getirilen yurt dışı yasağı kararı ve iddianamelerin durumu değerlendiriliyor.

"Medya Kritik" programı, tüm bu konuları uzman konuklarla birlikte bu akşam 21.00'de TGRT Haber'de ele alıyor.