İzmir Körfezi balık ölümleriyle gündemde: 'Körfez can çekişiyor!'

İzmir Körfezi'nde yaşanan balık ölümleriyle ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesine tepki gösteren AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, "Çeyrek asırdır İzmir’i yöneten CHP’li büyükşehir belediye başkanları ile körfez, balıkların bile yaşam mücadelesi verdiği, kokudan geçilmeyen, can çekişen bir körfez gerçeğiyle karşı karşıya" dedi.

"KÖRFEZ CAN ÇEKİŞİYOR"

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, bugün sahile vuran ölü balıklarla ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesini hedef aldı. Başkan Saygılı yaptığı açıklamada, "Bugün yine Konak sahil şeridinde balık ölümleri yaşandı. Körfez can çekişmeye devam ediyor. Çeyrek asırdır İzmir’i yöneten CHP’li büyükşehir belediye başkanları, her seçim döneminde hemşehrilerimize körfezde yüzme vaadi verdiler. Ancak gelin görün ki, CHP’li başkanlar bu sözünü yerine getiremeden görev süresini tamamladılar. Mevcut Belediye Başkanı Cemil Tugay ise göreve başlarken '5 yılın sonunda körfezde yüzmeyi vaad edemem ama bugüne oranla daha temiz bir Körfez bırakabilirim' demişti. Ne var ki, bırakın temiz bir körfezi, son iki yıldır balıkların bile yaşam mücadelesi verdiği, kokudan geçilmeyen, can çekişen bir körfez gerçeğiyle karşı karşıyayız. Bu tablo açıkça gösteriyor ki Cemil Tugay da tıpkı selefleri gibi vaadini yerine getiremeyecek. Olan yine Körfez’deki canlılara ve İzmirli hemşehrilerimize olacak" dedi.