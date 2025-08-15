İzmir’de 4 ayda ikinci toplu ulaşım zammı! İşte yeni ulaşım ücretleri

İzmir’de kent içi toplu ulaşıma 4 ay arayla ikinci kez zam gündemde. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 4 Ağustos’ta yaptığı “Ulaşıma zam yok” açıklamasından sadece 10 gün sonra, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 20 artış yapılması için belediye meclisine başkanlık önergesi sundu. Zam gerekçesi olarak akaryakıt, elektrik, yedek parça ve döviz kurlarındaki artış gösterildi.

MECLİSE SUNULDU

Tugay’ın sunduğu önerge, görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na sevk edildi. Önümüzdeki günlerde meclis gündemine tekrar gelmesi beklenen önerge kabul edilirse, İzmirliler otobüs, metro, vapur ve tramvay gibi toplu ulaşım araçlarında yüzde 20 daha fazla ücret ödeyecek.

4 AYDA İKİNCİ ZAM

Büyükşehir Belediyesi, 12 Nisan’da toplu ulaşım ücretlerine yüzde 25 zam yapmış, tam biniş ücretini 20 liradan 25 liraya, öğrenci biniş ücretini ise 8,58 liradan 10 liraya yükseltmişti. Yeni düzenleme onaylanırsa 4 ay içinde ikinci kez zam yapılmış olacak.