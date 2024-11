Son Dakika | Batman Belediyesine Vali Ekrem Canalp kayyum atandı! Mardin Büyükşehir Belediyesi de kayyuma devredildi

04 Kasım 2024 07:23 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 07:44

Son dakika: Batman Belediyesine İçişleri Bakanlığı tarafından Vali Ekrem Canalp kayyum olarak atandı. 31 Mart Yerel Seçimlerinde DEM Parti adayı Gülistan Sönük başkan olarak seçilmişti. Mardin Büyükşehir Belediyesi başkanı Ahmet Türk'ün yerine de kayyum atandığı açıklandı. İki şehir için valilikten yasak kararı açıklandı. İşte detaylar...

Batman​ Belediyesi ve Mardin Büyükşehir Belediyesine kayyum atandı. Batman'da vali​ Ekrem Canalp'in kayyum olarak görevlendirildiği öğrenildi. Canalp'ın belediye binasına geldiği ve çevrede güvenlik önlemleri alındığı öğrenildi.31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Batman Belediyesine DEM Parti adayı Gülistan Sönük; Mardin Büyükşehir Belediyesine Ahmet Türk seçilmişti.

AHMET TÜRK'TEN PAYLAŞIM

Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına kayyum atanmasının ardından DEM Parti'den seçilen Ahmet Türk sosyal medya hesabından şunu paylaştı: "Asla pes etmek yok. Demokrasi, Barış ve Özgürlük mücadelesinden geri adım atmayacağız. Halk iradesinin gaspına geçit vermeyeceğiz. Bu böyle bilinsin!"

MARDİN VE BATMAN'DA MİTİNG VE GÖSTERİ YASAĞI

Mardin ve Batman'da her türlü toplanma, basın açıklaması, miting yapma, yürüyüş gibi etkinliklerin 10 gün süreyle yasaklandığını açıklandı.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, "Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü, millî güvenlik, kamu düzeninin sağlanması, Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, terör eylemlerinin ve suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, meydana gelebilecek muhtemel provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla açık alanlarda yapılmak istenilen toplanma, her türlü açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantıları, miting, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma/nöbet eylemi stant açma, çadır kurma, dron çekim faaliyetleri, anket yapılması, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma gibi her türlü eylem/etkinliklere katılmak amacıyla, diğer illerden geldiği anlaşılan şahıs/araçların ilimiz sınırına girişleri; ilimizden hareket ettiği anlaşılan şahıs/araçların il sınırlarımızdan çıkışları; ayrıca, bu kapsamda, başka illerden gelerek belirtilen eylem/etkinliklere katılmak maksadıyla ilimizden başka illere yapılacak geçişler için ilimiz güzergâhının kullanılmasının; 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. Maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. Maddesi hükümleri gereğince; Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, Mardin il sınırları içerisinde (il merkezi, ilçeler, polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) 04.11.2024 Pazartesi günü saat 07.00'den 14.11.2024 Perşembe günü saat 07.00'ye 10 gün süre ile yasaklanmış" denildi.

VALİ EKREM CANALP'İN ÖZGEÇMİŞİ

1971 yılında Bolu ili Dörtdivan ilçesi Aşağıdüğer köyünde doğdu. İlköğrenimini doğduğu köyde, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. 1992 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden 1996 yılında mezun oldu. Aynı üniversitede “Avrupa Birliği Hukukunun Yerel Yönetimler Üzerinde Etkisi” ve İngiltere Keele Üniversitesinde “Yeni Kamu Yönetimi” konularında Yüksek Lisans eğitimlerini tamamladı.

Mülki İdare Amirliği mesleğine Muğla Kaymakam Adayı olarak başladı. 85. Dönem Kaymakamlık Kursunu birincilikle bitirdi. Sivas-Koyulhisar, Gölova ve Ankara-Güdül Kaymakamlık görevlerini yürüttü.

2008 yılında İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde göreve başladı. Şube Müdürü, Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür olarak görev yaptı. Ayrıca 2016-2017 yıllarında İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği yaptı.

2017-2018 yıllarında Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı.

2018-2022 yılları arasında Edirne Valisi olarak görev yapan Vali Ekrem CANALP, 12 Mayıs 2022 tarih ve 31833 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2022/209 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Batman Valisi olarak atanmıştır.

İleri düzeyde İngilizce bilen Ekrem CANALP, evli ve bir çocuk babasıdır.