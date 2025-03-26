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 | Yusuf Özgür Bülbül

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuna kadar Filistinli kardeşlerimizin yanındayız

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kur'an- Kerim'i Güzel Okuma Yarışması ödül töreninde açıklamalarda bulundu. Kadir Gecesi'nin önemine değinen Erdoğan, Filistin davasına sahip çıkacaklarını söyledi. Erdoğan, "Sonuna kadar Filistinli kardeşlerimizin yanındayız" dedi...

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Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuna kadar Filistinli kardeşlerimizin yanındayız
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
26.03.2025
saat ikonu 23:04
|
GÜNCELLEME:
26.03.2025
saat ikonu 23:16

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kur'an- Kerim'i Güzel Okuma Yarışması ödül töreninde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Cumhurbaşkanlığı Külliyemize bu gazi mekana hoş geldiniz. Yurt dışındaki kardeşlerimize ilim ve muhabbet erlerine selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum. Bu akşam aynı zamanda Kadir Gecesi'ne ulaşmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Müstesna bir geceyi idrak ediyoruz. Kuran-ı Kerim'in nazir olduğu bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'nin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Siyonist hükümet Gazze'ye yönelik hava saldırılarını artırdı. Sağlık tesisleri İsrail tarafından bilerek hedef alınıyor. Gazze'nin ayakta kalan son binaları da yok ediliyor. Her gün daha da haydutlaşan soykırım şebekesi saldırılarına Ramazan ayında da devam ediyor. Edeceğiniz dualarda Gazzeli kardeşlerimizi unutmamanızı rica ediyorum. Şunu herkes bilsin ki biz sonuna kadar Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. İnsani, diplomatik ve ilkeli politikalarımızla yanlarında olacağız. Kardeş Filistin halkına gereken her türlü desteği vereceğiz. Gazze'de soykırımın bir an önce son bulması için ne yapılması gerekiyorsa onu yapmayı kararlıkla sürdüreceğiz.

"TRT'Yİ TEBRİK EDİYORUM"

TRT yayınlarının kahir ekseriyetini Gazze'ye ayırdı. Gazze'den dünyaya bir iletişim koridoru açarak gelişmeleri anbean aktardı. Sadece haber yayınlarıyla değil, soykırımı anlatan yapımlarıyla da adalet mücadelesine katkı sundu ve sunmaya devam ediyor. TRT mensuplarını bir kez daha tebrik ediyorum. Kuran-ı Kerim-i güzel okuma yarışmasına destek veren Diyanet Başkanlığımıza ve TRT'ye teşekkür ediyorum. Dereceye giren kardeşlerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Yarışmaya giren 110 yarışmacıya da aynı şekilde tebrik ve takdirlerimi iletiyorum. İlki 2017 yılında yapılan bu yarışma hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

İslam dünyasına birlik çağrısı

Emperyalistlerin ördüğü fitne ve nifak duvarlarını yıkamıyoruz.

Ayrıntılar hazırlanıyor...

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