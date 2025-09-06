Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Ticaret Bakanı Bolat: Halkını, milletini düşünen güçlü bir ittifak var

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Rize'de katıldığı etkinlikte AK Parti iktidarı döneminde vatandaşların refah seviyesi ve satın alma gücünün artırıldığını söyledi. Yasaklar, yoksulluk ve yolsuzlukla mücadeleyi başardıklarını belirten Bakan Bolat, "Allah'a çok şükür halkını düşünen, milletini, devletini ülkesini düşünen güçlü bir ittifak ve güçlü bir liderimiz var." dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ticaret Bakanı Bolat: Halkını, milletini düşünen güçlü bir ittifak var
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.09.2025
saat ikonu 05:11
|
GÜNCELLEME:
06.09.2025
saat ikonu 05:11

Ömer Bolat,, 'de sivil toplum kuruluşu yöneticileri ve iş insanlarıyla bir otelde düzenlenen programda konuştu. Bakan Bolat, çok yoğun programlarla verimli toplantılar yaptıklarını söyledi.

Sahada her zaman halkla bir arada olmayı amaçladıklarını ifade eden Bolat, eleştiriler, sorunlar, öneriler konusunda bilgi alarak çalışmalarını bu şekilde yönlendirdiklerini belirtti.

Ticaret Bakanı Bolat: Halkını, milletini düşünen güçlü bir ittifak var

"GÖREVİMİZİ LAYIKIYLA YAPACAĞIZ"

Rize'yi ilgilendiren her konuda değerlendirmeler ve öneriler aldıklarına işaret eden Bolat, "Şahsen bizim bakanlığımızın yetki alanındaki konularda biz görevimizi layıkıyla yapacağız. Bunun takipçisi olacağınızı biliyorum ve irtibatta kalacağız. Diğer bakan arkadaşlarımı ilgilendiren konularda da buradan aldığımız raporlar ve notlar çerçevesinde onları da hassaten yazılı ve sözlü olarak bilgilendirip sizlerin mesajlarınızı ileteceğim." ifadelerini kullandı.

"REFAF DÜZEYİ VE SATIN ALMA GÜCÜNÜ ARTIRDIK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK kadroların 22,5 yıldır Türkiye'ye her alanda büyük gelişmeler ve mesafeler kaydettirdiğini aktaran Bolat, "Türkiye'mizin dünya liginde hem rakamlar itibariyle ekonomik gelişme ve istihdamı, ihracatı, büyüme, üretim, turizm, hizmetler, savunma sanayi her alanda başardığı büyük aşamalar hem de altyapıda, üst yapıda yepyeni bir ülkenin ortaya çıkması ve vatandaşlarımızın hayat kalitesi ve refah düzeyinin satın alma gücünün arttırılması konusunda elhamdülillah sicilimiz çok çok olumlu eserlerle, hizmetlerle ve performansla dolu." diye konuştu.

Ticaret Bakanı Bolat: Halkını, milletini düşünen güçlü bir ittifak var

"MİLLETİNİ DÜŞÜNEN GÜÇLÜ BİR İTTİFAK VAR"

Bolat, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve ekibinin ile 'nda bir arada bulunması ve yol arkadaşlığı yapmasının takdire şayan olduğunu belirtti.

Bakan Bolat, sözlerine şöyle devam etti:

"Kendi işlerimizde gerek yaşadığımız savaştı, salgındı, depremdi, kuraklıktı, zirai dondu bazı sıkıntılarla karşılaşabiliriz. Şunu bilin ki Allah'a çok şükür halkını düşünen, milletini, devletini ülkesini düşünen güçlü bir ittifak var. Güçlü bir hükümet, güçlü bir istikrar ve güçlü bir liderimiz var ve Türkiye dünyada parlayan bir yıldız olarak görülüyor. Bunu yurt dışında olanlar ve diğer ülkeler Türkiye'nin bu yükselen gücünü görüyor ve takdir ediyorlar. Türkiye'ye, bize karşı pek sevimli duyguları olmasa bile takdirleri ve saygıları yüksek. Biz buna şahidiz, yurt dışında ticaret kovalayan bir bakanlık emanetçisi olarak. Hep birlikte bunu başardık. Milletimiz kadirşinas, vefakar, seçim sandıklarında hep oy verdi, destekledi. Bu şekilde istikrarı savunduk."

Ticaret Bakanı Bolat: Halkını, milletini düşünen güçlü bir ittifak var

"3 Y İLE MÜCADELEYİ BAŞARDIK"

Bakan Bolat, 2002 öncesinde 78 yılda 58 hükümet değiştiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"2002'den bu yana 23 yılda AK Parti var ve Cumhur İttifakı var ülkeyi yönetiyor fark bu. 2002'den önce her 2-2,5 yılda bir ekonomik kriz olurdu. Ama 2002'den sonra Allah'a şükür kendi hatalarımızdan kaynaklanan bir kriz hiçbir zaman olmadı. 2008-2009 dünya krizi oldu. Cumhurbaşkanımız 'teğet geçecek' dedi ve teğet geçti. Darbe girişimleri oldu toplu gösterilerle hükümet devirme planları, aksiyonları oldu. Hepsinin üstesinden geldik. Yasakları, yoksulluğu, yolsuzlukları yani 'üç Y' ile mücadeleyi başardık. Salgın geldi yüzyılda bir oldu dünyada. Onu da çok başarılı sağlık programlarımız ve kriz yönetme becerimizle aştık."

Ticaret Bakanı Bolat: Halkını, milletini düşünen güçlü bir ittifak var

"ENFLASYONU DÜŞÜRDÜK, DAHA DA DÜŞÜRECEĞİZ"

2020'de dünya ekonomisinin yüzde 10 küçüldüğünü dile getiren Bakan Bolat, "Biz yüzde 1,8 büyüdük. Dünya 40 yıl sonra çok büyük yüksek enflasyonla tanıştı. Biz de bu faturayı ödedik ve görüyorsunuz yüzde 76'ya çıkan enflasyonu yüzde 32'lere düşürdük. Yüzde 30'un da altına yıl sonunda düşüreceğiz." dedi.

"KRİZLER TEĞET GEÇTİ"

Tarihin en büyük depremlerinin gerçekleştiğine de dikkati çeken Ömer Bolat, "Onun da Allah'a şükür 2,5-3 yılda üstesinden gelmiş oluyoruz. Rusya ile Ukrayna mini dünya savaşına tutuştu. Enerji, gıda krizleri oldu. Yine o krizleri de Allah'a şükür teğet geçirerek atlattık." diye konuştu.

ETİKETLER
#Ekonomi
#rize
#ak parti
#cumhur ittifakı
#türkiye ekonomisi
#ticaret bakanı
#binali yıldırım
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.