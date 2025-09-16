Menü Kapat
Editor
 Suat Vilgen

Tunç Soyer hakim karşısına çıkıyor! Duruşma tarihini duyurdu

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 19 Eylül'de hakim karşısına çıkacağını açıkladı.

16.09.2025
16.09.2025
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan operasyon sonucu tutuklanan önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı unç Soyer'in, hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu. Gelişmeyi bizzat Soyer duyurdu Buna göre Soyer'in duruşması 19 Eylül Cuma günü saat 09:30'da Aliağa Şakran Cezaevi yerleşkesinde bulunan duruşma salonunda görülecek.

İLGİLİ HABERLER
Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu hakkında iddianame hazırlandı! İşte istenen cezalar

"DİLERİM TUTUKLULUĞUMUZ SON BULUR"

hakim karşısına çıkacağı günü şu paylaşımla duyurdu:

"Değerli Dostlar; 19 Eylül Cuma saat 9:30’da Aliağa Şakran Cezaevi Yerleşkesinde bulunan duruşma salonunda, 80 günlük devri alemin sonunda, ilk kez savunmamı yapacağım. Dilerim cezaya dönüştürülen tutukluluğumuz son bulur. Dilerim özgürlüğüme ve sizlere tekrar kavuşurum."

NE OLMUŞTU?

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde yürütülen bazı projeler ve ihalelerle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Tunç Soyer gözaltına alınmıştı. Soyer, mahkemeye çıkarıldıktan sonra “görevi kötüye kullanma” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamalarıyla tutuklanarak İzmir 1 No’lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’ne sevk edilmişti.

ETİKETLER
#mahkeme
#Tunç Soyer
#duruşma tarihi
#Politika
