1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 25.09.2025 18:52
İLAN

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ


T.C.

MUT

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



Sayı : 2023/591-592-593-601-602-603-610-611-613-620-621-623-630-631-632-633- 27/10/2023

641-642-643-651-652-653-661-662-663-671-672-673-681-682-683-691-692

693-701-702-703-710-711-712-713-720-721-722-723-730-731-732-733-741 742-743-751-752-753-761-762-763-771-772-773 Esas

Konu : Kamulaştırma ilanı








KAMULAŞTIRMA İLANI



2023/591 ESAS

1-MESUT SİNAN

Mersin ili, Mut ilçesi,Yapıntı Mah. 149 ada 43 parsel sayılı taşınmaz



Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:350,54 m² (irtifak hakkı)

Toplam Bedeli: 4.625,69 TL


2023/592 ESAS

1-HAMİT TEMEL

Mersin ili, Mut ilçesi,Yapıntı Mah. 149 ada 44 parsel sayılı taşınmaz



Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 185,00 m² (irtifak hakkı), 11,26 m² (mülkiyet hakkı)

Toplam Bedeli: 3.009,59 TL


2023/593 ESAS

1-PAKİZE KAYA

Mersin ili, Mut ilçesi,Yapıntı Mah. 149 ada 11 parsel sayılı taşınmaz



Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:1.350,79 m² (irtifak hakkı)

Toplam Bedeli: 16.960,21 TL


2023/601 ESAS

1-İBRAHİM DOĞAN

2-ÜMMÜ KAYA

Mersin ili, Mut ilçesi,Gençali Mah. 126 ada 43 parsel sayılı taşınmaz



Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 975,19 m² (irtifak hakkı), 26,52 m² (mülkiyet hakkı)

Toplam Bedeli: 11.261,72 TL



2023/602 ESAS

1-ÜMMÜ ÇETİN

Mersin ili, Mut ilçesi,Gençali Mah. 126 ada 37 parsel sayılı taşınmaz




Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:985,73 m² (irtifak hakkı)

Toplam Bedeli: 11.334,29TL


2023/603 ESAS

1-HATİCE ESEN

2-GÜNER KÖSELERLİ

Mersin ili, Mut ilçesi,Gençali Mah. 126 ada 35 parsel sayılı taşınmaz



Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:641,31 m² (irtifak hakkı), 10,58 m² (mülkiyet hakkı)

Toplam Bedeli: 7.621,87 TL


2023/610 ESAS

1-ARİF DEMİR

2-SULTAN DEMİR

3-MUSTAFA DEMİR

4-ALİ MUSA DEMİR

5-HALİME KOCA

6-NADİRE ALTUN

7-BAYRAM DEMİR

Mersin ili, Mut ilçesi,Gençali Mah. 127 ada 40 parsel sayılı taşınmaz






Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 574,86 m² (irtifak hakkı)

Toplam Bedeli:3.716,74 TL


2023/611 ESAS

1-MERYEM KOZALAK

2-MEHMET KURT

Mersin ili, Mut ilçesi,Gençali Mah. 127 ada 42 parsel sayılı taşınmaz



Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 1.857,23 m² (irtifak hakkı), 59,02 m² (mülkiyet hakkı)

Toplam Bedeli:21.747,71 TL


2023/620 ESAS

1-ABDULLAH GÜNDÜZ

2-NERMİN SERİN

3-NEVİN GÜNDÜZ SERİN

4-PERVİN ZORLU

5-TESLİME GÜNDÜZ

Mersin ili, Mut ilçesi,Esençay Mah. 126 ada 1 parsel sayılı taşınmaz






Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 478,42 m² (irtifak hakkı)

Toplam Bedeli: 4.952,52 TL


2023/621 ESAS

1-EMİNE ŞAHİN

Mersin ili, Mut ilçesi,Esençay Mah. 127 ada 9 parsel sayılı taşınmaz



Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 51,20 m² (irtifak hakkı)

Toplam Bedeli:530,01TL


2023/622 ESAS

1-RAMAZAN TURGUT

Mersin ili, Mut ilçesi,Esençay Mah. 127 ada 10 parsel sayılı taşınmaz


Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 647,21 m² (irtifak hakkı), 29,16 m² (mülkiyet hakkı)

Toplam Bedeli: 7.562,27 TL


2023/623 ESAS

1-MUSTAFA ŞAHİN

Mersin ili, Mut ilçesi,Esençay Mah. 127 ada 13 parsel sayılı taşınmaz


Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:519,76m² (irtifak hakkı), 29,16 m² (mülkiyet hakkı)

Toplam Bedeli: 5.858,74 TL


2023/630 ESAS

1-CEYLAN YILMAZ

2-ŞERİFE DÖNDÜRÜCÜ

3-MEHMET YILMAZ

4-NAZMİ YILMAZ

5-İBRAHİM KOCA

6-SÜLEYMAN KOCA

7-TÜLAY GEZER

8-FATMA İNCE


Mersin ili, Mut ilçesi,Esençay Mah. 124 ada 36 parsel sayılı taşınmaz






Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 674,06 m² (irtifak hakkı)

Toplam Bedeli: 6.554,76 TL


2023/631 ESAS

1-MAHMUT TAKAÜT

Mersin ili, Mut ilçesi,Esençay Mah. 124 ada 21 parsel sayılı taşınmaz


Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 148,15 m² (irtifak hakkı)

Toplam Bedeli:1.439,25TL


2023/632 ESAS

1-EMİNE GÜNDÜZ

Mersin ili, Mut ilçesi,Esençay Mah. 124 ada 22 parsel sayılı taşınmaz


Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 884,13 m² (irtifak hakkı), 11,26 m² (mülkiyet hakkı)

Toplam Bedeli:8.910,39TL


2023/633 ESAS

1-HÜDAVER AKIN

Mersin ili, Mut ilçesi,Esençay Mah. 122 ada 14 parsel sayılı taşınmaz



Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 265,75 m² (irtifak hakkı)

Toplam Bedeli: 2.599,79 TL


2023/641 ESAS

1-ALİ BAKIR

Mersin ili, Mut ilçesi,Esençay Mah.118 ada8 parsel sayılı taşınmaz



Mersin ili, Mut ilçesi,Esençay Mah. 118 ada 7 parsel sayılı taşınmaz






Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 522,89 m² (irtifak hakkı), 5,76 m² (mülkiyet hakkı)

Toplam Bedeli: 5.190,99TL


Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 447,61 m² (irtifak hakkı),


2023/642 ESAS

1-OLCAY DOĞAN

Mersin ili, Mut ilçesi,Esençay Mah. 118 ada 3 parsel sayılı taşınmaz


Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 391,28 m² (irtifak hakkı)

Toplam Bedeli: 3.549,93 TL


2023/643 ESAS

1-GADİM DOĞAN

2-VELİ DOĞAN

3-RIZA DOĞAN

4-AHMET DOĞAN

5-REMZİYE ACARTÜRK

6-ZEKİYE AKIN

7-FATMA GEZER

Mersin ili, Mut ilçesi,Esençay Mah. 118 ada 2 parsel sayılı taşınmaz





Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 273,42 m² (irtifak hakkı)

Toplam Bedeli: 2.631,55 TL


2023/651 ESAS

1-MEHMET AK

Mersin ili, Mut ilçesi,Yıldız Mah. 128 ada 53 parsel sayılı taşınmaz



Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 335,89 m² (irtifak hakkı), 9,52 m² (mülkiyet hakkı)

Toplam Bedeli: 3.273,08 TL


2023/652 ESAS

1-ADEM UYSAL

Mersin ili, Mut ilçesi,Yıldız Mah. 128 ada 59 parsel sayılı taşınmaz




Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:725,71m² (irtifak hakkı)

Toplam Bedeli: 6.598,68TL


2023/653 ESAS

1-CENNET EHLİZ

Mersin ili, Mut ilçesi,Yıldız Mah. 128 ada 58 parsel sayılı taşınmaz






Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 390,86 m² (irtifak hakkı)

Toplam Bedeli: 3.523,41 TL


2023/661 ESAS

1-AHMET ÖLMEZ

2-MUSTAFA ÖLMEZ

3-BAHATTİN ÖLMEZ

4-FATMA BOZKIR

5-MEHMET ÖLMEZ

6-SÜLEYMAN ÖLMEZ

7-NEJLA ACARTÜRK

Mersin ili, Mut ilçesi,Topluca Mah. 122 ada 118parsel sayılı taşınmaz





Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:705,25 m² (irtifak hakkı), 9,52 m² (mülkiyet hakkkı)

Toplam Bedeli: 6.659,96 TL


2023/662 ESAS

1-MEHMET ALİ KAPLAN

Mersin ili, Mut ilçesi,Topluca Mah. 122 ada 117 parsel sayılı taşınmaz



Mersin ili, Mut ilçesi,Topluca Mah. 122 ada 113 parsel sayılı taşınmaz




Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 321,17 m² (irtifak hakkı)

Toplam Bedeli: 2.920,31 TL


Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 333,36 m² (irtifak hakkı)


2023/663 ESAS

1-MEHMET AKIN

Mersin ili, Mut ilçesi,Topluca Mah. 122 ada 112parsel sayılı taşınmaz



Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 233,63 m² (irtifak hakkı), 11,26 m² (mülkiyet hakkı)

Toplam Bedeli: 2.394,88TL


2023/671 ESAS

1-TELAT ACARTÜRK

Mersin ili, Mut ilçesi,Topluca Mah. 118 ada 13parsel sayılı taşınmaz


Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 669,91 m² (irtifak hakkı)

Toplam Bedeli: 6.553,63 TL


2023/672 ESAS

1-HACER BAYLAN

Mersin ili, Mut ilçesi,Topluca Mah. 118 ada 14parsel sayılı taşınmaz


Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:1.792, 92 m² (irtifak hakkı)

Toplam Bedeli: 16.234,75 TL


2023/673 ESAS

1-ALİ KAYNAR

Mersin ili, Mut ilçesi,Topluca Mah. 101 ada 497parsel sayılı taşınmaz






Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 108,97 m² (irtifak hakkı)

Toplam Bedeli: 990,83TL


2023/681 ESAS

1-RIFAT AYDIN

Mersin ili, Mut ilçesi,Hacınuhlu Mah. 134 ada 77 parsel sayılı taşınmaz


Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 216,57 m² (irtifak hakkı), 4,21 m² (mülkiyet hakkı)

Toplam Bedeli: 2.625,12 TL


2023/682 ESAS

1-YASEMİN ACAR

Mersin ili, Mut ilçesi,Hacınuhlu Mah. 134 ada 197 parsel sayılı taşınmaz



Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 461,09 m² (irtifak hakkı), 24,21m² (mülkiyet hakkı)

Toplam Bedeli: 4.810,86 TL


2023/683 ESAS

1-MUHAMMET ACAR


Mersin ili, Mut ilçesi,Hacınuhlu Mah. 134 ada 145 parsel sayılı taşınmaz



Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 563,61 m² (irtifak hakkı)

Toplam Bedeli: 4.667,55 TL


2023/691 ESAS

1-SÜLEYMAN KÜÇÜKTAT


Mersin ili, Mut ilçesi,Hacınuhlu Mah. 101 ada 1312 parsel sayılı taşınmaz



Mersin ili, Mut ilçesi,Çaltılı Mah. 115 ada 1 parsel sayılı taşınmaz



Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 1.456,15 m² (irtifak hakkı)

Toplam Bedeli: 12.059,14 TL


Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 286,44 m² (irtifak hakkı)



2023/692 ESAS

1-ÜMİT BÜLBÜL

Mersin ili, Mut ilçesi,Çaltılı Mah. 194 ada 3 parsel sayılı taşınmaz



Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 2.111, 43 m² (irtifak hakkı)

Toplam Bedeli:17.384,17TL


2023/693 ESAS

1-HASAN YILDIZ

Mersin ili, Mut ilçesi,Çaltılı Mah. 194 ada 4 parsel sayılı taşınmaz



Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 439,86 m² (irtifak hakkı) 11,73 m² (mülkiyet hakkı)

Toplam Bedeli:2.192,58 TL


2023/701 ESAS

1-OSMAN HANEDAN

Mersin ili, Mut ilçesi,Çaltılı Mah. 179 ada 9 parsel sayılı taşınmaz




Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 190,38 m² (irtifak hakkı)

Toplam Bedeli: 1.588,68 TL


2023/702 ESAS

1-ALİ ÜGÜ

Mersin ili, Mut ilçesi,Çaltılı Mah. 179 ada 8 parsel sayılı taşınmaz


Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:962,12 m² (irtifak hakkı)

Toplam Bedeli: 7.176,92 TL


2023/703 ESAS

1-CELAL AYDIN

Mersin ili, Mut ilçesi,Çaltılı Mah. 179 ada 5 parsel sayılı taşınmaz


Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 164,18 m² (irtifak hakkı)

Toplam Bedeli:1.258,77TL


2023/710 ESAS

1-MEHMET KOCATÜRK

Mersin ili, Mut ilçesi,Çaltılı Mah. 174 ada 7 parsel sayılı taşınmaz



Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 845,62 m² (irtifak hakkı) 21,90 m² (mülkiyet hakkı)

Toplam Bedeli:4.441,61 TL



2023/711 ESAS

1-CİHAN KARAER

Mersin ili, Mut ilçesi,Bağcağız Mah. 152 ada 5 parsel sayılı taşınmaz



Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 695, 89 m² (irtifak hakkı)

Toplam Bedeli:3.235,84TL


2023/712 ESAS

1-ZAHİDE YAZAR

Mersin İli, Mut İlçesi, Bağcağız Mah. 150 Ada, 13 parsel sayılı taşınmaz



Mersin İli, Mut İlçesi, Bağcağız Mah. 150 Ada, 14 parsel sayılı taşınmaz





Mersin İli, Mut İlçesi, Bağcağız Mah. 150 Ada, 15 parsel sayılı taşınmaz





Mersin İli, Mut İlçesi, Bağcağız Mah. 150 Ada, 7 parsel sayılı taşınmaz



Mersin İli, Mut İlçesi, Bağcağız Mah. 150 Ada, 6 parsel sayılı taşınmaz



Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 949,70 m² (irtifak hakkı)

Toplam Bedeli: 6.575,55 TL

Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 601,64m² (irtifak hakkı)



Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 135,30 m² (irtifak hakkı)


Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 135,35 m² (irtifak hakkı)


Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 426,71 m² (irtifak hakkı) 10,58 m² (mülkiyet hakkı)


2023/713 ESAS

1-AYSEL SAYDAM


Mersin ili, Mut ilçesi,Bağcağız Mah. 150 ada 5 parsel sayılı taşınmaz



Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 484,30 m² (irtifak hakkı)

Toplam Bedeli: 3.858,30TL


2023/720 ESAS

1-ALİ ÇOBAN

Mersin ili, Mut ilçesi,Bağcağız Mah. 146 ada 12 parsel sayılı taşınmaz



Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:50,70m² (irtifak hakkı)

Toplam Bedeli:404,90TL


2023/721 ESAS

1-ALİ ÇOBAN

2-AYŞE SAĞLAM

3-DUDU YILDIZ

4-FAHRİ ÇOBAN

5-HATİCE ÇOBAN

6-MEHMET ÇOBAN

7-FATMA ÇOBAN

8-MUSTAFA ÇOBAN

Mersin ili, Mut ilçesi,Bağcağız Mah. 150 ada 17 parsel sayılı taşınmaz



Mersin ili, Mut ilçesi,Bağcağız Mah. 138 ada 27 parsel sayılı taşınmaz




Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 207,78 m² (irtifak hakkı) 30,47 m² (mülkiyet hakkı)

Toplam Bedeli:1.357,70 TL


Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 456,64 m² (irtifak hakkı) 26,52 m² (mülkiyet hakkı)


2023/722 ESAS

1-AHMET YILDIRIM

Mersin ili, Mut ilçesi,Bağcağız Mah. 144 ada 34 parsel sayılı taşınmaz


Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 192,13 m² (irtifak hakkı)

Toplam Bedeli:1.473,06TL


2023/723 ESAS

1-SONGÜL İNCEL

Mersin ili, Mut ilçesi,Bağcağız Mah. 144 ada 3 parsel sayılı taşınmaz



Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 446,95 m² (irtifak hakkı)

Toplam Bedeli: 3.439,69 TL


2023/730 ESAS

1-ENES AK

Mersin ili, Mut ilçesi,Bağcağız Mah. 138 ada 29 parsel sayılı taşınmaz


Mersin ili, Mut ilçesi,Bağcağız Mah. 138 ada 33 parsel sayılı taşınmaz




Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 1.277,86 m² (irtifak hakkı)

Toplam Bedeli:8.680,20 TL


Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 358.03 m² (irtifak hakkı) 7,86 m² (mülkiyet hakkı)


2023/731 ESAS

1-ARİFE YAŞAR

Mersin ili, Mut ilçesi,Bağcağız Mah. 138 ada 34 parsel sayılı taşınmaz



Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 278,93 m² (irtifak hakkı) 2,72 m² (mülkiyet hakkı)

Toplam Bedeli:1.947,50TL


2023/732 ESAS

1-TAHİR KOLDEMİR




Mersin ili, Mut ilçesi,Bağcağız Mah. 138 ada 32 parsel sayılı taşınmaz


Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:269,14m² (irtifak hakkı)

Toplam Bedeli: 1.828,20 TL


2023/733 ESAS

1-BEYTULLAH TOPUZ

2-HALİL İBRAHİM TOPUZ

Mersin ili, Mut ilçesi,Bağcağız Mah. 139 ada 8 parsel sayılı taşınmaz



Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 3.179,81 m² (irtifak hakkı) 11,26 m² (mülkiyet hakkı)

Toplam Bedeli: 21.818,24 TL


2023/741 ESAS

1-DÖNDÜ ÖZAY

2-DÖNDÜ SARI

3-DURDU HAYTA

4-ELİFE YILMAZ

5-ESEN ŞAMAKAN

6-FADİME YILDIZ

7-HÜSEYİN YILMAZ

8-MEHMET KESKİN

9-MEHMET ÖZAY

10-NAGİYE ŞAHİN

11-SAPRİYE KESKİN

12-SERTAÇ YILMAZ

13-SONER YILMAZ

14-SÜLEYMAN YILMAZ

15-ALİ KESKİN

16-ALİ YAMAN

17-FATMA SARI

18-HÜSEYİN KESKİN

Mersin ili, Mut ilçesi,Kumaçukuru Mah. 106 ada4 parsel sayılı taşınmaz






Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:328,93 m² (irtifak hakkı) 9,52 m² (mülkiyet hakkı)

Toplam Bedeli: 1.998,01 TL



2023/742 ESAS

1-DÖNDÜ ÖZAY

2-ESEN ŞAMAKAN

3-NAGİYE ŞAHİN

4-DURDU HAYTA

5-SONER YILMAZ

6-SÜLEYMAN YILMAZ

7-SERTAÇ YILMAZ

8-HÜSEYİN YILMAZ

Mersin ili, Mut ilçesi,Kumaçukuru Mah. 106 ada3 parsel sayılı taşınmaz






Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:138,58m² (irtifak hakkı)

Toplam Bedeli: 744,11TL


2023/743 ESAS

1-ABDURRAHMAN YAZAR

Mersin ili, Mut ilçesi,Hacıahmetli Mah. 121 ada162 parsel sayılı taşınmaz


Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 1.281,62 m² (irtifak hakkı)

Toplam Bedeli:6.328,55 TL


2023/751 ESAS

1-FATMA ATİK

2-AHMET SERHAT BÜYÜKTATLI

3-HALİL İBRAHİM BÜYÜKTATLI

4-HAYRİYE ORHAN

5-LEYLA DÜZEL

6-MEHMET BÜYÜKÇEVİK

7-SÜLEYMAN BÜYÜKÇEVİK

8-MERYEM KUMRU

Mersin ili, Mut ilçesi,Hacıahmetli Mah. 121ada77 parsel sayılı taşınmaz






Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 1.873,18 m² (irtifak hakkı) 10,13 m² (mülkiyet hakkı)



2023/752 ESAS

1-MEHMET ÇELİK

2-YAŞAR ÇELİK

Mersin ili, Mut ilçesi,Hacıahmetli Mah. 121ada13 parsel sayılı taşınmaz



Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 946,25 m² (irtifak hakkı) 5,29 m²

Toplam Bedeli:TL


2023/753 ESAS

1-ALİME KINA

2-EMİNE BÜYÜKÇEVİK

3-HATİCE TAT

4-MUSTAFA GÜNEŞ

5-EMİŞ GÜNEŞ


Mersin ili, Mut ilçesi,Hacıahmetli Mah. 121ada17 parsel sayılı taşınmaz






Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 635,00 m² (irtifak hakkı) 4,41 m² (mülkiyet hakkı)


2023/761 ESAS

1-ALİ KÜÇÜKCERAN

Mersin ili, Mut ilçesi,Kelceköy Mah. 223ada3 parsel sayılı taşınmaz


Mersin ili, Mut ilçesi,Kelceköy Mah. 139ada4 parsel sayılı taşınmaz



Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 341,90 m² (irtifak hakkı)


Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 246,67 m² (irtifak hakkı)

Toplam Bedeli: 6.413,39 TL

2023/762 ESAS

1-MEHMET ÇEVİK

Mersin ili, Mut ilçesi,Kelceköy Mah. 213ada5 parsel sayılı taşınma



Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 1.598,78 m² (irtifak hakkı)

Toplam Bedeli: 45.821,98TL


2023/763 ESAS

1-HARUN ÇEVİK

Mersin ili, Mut ilçesi,Kelceköy Mah. 213ada4 parsel sayılı taşınma


Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 374,79 m² (irtifak hakkı) 113,21 m² (mülkiyet hakkı)

Toplam Bedeli: 45.225,83TL


2023/771 ESAS

1-BAYRAM GÜLEÇ

Mersin ili, Mut ilçesi,Civciv Mah. 501ada2 parsel sayılı taşınmaz



Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:4,56 m² (mülkiyet hakkı)

Toplam Bedeli: 1.350,63 TL


2023/772 ESAS

1-EMİNE KÜÇÇÜK

2-MEHMET OĞUZ

3-HASAN OĞUZ

4-ERDAL OĞUZ

5-İLYAS EĞİLMEZ

6-AHMET EĞİLMEZ

7-ENDER EĞİLMEZ

8-DURDU EĞİLMEZ


Mersin Ili, Mut Ilçesi, Kelceköy Mahallesi 152 ada 2 parsel sayılı tasınmaz





Mersin Ili, Mut Ilçesi, Kelceköy Mahallesi 152 ada 3 parsel sayılı tasınmaz









Mersin Ili, Mut Ilçesi, Kelceköy Mahallesi 152 ada 4 parsel sayılı tasınmaz







Mersin Ili, Mut Ilçesi, Kelceköy Mahallesi 152 ada 5 parsel sayılı tasınmazı


Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 494,66 m² (irtifak hakkı)1,41 m² (mülkiyet hakkı)

Toplam Bedeli: 16.355,89TL


Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 565,83 m² (irtifak hakkı)54,09 m² (mülkiyet hakkı)

Toplam Bedeli: 23.626,98 TL



Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 714, 14 m² (irtifak hakkı)

Toplam Bedeli:23.422,23 TL


Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 1333,05 m² (irtifak hakkı)


2023/773 ESAS

1-ÜÇBAŞAK LİMİTED ŞİRKETİ

Mersin ili, Mut ilçesi,Civciv Mah. 489ada25parsel sayılı taşınmaz



Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 816,08 m² (irtifak hakkı)

Toplam Bedeli: 253.114,97 TL



Davacı idare tarafından kamulaştırma işlemi yapılmış olması nedeniyle, kamulaştırmayı yapan idare tarafındanmahkememizin yukarıda dosya esas numaraları hizasında yazılı dava dosyalarında kayda alınmış olan kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili davaları açılmış olup, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Mut Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, duruşmasının Mut 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacağı 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4. maddesi gereğince ilan olunur.















































#ilangovtr Basın No: ILN01939569
