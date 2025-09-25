T.C.
MUT
1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2023/591-592-593-601-602-603-610-611-613-620-621-623-630-631-632-633- 27/10/2023
641-642-643-651-652-653-661-662-663-671-672-673-681-682-683-691-692
693-701-702-703-710-711-712-713-720-721-722-723-730-731-732-733-741 742-743-751-752-753-761-762-763-771-772-773 Esas
Konu : Kamulaştırma ilanı
KAMULAŞTIRMA İLANI
2023/591 ESAS
1-MESUT SİNAN
Mersin ili, Mut ilçesi,Yapıntı Mah. 149 ada 43 parsel sayılı taşınmaz
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:350,54 m² (irtifak hakkı)
Toplam Bedeli: 4.625,69 TL
2023/592 ESAS
1-HAMİT TEMEL
Mersin ili, Mut ilçesi,Yapıntı Mah. 149 ada 44 parsel sayılı taşınmaz
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 185,00 m² (irtifak hakkı), 11,26 m² (mülkiyet hakkı)
Toplam Bedeli: 3.009,59 TL
2023/593 ESAS
1-PAKİZE KAYA
Mersin ili, Mut ilçesi,Yapıntı Mah. 149 ada 11 parsel sayılı taşınmaz
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:1.350,79 m² (irtifak hakkı)
Toplam Bedeli: 16.960,21 TL
2023/601 ESAS
1-İBRAHİM DOĞAN
2-ÜMMÜ KAYA
Mersin ili, Mut ilçesi,Gençali Mah. 126 ada 43 parsel sayılı taşınmaz
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 975,19 m² (irtifak hakkı), 26,52 m² (mülkiyet hakkı)
Toplam Bedeli: 11.261,72 TL
2023/602 ESAS
1-ÜMMÜ ÇETİN
Mersin ili, Mut ilçesi,Gençali Mah. 126 ada 37 parsel sayılı taşınmaz
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:985,73 m² (irtifak hakkı)
Toplam Bedeli: 11.334,29TL
2023/603 ESAS
1-HATİCE ESEN
2-GÜNER KÖSELERLİ
Mersin ili, Mut ilçesi,Gençali Mah. 126 ada 35 parsel sayılı taşınmaz
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:641,31 m² (irtifak hakkı), 10,58 m² (mülkiyet hakkı)
Toplam Bedeli: 7.621,87 TL
2023/610 ESAS
1-ARİF DEMİR
2-SULTAN DEMİR
3-MUSTAFA DEMİR
4-ALİ MUSA DEMİR
5-HALİME KOCA
6-NADİRE ALTUN
7-BAYRAM DEMİR
Mersin ili, Mut ilçesi,Gençali Mah. 127 ada 40 parsel sayılı taşınmaz
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 574,86 m² (irtifak hakkı)
Toplam Bedeli:3.716,74 TL
2023/611 ESAS
1-MERYEM KOZALAK
2-MEHMET KURT
Mersin ili, Mut ilçesi,Gençali Mah. 127 ada 42 parsel sayılı taşınmaz
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 1.857,23 m² (irtifak hakkı), 59,02 m² (mülkiyet hakkı)
Toplam Bedeli:21.747,71 TL
2023/620 ESAS
1-ABDULLAH GÜNDÜZ
2-NERMİN SERİN
3-NEVİN GÜNDÜZ SERİN
4-PERVİN ZORLU
5-TESLİME GÜNDÜZ
Mersin ili, Mut ilçesi,Esençay Mah. 126 ada 1 parsel sayılı taşınmaz
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 478,42 m² (irtifak hakkı)
Toplam Bedeli: 4.952,52 TL
2023/621 ESAS
1-EMİNE ŞAHİN
Mersin ili, Mut ilçesi,Esençay Mah. 127 ada 9 parsel sayılı taşınmaz
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 51,20 m² (irtifak hakkı)
Toplam Bedeli:530,01TL
2023/622 ESAS
1-RAMAZAN TURGUT
Mersin ili, Mut ilçesi,Esençay Mah. 127 ada 10 parsel sayılı taşınmaz
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 647,21 m² (irtifak hakkı), 29,16 m² (mülkiyet hakkı)
Toplam Bedeli: 7.562,27 TL
2023/623 ESAS
1-MUSTAFA ŞAHİN
Mersin ili, Mut ilçesi,Esençay Mah. 127 ada 13 parsel sayılı taşınmaz
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:519,76m² (irtifak hakkı), 29,16 m² (mülkiyet hakkı)
Toplam Bedeli: 5.858,74 TL
2023/630 ESAS
1-CEYLAN YILMAZ
2-ŞERİFE DÖNDÜRÜCÜ
3-MEHMET YILMAZ
4-NAZMİ YILMAZ
5-İBRAHİM KOCA
6-SÜLEYMAN KOCA
7-TÜLAY GEZER
8-FATMA İNCE
Mersin ili, Mut ilçesi,Esençay Mah. 124 ada 36 parsel sayılı taşınmaz
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 674,06 m² (irtifak hakkı)
Toplam Bedeli: 6.554,76 TL
2023/631 ESAS
1-MAHMUT TAKAÜT
Mersin ili, Mut ilçesi,Esençay Mah. 124 ada 21 parsel sayılı taşınmaz
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 148,15 m² (irtifak hakkı)
Toplam Bedeli:1.439,25TL
2023/632 ESAS
1-EMİNE GÜNDÜZ
Mersin ili, Mut ilçesi,Esençay Mah. 124 ada 22 parsel sayılı taşınmaz
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 884,13 m² (irtifak hakkı), 11,26 m² (mülkiyet hakkı)
Toplam Bedeli:8.910,39TL
2023/633 ESAS
1-HÜDAVER AKIN
Mersin ili, Mut ilçesi,Esençay Mah. 122 ada 14 parsel sayılı taşınmaz
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 265,75 m² (irtifak hakkı)
Toplam Bedeli: 2.599,79 TL
2023/641 ESAS
1-ALİ BAKIR
Mersin ili, Mut ilçesi,Esençay Mah.118 ada8 parsel sayılı taşınmaz
Mersin ili, Mut ilçesi,Esençay Mah. 118 ada 7 parsel sayılı taşınmaz
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 522,89 m² (irtifak hakkı), 5,76 m² (mülkiyet hakkı)
Toplam Bedeli: 5.190,99TL
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 447,61 m² (irtifak hakkı),
2023/642 ESAS
1-OLCAY DOĞAN
Mersin ili, Mut ilçesi,Esençay Mah. 118 ada 3 parsel sayılı taşınmaz
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 391,28 m² (irtifak hakkı)
Toplam Bedeli: 3.549,93 TL
2023/643 ESAS
1-GADİM DOĞAN
2-VELİ DOĞAN
3-RIZA DOĞAN
4-AHMET DOĞAN
5-REMZİYE ACARTÜRK
6-ZEKİYE AKIN
7-FATMA GEZER
Mersin ili, Mut ilçesi,Esençay Mah. 118 ada 2 parsel sayılı taşınmaz
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 273,42 m² (irtifak hakkı)
Toplam Bedeli: 2.631,55 TL
2023/651 ESAS
1-MEHMET AK
Mersin ili, Mut ilçesi,Yıldız Mah. 128 ada 53 parsel sayılı taşınmaz
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 335,89 m² (irtifak hakkı), 9,52 m² (mülkiyet hakkı)
Toplam Bedeli: 3.273,08 TL
2023/652 ESAS
1-ADEM UYSAL
Mersin ili, Mut ilçesi,Yıldız Mah. 128 ada 59 parsel sayılı taşınmaz
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:725,71m² (irtifak hakkı)
Toplam Bedeli: 6.598,68TL
2023/653 ESAS
1-CENNET EHLİZ
Mersin ili, Mut ilçesi,Yıldız Mah. 128 ada 58 parsel sayılı taşınmaz
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 390,86 m² (irtifak hakkı)
Toplam Bedeli: 3.523,41 TL
2023/661 ESAS
1-AHMET ÖLMEZ
2-MUSTAFA ÖLMEZ
3-BAHATTİN ÖLMEZ
4-FATMA BOZKIR
5-MEHMET ÖLMEZ
6-SÜLEYMAN ÖLMEZ
7-NEJLA ACARTÜRK
Mersin ili, Mut ilçesi,Topluca Mah. 122 ada 118parsel sayılı taşınmaz
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:705,25 m² (irtifak hakkı), 9,52 m² (mülkiyet hakkkı)
Toplam Bedeli: 6.659,96 TL
2023/662 ESAS
1-MEHMET ALİ KAPLAN
Mersin ili, Mut ilçesi,Topluca Mah. 122 ada 117 parsel sayılı taşınmaz
Mersin ili, Mut ilçesi,Topluca Mah. 122 ada 113 parsel sayılı taşınmaz
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 321,17 m² (irtifak hakkı)
Toplam Bedeli: 2.920,31 TL
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 333,36 m² (irtifak hakkı)
2023/663 ESAS
1-MEHMET AKIN
Mersin ili, Mut ilçesi,Topluca Mah. 122 ada 112parsel sayılı taşınmaz
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 233,63 m² (irtifak hakkı), 11,26 m² (mülkiyet hakkı)
Toplam Bedeli: 2.394,88TL
2023/671 ESAS
1-TELAT ACARTÜRK
Mersin ili, Mut ilçesi,Topluca Mah. 118 ada 13parsel sayılı taşınmaz
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 669,91 m² (irtifak hakkı)
Toplam Bedeli: 6.553,63 TL
2023/672 ESAS
1-HACER BAYLAN
Mersin ili, Mut ilçesi,Topluca Mah. 118 ada 14parsel sayılı taşınmaz
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:1.792, 92 m² (irtifak hakkı)
Toplam Bedeli: 16.234,75 TL
2023/673 ESAS
1-ALİ KAYNAR
Mersin ili, Mut ilçesi,Topluca Mah. 101 ada 497parsel sayılı taşınmaz
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 108,97 m² (irtifak hakkı)
Toplam Bedeli: 990,83TL
2023/681 ESAS
1-RIFAT AYDIN
Mersin ili, Mut ilçesi,Hacınuhlu Mah. 134 ada 77 parsel sayılı taşınmaz
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 216,57 m² (irtifak hakkı), 4,21 m² (mülkiyet hakkı)
Toplam Bedeli: 2.625,12 TL
2023/682 ESAS
1-YASEMİN ACAR
Mersin ili, Mut ilçesi,Hacınuhlu Mah. 134 ada 197 parsel sayılı taşınmaz
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 461,09 m² (irtifak hakkı), 24,21m² (mülkiyet hakkı)
Toplam Bedeli: 4.810,86 TL
2023/683 ESAS
1-MUHAMMET ACAR
Mersin ili, Mut ilçesi,Hacınuhlu Mah. 134 ada 145 parsel sayılı taşınmaz
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 563,61 m² (irtifak hakkı)
Toplam Bedeli: 4.667,55 TL
2023/691 ESAS
1-SÜLEYMAN KÜÇÜKTAT
Mersin ili, Mut ilçesi,Hacınuhlu Mah. 101 ada 1312 parsel sayılı taşınmaz
Mersin ili, Mut ilçesi,Çaltılı Mah. 115 ada 1 parsel sayılı taşınmaz
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 1.456,15 m² (irtifak hakkı)
Toplam Bedeli: 12.059,14 TL
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 286,44 m² (irtifak hakkı)
2023/692 ESAS
1-ÜMİT BÜLBÜL
Mersin ili, Mut ilçesi,Çaltılı Mah. 194 ada 3 parsel sayılı taşınmaz
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 2.111, 43 m² (irtifak hakkı)
Toplam Bedeli:17.384,17TL
2023/693 ESAS
1-HASAN YILDIZ
Mersin ili, Mut ilçesi,Çaltılı Mah. 194 ada 4 parsel sayılı taşınmaz
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 439,86 m² (irtifak hakkı) 11,73 m² (mülkiyet hakkı)
Toplam Bedeli:2.192,58 TL
2023/701 ESAS
1-OSMAN HANEDAN
Mersin ili, Mut ilçesi,Çaltılı Mah. 179 ada 9 parsel sayılı taşınmaz
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 190,38 m² (irtifak hakkı)
Toplam Bedeli: 1.588,68 TL
2023/702 ESAS
1-ALİ ÜGÜ
Mersin ili, Mut ilçesi,Çaltılı Mah. 179 ada 8 parsel sayılı taşınmaz
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:962,12 m² (irtifak hakkı)
Toplam Bedeli: 7.176,92 TL
2023/703 ESAS
1-CELAL AYDIN
Mersin ili, Mut ilçesi,Çaltılı Mah. 179 ada 5 parsel sayılı taşınmaz
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 164,18 m² (irtifak hakkı)
Toplam Bedeli:1.258,77TL
2023/710 ESAS
1-MEHMET KOCATÜRK
Mersin ili, Mut ilçesi,Çaltılı Mah. 174 ada 7 parsel sayılı taşınmaz
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 845,62 m² (irtifak hakkı) 21,90 m² (mülkiyet hakkı)
Toplam Bedeli:4.441,61 TL
2023/711 ESAS
1-CİHAN KARAER
Mersin ili, Mut ilçesi,Bağcağız Mah. 152 ada 5 parsel sayılı taşınmaz
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 695, 89 m² (irtifak hakkı)
Toplam Bedeli:3.235,84TL
2023/712 ESAS
1-ZAHİDE YAZAR
Mersin İli, Mut İlçesi, Bağcağız Mah. 150 Ada, 13 parsel sayılı taşınmaz
Mersin İli, Mut İlçesi, Bağcağız Mah. 150 Ada, 14 parsel sayılı taşınmaz
Mersin İli, Mut İlçesi, Bağcağız Mah. 150 Ada, 15 parsel sayılı taşınmaz
Mersin İli, Mut İlçesi, Bağcağız Mah. 150 Ada, 7 parsel sayılı taşınmaz
Mersin İli, Mut İlçesi, Bağcağız Mah. 150 Ada, 6 parsel sayılı taşınmaz
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 949,70 m² (irtifak hakkı)
Toplam Bedeli: 6.575,55 TL
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 601,64m² (irtifak hakkı)
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 135,30 m² (irtifak hakkı)
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 135,35 m² (irtifak hakkı)
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 426,71 m² (irtifak hakkı) 10,58 m² (mülkiyet hakkı)
2023/713 ESAS
1-AYSEL SAYDAM
Mersin ili, Mut ilçesi,Bağcağız Mah. 150 ada 5 parsel sayılı taşınmaz
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 484,30 m² (irtifak hakkı)
Toplam Bedeli: 3.858,30TL
2023/720 ESAS
1-ALİ ÇOBAN
Mersin ili, Mut ilçesi,Bağcağız Mah. 146 ada 12 parsel sayılı taşınmaz
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:50,70m² (irtifak hakkı)
Toplam Bedeli:404,90TL
2023/721 ESAS
1-ALİ ÇOBAN
2-AYŞE SAĞLAM
3-DUDU YILDIZ
4-FAHRİ ÇOBAN
5-HATİCE ÇOBAN
6-MEHMET ÇOBAN
7-FATMA ÇOBAN
8-MUSTAFA ÇOBAN
Mersin ili, Mut ilçesi,Bağcağız Mah. 150 ada 17 parsel sayılı taşınmaz
Mersin ili, Mut ilçesi,Bağcağız Mah. 138 ada 27 parsel sayılı taşınmaz
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 207,78 m² (irtifak hakkı) 30,47 m² (mülkiyet hakkı)
Toplam Bedeli:1.357,70 TL
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 456,64 m² (irtifak hakkı) 26,52 m² (mülkiyet hakkı)
2023/722 ESAS
1-AHMET YILDIRIM
Mersin ili, Mut ilçesi,Bağcağız Mah. 144 ada 34 parsel sayılı taşınmaz
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 192,13 m² (irtifak hakkı)
Toplam Bedeli:1.473,06TL
2023/723 ESAS
1-SONGÜL İNCEL
Mersin ili, Mut ilçesi,Bağcağız Mah. 144 ada 3 parsel sayılı taşınmaz
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 446,95 m² (irtifak hakkı)
Toplam Bedeli: 3.439,69 TL
2023/730 ESAS
1-ENES AK
Mersin ili, Mut ilçesi,Bağcağız Mah. 138 ada 29 parsel sayılı taşınmaz
Mersin ili, Mut ilçesi,Bağcağız Mah. 138 ada 33 parsel sayılı taşınmaz
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 1.277,86 m² (irtifak hakkı)
Toplam Bedeli:8.680,20 TL
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 358.03 m² (irtifak hakkı) 7,86 m² (mülkiyet hakkı)
2023/731 ESAS
1-ARİFE YAŞAR
Mersin ili, Mut ilçesi,Bağcağız Mah. 138 ada 34 parsel sayılı taşınmaz
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 278,93 m² (irtifak hakkı) 2,72 m² (mülkiyet hakkı)
Toplam Bedeli:1.947,50TL
2023/732 ESAS
1-TAHİR KOLDEMİR
Mersin ili, Mut ilçesi,Bağcağız Mah. 138 ada 32 parsel sayılı taşınmaz
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:269,14m² (irtifak hakkı)
Toplam Bedeli: 1.828,20 TL
2023/733 ESAS
1-BEYTULLAH TOPUZ
2-HALİL İBRAHİM TOPUZ
Mersin ili, Mut ilçesi,Bağcağız Mah. 139 ada 8 parsel sayılı taşınmaz
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 3.179,81 m² (irtifak hakkı) 11,26 m² (mülkiyet hakkı)
Toplam Bedeli: 21.818,24 TL
2023/741 ESAS
1-DÖNDÜ ÖZAY
2-DÖNDÜ SARI
3-DURDU HAYTA
4-ELİFE YILMAZ
5-ESEN ŞAMAKAN
6-FADİME YILDIZ
7-HÜSEYİN YILMAZ
8-MEHMET KESKİN
9-MEHMET ÖZAY
10-NAGİYE ŞAHİN
11-SAPRİYE KESKİN
12-SERTAÇ YILMAZ
13-SONER YILMAZ
14-SÜLEYMAN YILMAZ
15-ALİ KESKİN
16-ALİ YAMAN
17-FATMA SARI
18-HÜSEYİN KESKİN
Mersin ili, Mut ilçesi,Kumaçukuru Mah. 106 ada4 parsel sayılı taşınmaz
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:328,93 m² (irtifak hakkı) 9,52 m² (mülkiyet hakkı)
Toplam Bedeli: 1.998,01 TL
2023/742 ESAS
1-DÖNDÜ ÖZAY
2-ESEN ŞAMAKAN
3-NAGİYE ŞAHİN
4-DURDU HAYTA
5-SONER YILMAZ
6-SÜLEYMAN YILMAZ
7-SERTAÇ YILMAZ
8-HÜSEYİN YILMAZ
Mersin ili, Mut ilçesi,Kumaçukuru Mah. 106 ada3 parsel sayılı taşınmaz
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:138,58m² (irtifak hakkı)
Toplam Bedeli: 744,11TL
2023/743 ESAS
1-ABDURRAHMAN YAZAR
Mersin ili, Mut ilçesi,Hacıahmetli Mah. 121 ada162 parsel sayılı taşınmaz
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 1.281,62 m² (irtifak hakkı)
Toplam Bedeli:6.328,55 TL
2023/751 ESAS
1-FATMA ATİK
2-AHMET SERHAT BÜYÜKTATLI
3-HALİL İBRAHİM BÜYÜKTATLI
4-HAYRİYE ORHAN
5-LEYLA DÜZEL
6-MEHMET BÜYÜKÇEVİK
7-SÜLEYMAN BÜYÜKÇEVİK
8-MERYEM KUMRU
Mersin ili, Mut ilçesi,Hacıahmetli Mah. 121ada77 parsel sayılı taşınmaz
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 1.873,18 m² (irtifak hakkı) 10,13 m² (mülkiyet hakkı)
2023/752 ESAS
1-MEHMET ÇELİK
2-YAŞAR ÇELİK
Mersin ili, Mut ilçesi,Hacıahmetli Mah. 121ada13 parsel sayılı taşınmaz
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 946,25 m² (irtifak hakkı) 5,29 m²
Toplam Bedeli:TL
2023/753 ESAS
1-ALİME KINA
2-EMİNE BÜYÜKÇEVİK
3-HATİCE TAT
4-MUSTAFA GÜNEŞ
5-EMİŞ GÜNEŞ
Mersin ili, Mut ilçesi,Hacıahmetli Mah. 121ada17 parsel sayılı taşınmaz
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 635,00 m² (irtifak hakkı) 4,41 m² (mülkiyet hakkı)
2023/761 ESAS
1-ALİ KÜÇÜKCERAN
Mersin ili, Mut ilçesi,Kelceköy Mah. 223ada3 parsel sayılı taşınmaz
Mersin ili, Mut ilçesi,Kelceköy Mah. 139ada4 parsel sayılı taşınmaz
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 341,90 m² (irtifak hakkı)
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 246,67 m² (irtifak hakkı)
Toplam Bedeli: 6.413,39 TL
2023/762 ESAS
1-MEHMET ÇEVİK
Mersin ili, Mut ilçesi,Kelceköy Mah. 213ada5 parsel sayılı taşınma
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 1.598,78 m² (irtifak hakkı)
Toplam Bedeli: 45.821,98TL
2023/763 ESAS
1-HARUN ÇEVİK
Mersin ili, Mut ilçesi,Kelceköy Mah. 213ada4 parsel sayılı taşınma
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 374,79 m² (irtifak hakkı) 113,21 m² (mülkiyet hakkı)
Toplam Bedeli: 45.225,83TL
2023/771 ESAS
1-BAYRAM GÜLEÇ
Mersin ili, Mut ilçesi,Civciv Mah. 501ada2 parsel sayılı taşınmaz
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:4,56 m² (mülkiyet hakkı)
Toplam Bedeli: 1.350,63 TL
2023/772 ESAS
1-EMİNE KÜÇÇÜK
2-MEHMET OĞUZ
3-HASAN OĞUZ
4-ERDAL OĞUZ
5-İLYAS EĞİLMEZ
6-AHMET EĞİLMEZ
7-ENDER EĞİLMEZ
8-DURDU EĞİLMEZ
Mersin Ili, Mut Ilçesi, Kelceköy Mahallesi 152 ada 2 parsel sayılı tasınmaz
Mersin Ili, Mut Ilçesi, Kelceköy Mahallesi 152 ada 3 parsel sayılı tasınmaz
Mersin Ili, Mut Ilçesi, Kelceköy Mahallesi 152 ada 4 parsel sayılı tasınmaz
Mersin Ili, Mut Ilçesi, Kelceköy Mahallesi 152 ada 5 parsel sayılı tasınmazı
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 494,66 m² (irtifak hakkı)1,41 m² (mülkiyet hakkı)
Toplam Bedeli: 16.355,89TL
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 565,83 m² (irtifak hakkı)54,09 m² (mülkiyet hakkı)
Toplam Bedeli: 23.626,98 TL
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 714, 14 m² (irtifak hakkı)
Toplam Bedeli:23.422,23 TL
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 1333,05 m² (irtifak hakkı)
2023/773 ESAS
1-ÜÇBAŞAK LİMİTED ŞİRKETİ
Mersin ili, Mut ilçesi,Civciv Mah. 489ada25parsel sayılı taşınmaz
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 816,08 m² (irtifak hakkı)
Toplam Bedeli: 253.114,97 TL
Davacı idare tarafından kamulaştırma işlemi yapılmış olması nedeniyle, kamulaştırmayı yapan idare tarafındanmahkememizin yukarıda dosya esas numaraları hizasında yazılı dava dosyalarında kayda alınmış olan kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili davaları açılmış olup, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Mut Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, duruşmasının Mut 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacağı 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4. maddesi gereğince ilan olunur.