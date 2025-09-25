Eylül enflasyon ne zaman açıklanacak? Enflasyon tahminleri belli oldu

Halk ay ay enflasyon oranlarını izliyor.

TÜİK'in istatistiklerine göre 2025 Ağustos’ta TÜFE yüzde 2,04, Temmuz’da yüzde 2,06, Haziran’da yüzde 1,37, Mayıs’ta ise 1,53 oranında yükselmişti.

Eylül ayı enflasyon verileri ise Eylül ayının son günlerine girilmesiyle birlikte merak edilen konu oldu.

EYLÜL AYI ENFLASYONU NE ZAMAN DUYURULACAK?

Enflasyon verileri her ay olduğu gibi bu ay da ayın 3’ünde ilan edilecek.

Eylül enflasyonu bu doğrultuda 3 Ekim 2025 saat 10:00’da açıklanacak.

EYLÜL AYI ENFLASYON TAHMİNİ NEDİR?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi Eylül ayı için de öngörülerini yayımladı.

Buna göre geçen ay yüzde 1,97 olan eylül ayı TÜFE artış tahmini, bu anket döneminde yüzde 2,04’e çıktı.

Cari yıl sonu TÜFE artış beklentisi ise yüzde 29,69’dan yüzde 29,86’ya yükseldi.