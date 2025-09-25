Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Editor
Editor
 Erdem Avsar

Eylül enflasyon ne zaman açıklanacak? Enflasyon tahminleri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık şekilde duyurulan enflasyonlar her ayın sonunda gündeme gelirken Eylül ayı enflasyon rakamları da sorgulanmaya başlandı.

Eylül enflasyon ne zaman açıklanacak? Enflasyon tahminleri belli oldu
Halk ay ay oranlarını izliyor.

'in istatistiklerine göre 2025 Ağustos'ta yüzde 2,04, Temmuz'da yüzde 2,06, Haziran'da yüzde 1,37, Mayıs'ta ise 1,53 oranında yükselmişti.

Eylül ayı enflasyon verileri ise Eylül ayının son günlerine girilmesiyle birlikte merak edilen konu oldu.

Eylül enflasyon ne zaman açıklanacak? Enflasyon tahminleri belli oldu

EYLÜL AYI ENFLASYONU NE ZAMAN DUYURULACAK?

Enflasyon verileri her ay olduğu gibi bu ay da ayın 3'ünde ilan edilecek.

Eylül enflasyonu bu doğrultuda 3 Ekim 2025 saat 10:00'da açıklanacak.

Eylül enflasyon ne zaman açıklanacak? Enflasyon tahminleri belli oldu

EYLÜL AYI ENFLASYON TAHMİNİ NEDİR?

Cumhuriyeti Piyasa Katılımcıları Anketi Eylül ayı için de öngörülerini yayımladı.

Buna göre geçen ay yüzde 1,97 olan eylül ayı TÜFE artış tahmini, bu anket döneminde yüzde 2,04'e çıktı.

Cari yıl sonu TÜFE artış beklentisi ise yüzde 29,69'dan yüzde 29,86'ya yükseldi.

Sıkça Sorulan Sorular

Piyasa katılımcılarının Eylül enflasyon beklentisi nasıl değişti?
Geçen ay yüzde 1,97 olan aylık TÜFE artış beklentisi, yeni anket döneminde yüzde 2,04'e yükseldi.
#Ekonomi
#Türkiye
#enflasyon
#merkez bankası
#tüik
#tüfe
#Aktüel
