"Terörsüz Türkiye" kapsamında onarılmıştı: 170 öğrenciye kapılarını açtı!

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Konur Köyü Dereyanı Mezrası İlk ve Ortaokulu, MÜSİAD İnşaat ve Yapı Malzemeleri Sektör Kurulu "Terörsüz Türkiye" kapsamında okul baştan sona yenilendi. Sadece 20 gün gibi rekor bir sürede tamamlanan tadilat çalışmalarıyla okul, modern ve güvenli bir eğitim ortamına dönüştürülerek 170 öğrenci için hazır hale getirildi.

Proje, sadece okulun fiziki yapısıyla sınırlı kalmadı. MÜSİAD, okulda öğrenim gören 169 öğrencinin ayakkabı, elbise ve kırtasiye gibi tüm temel ihtiyaçlarını karşıladı. Yaklaşık 2,5 milyon TL bütçeyle gerçekleştirilen proje, eğitime ve geleceğe yapılan yatırımın bir göstergesi olarak değerlendirildi.

"BÖLGENİN KALKINMASI İÇİN EĞİTİM ŞART"

MÜSİAD yetkilileri, bunun yanı sıra Hakkâri Meslek Lisesi'nin ihtiyaçları konusunda da okul idaresiyle görüşmelerin devam ettiğini belirtti. Yenilenen okulun açılış töreni, bölge protokolü ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. Törende yapılan konuşmalarda, eğitimin bölgenin kalkınması için taşıdığı öneme vurgu yapıldı.

Hakkari Valisi Ali Çelik, MÜSİAD'a teşekkürlerini ileterek, "Hakkâri artık huzurun, refahın, kardeşliğin, sevginin merkezidir. Bu güzel çalışmadan dolayı MÜSİAD ailesine sonsuz şükranlarımı sunuyorum" dedi. MÜSİAD Genel Kurul Başkanı Öner Kandemir ise, "Burada bulunmak bir proje için değil, hayalleri gerçekleştirmek için buradayız. 'Bir Çocuk, Bir Gelecek, Birlikte Türkiye' dedik. 'Terörsüz Türkiye' ile geleceğin gençleri daha iyi bir şekilde geleceğe bakacaklar" ifadelerini kullandı. Kandemir, MÜSİAD'ın sadece büyük şehirlerde değil, doğudan batıya tüm Türkiye'de iz bırakmaya devam edeceğini vurguladı.

Hakkari MÜSİAD Başkanı Adnan Öveç de konuşmasında, "Bu topraklarda atılan her adımın çok önemli olduğunu belirtmek isterim. Buralar artık huzurun şehri oldu. Öğrencilerimiz için özellikle bir eğitim alanını yeniden yeniledik" diyerek katkılarından dolayı derneğe teşekkür etti.

Törene katılanlar arasında Hakkari Valisi Ali Çelik, Yüksekova Tümen Komutanı Ferat Vural, Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, Ankara Merkez MÜSİAD Genel Kurul Başkanı Öner Kandemir, Şemdinli Belediye Başkanı Fahri Şakar, Derecik Belediyesi Başkanı Hasan Dinç, Hakkari Müstakil İş İnsanları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Adnan Öveç, Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası (YÜTSO) Başkan Yardımcısı Kasım Çiftçi ve çok sayıda davetli yer aldı.