Üniversiteyi kazanan öğrencilere 12 bin TL eğitim desteği: Ön lisans öğrencileri de faydalanacak!

İstanbul'da Sultanbeyli Belediyesi tarafından 'Üniversitelilere Eğitim Desteği' kapsamında bu yıl üniversiteyi kazanan lisans öğrencilerine 12 bin TL, ön lisans öğrencilerine ise 8 bin TL eğitim desteği verilecek. Ayrıca, İstanbul'da okuyan tüm üniversite öğrencilerine abonman desteği hizmeti bu yıl da sürecek.

12 BİN TL DESTEK

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş'tan üniversiteyi kazanan gençlere müjdeli bir haber geldi. Eğitimin her kademesinde öğrencileri desteklediklerini belirten Tombaş, "Başarıya giden her adımda gençlerimizin yanında olacağımızın sözünü vermiştik. Bu sözü bir kez daha tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geçen yıl başlattığımız üniversitelilere eğitim desteği hizmetimizi bu yıl da sürdüreceğiz. Sultanbeyli'de ikamet eden ve üniversiteyi yeni kazanan lisans öğrencilerimize 12 bin TL, ön lisans öğrencilerimize ise 8 bin TL eğitim desteği vereceğiz. Hayırlı olsun" dedi.