22°
 | Yusuf Özgür Bülbül

Üniversiteyi kazanan öğrencilere 12 bin TL eğitim desteği: Ön lisans öğrencileri de faydalanacak!

İstanbul'daki üniversite öğrencilerine destek geldi. Sultanbeyli'de yeni kazanan lisans öğrencilerine 12 bin TL, ön lisans öğrencilerine 8 bin TL nakit eğitim yardımı verilecek...

Üniversiteyi kazanan öğrencilere 12 bin TL eğitim desteği: Ön lisans öğrencileri de faydalanacak!
IHA
25.09.2025
25.09.2025
'da tarafından 'Üniversitelilere Eğitim Desteği' kapsamında bu yıl üniversiteyi kazanan lisans öğrencilerine 12 bin TL, ön lisans öğrencilerine ise 8 bin TL eğitim desteği verilecek. Ayrıca, İstanbul'da okuyan tüm üniversite öğrencilerine abonman desteği hizmeti bu yıl da sürecek.

Üniversiteyi kazanan öğrencilere 12 bin TL eğitim desteği: Ön lisans öğrencileri de faydalanacak!

12 BİN TL DESTEK

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş'tan üniversiteyi kazanan gençlere müjdeli bir haber geldi. Eğitimin her kademesinde öğrencileri desteklediklerini belirten Tombaş, "Başarıya giden her adımda gençlerimizin yanında olacağımızın sözünü vermiştik. Bu sözü bir kez daha tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geçen yıl başlattığımız üniversitelilere eğitim desteği hizmetimizi bu yıl da sürdüreceğiz. Sultanbeyli'de ikamet eden ve üniversiteyi yeni kazanan lisans öğrencilerimize 12 bin TL, ön lisans öğrencilerimize ise 8 bin TL eğitim desteği vereceğiz. Hayırlı olsun" dedi.

