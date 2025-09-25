Menü Kapat
ESENYURT VERGİ DAİRESİ ÖDEME EMRİ İLAN LİSTESİ

Yayın Tarihi: 25.09.2025 19:03
İLAN

ESENYURT VERGİ DAİRESİ ÖDEME EMRİ İLAN LİSTESİ

Vergi No

TC Kimlik No

Soyad Ad/Unvan

Adres

Vergi Dönemi

Ana Vergi Kodu

Vergi Kodu

Ana Takip Dosya No

Takip Dosya No

Vergi Aslı Borcu Toplamı

Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı

Ceza Toplamı

Toplam Borç

2910232107

69673061558

AHMET DENİZ

YENİKÖY MAH. YENİKÖY MERKEZİ KÜME EVLERİ Kapı No:24 Daire No:YOK Tel: ARAKLI TRABZON

201801201812

4418

4418

2023102066dPS0000001

2023102014dPS0000016

11.075,64 TL

0,00 TL

0,00 TL

11.075,64 TL

8600017585

24919965274

EYÜP TUGARTİMUR

PINARTEPE MAH. AVRUPA CAD. HAMSİKÖY SİTESİ Kapı No:45 V Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL

201802201802

0003

0003

2023102666dPY0000001

2023102614dPY0000020

11.299,80 TL

0,00 TL

0,00 TL

11.299,80 TL

1190073472

11680762720

BİROL AYDOĞDU

ZEKERİYAKÖY MAH. KIRGÜLÜ SK. Kapı No:10 Daire No:MÜSTAKİL Tel: SARIYER İSTANBUL

201807201809

0003

0003

2022090566dPR0000001

2022090514dPR0000011

11.461,61 TL

0,00 TL

0,00 TL

11.461,61 TL

0010834269

ELNURA ABDYLDAEVA

YEŞİLCE MAH GİRNE CAD Kapı No:17 Daire No: Tel:5336849898 KAĞITHANE İSTANBUL

201701201712

0010

0010

2023103066dPQ0000001

2023103014dPQ0000012

11.586,96 TL

0,00 TL

0,00 TL

11.586,96 TL

2750245292

27706961244

CEM REHA DEMİR

MİMAR HAYRETTİN MAH. GEDİKPAŞA CAD. Kapı No:71/ Daire No:401 Tel: FATİH İSTANBUL

201804201804

0003

0003

2022090566dPS0000003

2022090514dPS0000019

11.861,80 TL

0,00 TL

0,00 TL

11.861,80 TL

2750245292

27706961244

CEM REHA DEMİR

MİMAR HAYRETTİN MAH. GEDİKPAŞA CAD. Kapı No:71/ Daire No:401 Tel: FATİH İSTANBUL

201803201803

0003

0003

2022090566dPS0000003

2022090514dPS0000033

12.105,51 TL

0,00 TL

0,00 TL

12.105,51 TL

2750245292

27706961244

CEM REHA DEMİR

MİMAR HAYRETTİN MAH. GEDİKPAŞA CAD. Kapı No:71/ Daire No:401 Tel: FATİH İSTANBUL

201802201802

0003

0003

2022090566dPS0000003

2022090514dPS0000029

12.135,95 TL

0,00 TL

0,00 TL

12.135,95 TL

2910232107

69673061558

AHMET DENİZ

YENİKÖY MAH. YENİKÖY MERKEZİ KÜME EVLERİ Kapı No:24 Daire No:YOK Tel: ARAKLI TRABZON

201801201812

4410

4410

2023102066dPS0000001

2023102014dPS0000009

12.306,24 TL

0,00 TL

0,00 TL

12.306,24 TL

2750245292

27706961244

CEM REHA DEMİR

MİMAR HAYRETTİN MAH. GEDİKPAŞA CAD. Kapı No:71/ Daire No:401 Tel: FATİH İSTANBUL

201801201812

4410

4410

2022090566dPS0000003

2022090514dPS0000036

12.465,12 TL

0,00 TL

0,00 TL

12.465,12 TL

2750245292

27706961244

CEM REHA DEMİR

MİMAR HAYRETTİN MAH. GEDİKPAŞA CAD. Kapı No:71/ Daire No:401 Tel: FATİH İSTANBUL

201806201806

0003

0003

2022090566dPS0000003

2022090514dPS0000040

12.730,55 TL

0,00 TL

0,00 TL

12.730,55 TL

8600017585

24919965274

EYÜP TUGARTİMUR

PINARTEPE MAH. AVRUPA CAD. HAMSİKÖY SİTESİ Kapı No:45 V Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL

201804201804

0015

0015

2023102666dPY0000001

2023102614dPY0000017

12.854,92 TL

0,00 TL

0,00 TL

12.854,92 TL

2930019220

21425448550

ALİ DERİNKUYU

SOKULLU MEHMET PAŞA MAH. NİNNİ CAD. Kapı No:45 Daire No:10 Tel: ÇANKAYA ANKARA

201811201811

0003

0003

2023102466dPS0000004

2023102414dPS0000037

12.985,20 TL

0,00 TL

0,00 TL

12.985,20 TL

2930019220

21425448550

ALİ DERİNKUYU

SOKULLU MEHMET PAŞA MAH. NİNNİ CAD. Kapı No:45 Daire No:10 Tel: ÇANKAYA ANKARA

201801201812

4415

4415

2023102466dPS0000004

2023102414dPS0000036

13.033,80 TL

0,00 TL

0,00 TL

13.033,80 TL

5900462227

20300743100

VEZİR KUBAT

GÜVENLİ MAH. GÜVENLİ KÜME EVLERİ Kapı No:38 Daire No:YOK Tel: HALİLİYE ŞANLIURFA

201701201712

0010

0010

2022041366dPV0000001

2022041314dPV0000003

13.161,99 TL

0,00 TL

0,00 TL

13.161,99 TL

3350212120

13012002504

ÖMER CAN ENGEZ

MİMAR SİNAN MAH. HOCA AHMET YESEVİ CAD. Kapı No:57 Daire No:2 Tel:5074102353 PURSAKLAR ANKARA

201808201808

0015

0015

2023102666dPT0000005

2023102614dPT0000053

13.162,34 TL

0,00 TL

0,00 TL

13.162,34 TL

7660663515

15623985504

HASAN SEYHAN

YENİ MAH. HÜSEYİN DEMİREL 2 SK. D1 BLOK Kapı No:11 Daire No:6 Tel: ULUS BARTIN

201804201806

0003

0003

2023100666dPX0000001

2023100614dPX0000015

13.180,91 TL

0,00 TL

0,00 TL

13.180,91 TL

2930019220

21425448550

ALİ DERİNKUYU

SOKULLU MEHMET PAŞA MAH. NİNNİ CAD. Kapı No:45 Daire No:10 Tel: ÇANKAYA ANKARA

201809201809

0003

0003

2023102466dPS0000004

2023102414dPS0000035

13.540,29 TL

0,00 TL

0,00 TL

13.540,29 TL

2930019220

21425448550

ALİ DERİNKUYU

SOKULLU MEHMET PAŞA MAH. NİNNİ CAD. Kapı No:45 Daire No:10 Tel: ÇANKAYA ANKARA

201810201810

0003

0003

2023102466dPS0000004

2023102414dPS0000034

13.585,23 TL

0,00 TL

0,00 TL

13.585,23 TL

5130584500

KARAKALEM PROJE MİMARLIK ANONİM ŞİRKETİ

ESENTEPE MAH. KESKİN KALEM SK. ARYA PLAZA Kapı No:17 Daire No:1 Tel:5325654045 ŞİŞLİ İSTANBUL

201801201812

4418

4418

2023110766dPV0000001

2023110714dPV0000004

13.844,55 TL

0,00 TL

0,00 TL

13.844,55 TL

4190075661

17654286896

FEYZA GÜLERYÜZ

ORTAKÖY MAH. TÜRK HAVA YOLLARI SİTESİ YOLU SK. SAYHAN SITESI Kapı No:2 J Daire No:9 Tel:0000000000 BEŞİKTAŞ İSTANBUL

201810201810

0015

0015

2023102666dPU0000001

2023102614dPU0000001

138.699,02 TL

0,00 TL

0,00 TL

138.699,02 TL

9700067218

35327276364

HALUK YILMAZ

KÜÇÜKSU MAH. YAZMALI SK. Kapı No:37/2 Daire No:2 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL

201810201810

0015

0015

2023100266dPZ0000004

2023100214dPZ0000007

138.699,02 TL

0,00 TL

0,00 TL

138.699,02 TL

9700067218

35327276364

HALUK YILMAZ

KÜÇÜKSU MAH. YAZMALI SK. Kapı No:37/2 Daire No:2 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL

201810201810

0015

0015

2023102666dPZ0000002

2023102614dPZ0000002

138.699,02 TL

0,00 TL

0,00 TL

138.699,02 TL

9710022897

35342275854

İSMAİL YILMAZ

.. .. Kapı No:... Daire No:.. Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL

201810201810

0015

0015

2019092366dPZ0000001

2019092314dPZ0000001

138.699,02 TL

0,00 TL

0,00 TL

138.699,02 TL

9750050925

35333276136

SABİRE YILMAZ

AKAT MAH. DEMET SK. EVRİM APARTMANI A BLOK Kapı No:2 Daire No:4 Tel: BEŞİKTAŞ İSTANBUL

201810201810

0015

0015

2023102666dPZ0000001

2023102614dPZ0000001

138.699,02 TL

0,00 TL

0,00 TL

138.699,02 TL

2750245292

27706961244

CEM REHA DEMİR

MİMAR HAYRETTİN MAH. GEDİKPAŞA CAD. Kapı No:71/ Daire No:401 Tel: FATİH İSTANBUL

201807201807

0003

0003

2022090566dPS0000003

2022090514dPS0000021

14.138,33 TL

0,00 TL

0,00 TL

14.138,33 TL

2750245292

27706961244

CEM REHA DEMİR

MİMAR HAYRETTİN MAH. GEDİKPAŞA CAD. Kapı No:71/ Daire No:401 Tel: FATİH İSTANBUL

201808201808

0003

0003

2022090566dPS0000003

2022090514dPS0000025

14.423,40 TL

0,00 TL

0,00 TL

14.423,40 TL

2750245292

27706961244

CEM REHA DEMİR

MİMAR HAYRETTİN MAH. GEDİKPAŞA CAD. Kapı No:71/ Daire No:401 Tel: FATİH İSTANBUL

201809201809

0003

0003

2022090566dPS0000003

2022090514dPS0000034

14.489,44 TL

0,00 TL

0,00 TL

14.489,44 TL

2750245292

27706961244

CEM REHA DEMİR

MİMAR HAYRETTİN MAH. GEDİKPAŞA CAD. Kapı No:71/ Daire No:401 Tel: FATİH İSTANBUL

201810201810

0003

0003

2022090566dPS0000003

2022090514dPS0000031

14.559,95 TL

0,00 TL

0,00 TL

14.559,95 TL

2610123733

25748167730

RESUL ÇORBACI

MUHİTTİN MAH. BAĞLARİÇİ 2. SK. ÜNİLEVER APT. A-1 Kapı No:26 Daire No:19 Tel: ÇORLU TEKİRDAĞ

201804201804

0015

0015

2022092366dPS0000001

2022092314dPS0000008

143.641,12 TL

0,00 TL

0,00 TL

143.641,12 TL

1190073472

11680762720

BİROL AYDOĞDU

ZEKERİYAKÖY MAH. KIRGÜLÜ SK. Kapı No:10 Daire No:MÜSTAKİL Tel: SARIYER İSTANBUL

201801201812

4424

4424

2022090566dPR0000001

2022090514dPR0000004

145.339,11 TL

0,00 TL

0,00 TL

145.339,11 TL

5130584500

KARAKALEM PROJE MİMARLIK ANONİM ŞİRKETİ

ESENTEPE MAH. KESKİN KALEM SK. ARYA PLAZA Kapı No:17 Daire No:1 Tel:5325654045 ŞİŞLİ İSTANBUL

201801201812

4410

4410

2023110766dPV0000001

2023110714dPV0000003

15.382,80 TL

0,00 TL

0,00 TL

15.382,80 TL

3260221818

10601045614

FATİH EKE

PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI MAH. 2893 SK. Kapı No:4 Daire No:42 Tel: ÇANKAYA ANKARA

201805201805

0003

0003

2023102566dPT0000009

2023102514dPT0000227

150.266,98 TL

0,00 TL

0,00 TL

150.266,98 TL

7970521508

57505528546

MİRAY AKYEL

KARDELEN MAH. 2091 SK. Kapı No:4/88 Daire No:8 Tel: YENİMAHALLE ANKARA

201801201812

4410

4410

2023110766dPX0000001

2023110714dPX0000008

16.007,55 TL

0,00 TL

0,00 TL

16.007,55 TL

1190073472

11680762720

BİROL AYDOĞDU

ZEKERİYAKÖY MAH. KIRGÜLÜ SK. Kapı No:10 Daire No:MÜSTAKİL Tel: SARIYER İSTANBUL

201808201808

0015

0015

2022090566dPR0000001

2022090514dPR0000001

16.396,41 TL

0,00 TL

0,00 TL

16.396,41 TL

8600017585

24919965274

EYÜP TUGARTİMUR

PINARTEPE MAH. AVRUPA CAD. HAMSİKÖY SİTESİ Kapı No:45 V Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL

201804201804

0003

0003

2023102666dPY0000001

2023102614dPY0000009

16.714,17 TL

0,00 TL

0,00 TL

16.714,17 TL

1810547757

HANENE BOUKHTIOUA

ÇAMLICA MAH. AY(190) SK. YAMAÇ SİTESİ C BLOK Kapı No:5 Daire No:1 Tel:5426901948 NİLÜFER BURSA

201701201712

0010

0010

2023110366dPR0000001

2023110314dPR0000018

168.664,62 TL

0,00 TL

0,00 TL

168.664,62 TL

9670046371

36856495332

AYDIN YILMAZ

NUSRETTİN MAH. İSTİKLAL CAD. Kapı No:52 Daire No:2 Tel: MERKEZ DÜZCE

201701201712

0010

0010

2023102666dPZ0000003

2023102614dPZ0000006

17.036,84 TL

0,00 TL

0,00 TL

17.036,84 TL

3350212120

13012002504

ÖMER CAN ENGEZ

MİMAR SİNAN MAH. HOCA AHMET YESEVİ CAD. Kapı No:57 Daire No:2 Tel:5074102353 PURSAKLAR ANKARA

201809201809

0015

0015

2023102666dPT0000005

2023102614dPT0000055

17.406,96 TL

0,00 TL

0,00 TL

17.406,96 TL

8600017585

24919965274

EYÜP TUGARTİMUR

PINARTEPE MAH. AVRUPA CAD. HAMSİKÖY SİTESİ Kapı No:45 V Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL

201805201805

0003

0003

2023102666dPY0000001

2023102614dPY0000019

17.803,20 TL

0,00 TL

0,00 TL

17.803,20 TL

3350212120

13012002504

ÖMER CAN ENGEZ

MİMAR SİNAN MAH. HOCA AHMET YESEVİ CAD. Kapı No:57 Daire No:2 Tel:5074102353 PURSAKLAR ANKARA

201701201712

0010

0010

2023102666dPT0000005

2023102614dPT0000051

18.530,24 TL

0,00 TL

0,00 TL

18.530,24 TL

1190073472

11680762720

BİROL AYDOĞDU

ZEKERİYAKÖY MAH. KIRGÜLÜ SK. Kapı No:10 Daire No:MÜSTAKİL Tel: SARIYER İSTANBUL

201805201805

0015

0015

2022090566dPR0000001

2022090514dPR0000010

18.747,80 TL

0,00 TL

0,00 TL

18.747,80 TL

3260221818

10601045614

FATİH EKE

PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI MAH. 2893 SK. Kapı No:4 Daire No:42 Tel: ÇANKAYA ANKARA

201808201808

0003

0003

2023102566dPT0000009

2023102514dPT0000225

18.819,35 TL

0,00 TL

0,00 TL

18.819,35 TL

8600017585

24919965274

EYÜP TUGARTİMUR

PINARTEPE MAH. AVRUPA CAD. HAMSİKÖY SİTESİ Kapı No:45 V Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL

201806201806

0003

0003

2023102666dPY0000001

2023102614dPY0000026

19.027,75 TL

0,00 TL

0,00 TL

19.027,75 TL

3350212120

13012002504

ÖMER CAN ENGEZ

MİMAR SİNAN MAH. HOCA AHMET YESEVİ CAD. Kapı No:57 Daire No:2 Tel:5074102353 PURSAKLAR ANKARA

201811201811

0015

0015

2023102666dPT0000005

2023102614dPT0000052

19.146,81 TL

0,00 TL

0,00 TL

19.146,81 TL

1190073472

11680762720

BİROL AYDOĞDU

ZEKERİYAKÖY MAH. KIRGÜLÜ SK. Kapı No:10 Daire No:MÜSTAKİL Tel: SARIYER İSTANBUL

201804201804

0015

0015

2022090566dPR0000001

2022090514dPR0000019

19.384,43 TL

0,00 TL

0,00 TL

19.384,43 TL

8600017585

24919965274

EYÜP TUGARTİMUR

PINARTEPE MAH. AVRUPA CAD. HAMSİKÖY SİTESİ Kapı No:45 V Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL

201807201807

0003

0003

2023102666dPY0000001

2023102614dPY0000028

19.403,22 TL

0,00 TL

0,00 TL

19.403,22 TL

8600017585

24919965274

EYÜP TUGARTİMUR

PINARTEPE MAH. AVRUPA CAD. HAMSİKÖY SİTESİ Kapı No:45 V Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL

201808201808

0003

0003

2023102666dPY0000001

2023102614dPY0000002

20.235,99 TL

0,00 TL

0,00 TL

20.235,99 TL

8600017585

24919965274

EYÜP TUGARTİMUR

PINARTEPE MAH. AVRUPA CAD. HAMSİKÖY SİTESİ Kapı No:45 V Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL

201809201809

0003

0003

2023102666dPY0000001

2023102614dPY0000012

20.793,68 TL

0,00 TL

0,00 TL

20.793,68 TL

8600017585

24919965274

EYÜP TUGARTİMUR

PINARTEPE MAH. AVRUPA CAD. HAMSİKÖY SİTESİ Kapı No:45 V Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL

201811201811

0003

0003

2023102666dPY0000001

2023102614dPY0000005

20.862,74 TL

0,00 TL

0,00 TL

20.862,74 TL

1190073472

11680762720

BİROL AYDOĞDU

ZEKERİYAKÖY MAH. KIRGÜLÜ SK. Kapı No:10 Daire No:MÜSTAKİL Tel: SARIYER İSTANBUL

201807201807

0015

0015

2022090566dPR0000001

2022090514dPR0000018

21.832,93 TL

0,00 TL

0,00 TL

21.832,93 TL

8600017585

24919965274

EYÜP TUGARTİMUR

PINARTEPE MAH. AVRUPA CAD. HAMSİKÖY SİTESİ Kapı No:45 V Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL

201810201810

0003

0003

2023102666dPY0000001

2023102614dPY0000013

21.869,30 TL

0,00 TL

0,00 TL

21.869,30 TL

8890177132

17366274310

SAİT ULUS

KOCATEPE MAH. 9. SK. Kapı No:34 Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL

201701201712

0010

0010

2022062866dPY0000003

2022062814dPY0000050

22.350,00 TL

0,00 TL

0,00 TL

22.350,00 TL

3260221818

10601045614

FATİH EKE

PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI MAH. 2893 SK. Kapı No:4 Daire No:42 Tel: ÇANKAYA ANKARA

201811201811

0003

0003

2023102566dPT0000009

2023102514dPT0000231

22.999,25 TL

0,00 TL

0,00 TL

22.999,25 TL

1810547757

HANENE BOUKHTIOUA

ÇAMLICA MAH. AY(190) SK. YAMAÇ SİTESİ C BLOK Kapı No:5 Daire No:1 Tel:5426901948 NİLÜFER BURSA

201802201802

0015

0015

2023110366dPR0000001

2023110314dPR0000002

24.231,70 TL

0,00 TL

0,00 TL

24.231,70 TL

1810547757

HANENE BOUKHTIOUA

ÇAMLICA MAH. AY(190) SK. YAMAÇ SİTESİ C BLOK Kapı No:5 Daire No:1 Tel:5426901948 NİLÜFER BURSA

201806201806

0015

0015

2023110366dPR0000001

2023110314dPR0000001

25.603,73 TL

0,00 TL

0,00 TL

25.603,73 TL

8600017585

24919965274

EYÜP TUGARTİMUR

PINARTEPE MAH. AVRUPA CAD. HAMSİKÖY SİTESİ Kapı No:45 V Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL

201701201712

0010

0010

2023102666dPY0000001

2023102614dPY0000022

251.289,07 TL

0,00 TL

0,00 TL

251.289,07 TL

8600017585

24919965274

EYÜP TUGARTİMUR

PINARTEPE MAH. AVRUPA CAD. HAMSİKÖY SİTESİ Kapı No:45 V Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL

201801201812

4420

4420

2023102666dPY0000001

2023102614dPY0000018

28.860,00 TL

0,00 TL

0,00 TL

28.860,00 TL

3260221818

10601045614

FATİH EKE

PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI MAH. 2893 SK. Kapı No:4 Daire No:42 Tel: ÇANKAYA ANKARA

201807201807

0003

0003

2023102566dPT0000009

2023102514dPT0000224

29.000,58 TL

0,00 TL

0,00 TL

29.000,58 TL

0010834269

ELNURA ABDYLDAEVA

YEŞİLCE MAH GİRNE CAD Kapı No:17 Daire No: Tel:5336849898 KAĞITHANE İSTANBUL

201808201808

0015

0015

2023103066dPQ0000001

2023103014dPQ0000007

29.486,64 TL

0,00 TL

0,00 TL

29.486,64 TL

3260221818

10601045614

FATİH EKE

PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI MAH. 2893 SK. Kapı No:4 Daire No:42 Tel: ÇANKAYA ANKARA

201809201809

0003

0003

2023102566dPT0000009

2023102514dPT0000226

30.745,90 TL

0,00 TL

0,00 TL

30.745,90 TL

1810547757

HANENE BOUKHTIOUA

ÇAMLICA MAH. AY(190) SK. YAMAÇ SİTESİ C BLOK Kapı No:5 Daire No:1 Tel:5426901948 NİLÜFER BURSA

201807201807

0015

0015

2023110366dPR0000001

2023110314dPR0000004

37.266,51 TL

0,00 TL

0,00 TL

37.266,51 TL

4541264381

SOFIYA RUMENOVA HADZHIYSKA

YEŞİLKENT MAH. G-659 SK. Kapı No:7 Daire No:1 Tel: AVCILAR İSTANBUL

201801201812

4415

4415

2020022066dPU0000001

2020022014dPU0000015

2.509.879,55 TL

0,00 TL

0,00 TL

2.509.879,55 TL

4541264381

SOFIYA RUMENOVA HADZHIYSKA

YEŞİLKENT MAH. G-659 SK. Kapı No:7 Daire No:1 Tel: AVCILAR İSTANBUL

201801201812

4418

4418

2020022066dPU0000001

2020022014dPU0000013

371.359,68 TL

0,00 TL

0,00 TL

371.359,68 TL

1810547757

HANENE BOUKHTIOUA

ÇAMLICA MAH. AY(190) SK. YAMAÇ SİTESİ C BLOK Kapı No:5 Daire No:1 Tel:5426901948 NİLÜFER BURSA

201804201804

0015

0015

2023110366dPR0000001

2023110314dPR0000015

38.438,86 TL

0,00 TL

0,00 TL

38.438,86 TL

3260221818

10601045614

FATİH EKE

PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI MAH. 2893 SK. Kapı No:4 Daire No:42 Tel: ÇANKAYA ANKARA

201806201806

0003

0003

2023102566dPT0000009

2023102514dPT0000223

38.738,49 TL

0,00 TL

0,00 TL

38.738,49 TL

3350212120

13012002504

ÖMER CAN ENGEZ

MİMAR SİNAN MAH. HOCA AHMET YESEVİ CAD. Kapı No:57 Daire No:2 Tel:5074102353 PURSAKLAR ANKARA

201801201812

4418

4418

2023102666dPT0000005

2023102614dPT0000043

39.125,42 TL

0,00 TL

0,00 TL

39.125,42 TL

2750245292

27706961244

CEM REHA DEMİR

MİMAR HAYRETTİN MAH. GEDİKPAŞA CAD. Kapı No:71/ Daire No:401 Tel: FATİH İSTANBUL

201802201802

0015

0015

2022090566dPS0000003

2022090514dPS0000023

39.568,83 TL

0,00 TL

0,00 TL

39.568,83 TL

0010834269

ELNURA ABDYLDAEVA

YEŞİLCE MAH GİRNE CAD Kapı No:17 Daire No: Tel:5336849898 KAĞITHANE İSTANBUL

201807201807

0015

0015

2023103066dPQ0000001

2023103014dPQ0000005

40.343,59 TL

0,00 TL

0,00 TL

40.343,59 TL

2930019220

21425448550

ALİ DERİNKUYU

SOKULLU MEHMET PAŞA MAH. NİNNİ CAD. Kapı No:45 Daire No:10 Tel: ÇANKAYA ANKARA

201809201809

0015

0015

2023102466dPS0000004

2023102414dPS0000039

40.479,27 TL

0,00 TL

0,00 TL

40.479,27 TL

2750245292

27706961244

CEM REHA DEMİR

MİMAR HAYRETTİN MAH. GEDİKPAŞA CAD. Kapı No:71/ Daire No:401 Tel: FATİH İSTANBUL

201806201806

0015

0015

2022090566dPS0000003

2022090514dPS0000037

41.532,05 TL

0,00 TL

0,00 TL

41.532,05 TL

2660287139

26179333442

MEHMET ŞİRİN DAĞILMA

CİMİSADİ MAH. CİMBAN KÜME EVLERİ Kapı No:115 Daire No:2 Tel: REŞADİYE TOKAT

201811201811

0015

0015

2023102666dPS0000001

2023102614dPS0000012

41.765,58 TL

0,00 TL

0,00 TL

41.765,58 TL

2750245292

27706961244

CEM REHA DEMİR

MİMAR HAYRETTİN MAH. GEDİKPAŞA CAD. Kapı No:71/ Daire No:401 Tel: FATİH İSTANBUL

201804201804

0015

0015

2022090566dPS0000003

2022090514dPS0000022

42.499,44 TL

0,00 TL

0,00 TL

42.499,44 TL

1810547757

HANENE BOUKHTIOUA

ÇAMLICA MAH. AY(190) SK. YAMAÇ SİTESİ C BLOK Kapı No:5 Daire No:1 Tel:5426901948 NİLÜFER BURSA

201810201810

0015

0015

2023110366dPR0000001

2023110314dPR0000021

44.693,42 TL

0,00 TL

0,00 TL

44.693,42 TL

2750245292

27706961244

CEM REHA DEMİR

MİMAR HAYRETTİN MAH. GEDİKPAŞA CAD. Kapı No:71/ Daire No:401 Tel: FATİH İSTANBUL

201807201807

0015

0015

2022090566dPS0000003

2022090514dPS0000020

46.080,80 TL

0,00 TL

0,00 TL

46.080,80 TL

2750245292

27706961244

CEM REHA DEMİR

MİMAR HAYRETTİN MAH. GEDİKPAŞA CAD. Kapı No:71/ Daire No:401 Tel: FATİH İSTANBUL

201808201808

0015

0015

2022090566dPS0000003

2022090514dPS0000026

48.323,24 TL

0,00 TL

0,00 TL

48.323,24 TL

8600017585

24919965274

EYÜP TUGARTİMUR

PINARTEPE MAH. AVRUPA CAD. HAMSİKÖY SİTESİ Kapı No:45 V Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL

201801201812

4424

4424

2023102666dPY0000001

2023102614dPY0000008

48.969,94 TL

0,00 TL

0,00 TL

48.969,94 TL

2750245292

27706961244

CEM REHA DEMİR

MİMAR HAYRETTİN MAH. GEDİKPAŞA CAD. Kapı No:71/ Daire No:401 Tel: FATİH İSTANBUL

201803201803

0015

0015

2022090566dPS0000003

2022090514dPS0000032

48.981,92 TL

0,00 TL

0,00 TL

48.981,92 TL

2750245292

27706961244

CEM REHA DEMİR

MİMAR HAYRETTİN MAH. GEDİKPAŞA CAD. Kapı No:71/ Daire No:401 Tel: FATİH İSTANBUL

201805201805

0015

0015

2022090566dPS0000003

2022090514dPS0000038

49.916,30 TL

0,00 TL

0,00 TL

49.916,30 TL

2750245292

27706961244

CEM REHA DEMİR

MİMAR HAYRETTİN MAH. GEDİKPAŞA CAD. Kapı No:71/ Daire No:401 Tel: FATİH İSTANBUL

201809201809

0015

0015

2022090566dPS0000003

2022090514dPS0000028

54.320,42 TL

0,00 TL

0,00 TL

54.320,42 TL

3350212120

13012002504

ÖMER CAN ENGEZ

MİMAR SİNAN MAH. HOCA AHMET YESEVİ CAD. Kapı No:57 Daire No:2 Tel:5074102353 PURSAKLAR ANKARA

201807201807

0015

0015

2023102666dPT0000005

2023102614dPT0000036

56.880,20 TL

0,00 TL

0,00 TL

56.880,20 TL

1900346238

28858920080

BÜLENT BUNYAK

FATİH MAH. YALI CAD. Kapı No:48-56B Daire No:35 Tel:5327209686 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL

201802201802

0015

0015

2020020466dPR0000001

2020020414dPR0000016

58.923,15 TL

0,00 TL

0,00 TL

58.923,15 TL

1810547757

HANENE BOUKHTIOUA

ÇAMLICA MAH. AY(190) SK. YAMAÇ SİTESİ C BLOK Kapı No:5 Daire No:1 Tel:5426901948 NİLÜFER BURSA

201811201811

0015

0015

2023110366dPR0000001

2023110314dPR0000013

61.092,49 TL

0,00 TL

0,00 TL

61.092,49 TL

2750245292

27706961244

CEM REHA DEMİR

MİMAR HAYRETTİN MAH. GEDİKPAŞA CAD. Kapı No:71/ Daire No:401 Tel: FATİH İSTANBUL

201701201712

0010

0010

2022090566dPS0000003

2022090514dPS0000030

73.436,68 TL

0,00 TL

0,00 TL

73.436,68 TL

4541264381

SOFIYA RUMENOVA HADZHIYSKA

YEŞİLKENT MAH. G-659 SK. Kapı No:7 Daire No:1 Tel: AVCILAR İSTANBUL

201801201812

4418

4418

2020022066dPU0000001

2020022014dPU0000013

371.359,68 TL

0,00 TL

0,00 TL

371.359,68 TL

Yukarıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Esenyurt Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Esenyurt Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN01939569
