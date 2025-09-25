ESENYURT VERGİ DAİRESİ ÖDEME EMRİ İLAN LİSTESİ
Vergi No
TC Kimlik No
Soyad Ad/Unvan
Adres
Vergi Dönemi
Ana Vergi Kodu
Vergi Kodu
Ana Takip Dosya No
Takip Dosya No
Vergi Aslı Borcu Toplamı
Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı
Ceza Toplamı
Toplam Borç
2910232107
69673061558
AHMET DENİZ
YENİKÖY MAH. YENİKÖY MERKEZİ KÜME EVLERİ Kapı No:24 Daire No:YOK Tel: ARAKLI TRABZON
201801201812
4418
4418
2023102066dPS0000001
2023102014dPS0000016
11.075,64 TL
0,00 TL
0,00 TL
11.075,64 TL
8600017585
24919965274
EYÜP TUGARTİMUR
PINARTEPE MAH. AVRUPA CAD. HAMSİKÖY SİTESİ Kapı No:45 V Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
201802201802
0003
0003
2023102666dPY0000001
2023102614dPY0000020
11.299,80 TL
0,00 TL
0,00 TL
11.299,80 TL
1190073472
11680762720
BİROL AYDOĞDU
ZEKERİYAKÖY MAH. KIRGÜLÜ SK. Kapı No:10 Daire No:MÜSTAKİL Tel: SARIYER İSTANBUL
201807201809
0003
0003
2022090566dPR0000001
2022090514dPR0000011
11.461,61 TL
0,00 TL
0,00 TL
11.461,61 TL
0010834269
ELNURA ABDYLDAEVA
YEŞİLCE MAH GİRNE CAD Kapı No:17 Daire No: Tel:5336849898 KAĞITHANE İSTANBUL
201701201712
0010
0010
2023103066dPQ0000001
2023103014dPQ0000012
11.586,96 TL
0,00 TL
0,00 TL
11.586,96 TL
2750245292
27706961244
CEM REHA DEMİR
MİMAR HAYRETTİN MAH. GEDİKPAŞA CAD. Kapı No:71/ Daire No:401 Tel: FATİH İSTANBUL
201804201804
0003
0003
2022090566dPS0000003
2022090514dPS0000019
11.861,80 TL
0,00 TL
0,00 TL
11.861,80 TL
2750245292
27706961244
CEM REHA DEMİR
MİMAR HAYRETTİN MAH. GEDİKPAŞA CAD. Kapı No:71/ Daire No:401 Tel: FATİH İSTANBUL
201803201803
0003
0003
2022090566dPS0000003
2022090514dPS0000033
12.105,51 TL
0,00 TL
0,00 TL
12.105,51 TL
2750245292
27706961244
CEM REHA DEMİR
MİMAR HAYRETTİN MAH. GEDİKPAŞA CAD. Kapı No:71/ Daire No:401 Tel: FATİH İSTANBUL
201802201802
0003
0003
2022090566dPS0000003
2022090514dPS0000029
12.135,95 TL
0,00 TL
0,00 TL
12.135,95 TL
2910232107
69673061558
AHMET DENİZ
YENİKÖY MAH. YENİKÖY MERKEZİ KÜME EVLERİ Kapı No:24 Daire No:YOK Tel: ARAKLI TRABZON
201801201812
4410
4410
2023102066dPS0000001
2023102014dPS0000009
12.306,24 TL
0,00 TL
0,00 TL
12.306,24 TL
2750245292
27706961244
CEM REHA DEMİR
MİMAR HAYRETTİN MAH. GEDİKPAŞA CAD. Kapı No:71/ Daire No:401 Tel: FATİH İSTANBUL
201801201812
4410
4410
2022090566dPS0000003
2022090514dPS0000036
12.465,12 TL
0,00 TL
0,00 TL
12.465,12 TL
2750245292
27706961244
CEM REHA DEMİR
MİMAR HAYRETTİN MAH. GEDİKPAŞA CAD. Kapı No:71/ Daire No:401 Tel: FATİH İSTANBUL
201806201806
0003
0003
2022090566dPS0000003
2022090514dPS0000040
12.730,55 TL
0,00 TL
0,00 TL
12.730,55 TL
8600017585
24919965274
EYÜP TUGARTİMUR
PINARTEPE MAH. AVRUPA CAD. HAMSİKÖY SİTESİ Kapı No:45 V Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
201804201804
0015
0015
2023102666dPY0000001
2023102614dPY0000017
12.854,92 TL
0,00 TL
0,00 TL
12.854,92 TL
2930019220
21425448550
ALİ DERİNKUYU
SOKULLU MEHMET PAŞA MAH. NİNNİ CAD. Kapı No:45 Daire No:10 Tel: ÇANKAYA ANKARA
201811201811
0003
0003
2023102466dPS0000004
2023102414dPS0000037
12.985,20 TL
0,00 TL
0,00 TL
12.985,20 TL
2930019220
21425448550
ALİ DERİNKUYU
SOKULLU MEHMET PAŞA MAH. NİNNİ CAD. Kapı No:45 Daire No:10 Tel: ÇANKAYA ANKARA
201801201812
4415
4415
2023102466dPS0000004
2023102414dPS0000036
13.033,80 TL
0,00 TL
0,00 TL
13.033,80 TL
5900462227
20300743100
VEZİR KUBAT
GÜVENLİ MAH. GÜVENLİ KÜME EVLERİ Kapı No:38 Daire No:YOK Tel: HALİLİYE ŞANLIURFA
201701201712
0010
0010
2022041366dPV0000001
2022041314dPV0000003
13.161,99 TL
0,00 TL
0,00 TL
13.161,99 TL
3350212120
13012002504
ÖMER CAN ENGEZ
MİMAR SİNAN MAH. HOCA AHMET YESEVİ CAD. Kapı No:57 Daire No:2 Tel:5074102353 PURSAKLAR ANKARA
201808201808
0015
0015
2023102666dPT0000005
2023102614dPT0000053
13.162,34 TL
0,00 TL
0,00 TL
13.162,34 TL
7660663515
15623985504
HASAN SEYHAN
YENİ MAH. HÜSEYİN DEMİREL 2 SK. D1 BLOK Kapı No:11 Daire No:6 Tel: ULUS BARTIN
201804201806
0003
0003
2023100666dPX0000001
2023100614dPX0000015
13.180,91 TL
0,00 TL
0,00 TL
13.180,91 TL
2930019220
21425448550
ALİ DERİNKUYU
SOKULLU MEHMET PAŞA MAH. NİNNİ CAD. Kapı No:45 Daire No:10 Tel: ÇANKAYA ANKARA
201809201809
0003
0003
2023102466dPS0000004
2023102414dPS0000035
13.540,29 TL
0,00 TL
0,00 TL
13.540,29 TL
2930019220
21425448550
ALİ DERİNKUYU
SOKULLU MEHMET PAŞA MAH. NİNNİ CAD. Kapı No:45 Daire No:10 Tel: ÇANKAYA ANKARA
201810201810
0003
0003
2023102466dPS0000004
2023102414dPS0000034
13.585,23 TL
0,00 TL
0,00 TL
13.585,23 TL
5130584500
KARAKALEM PROJE MİMARLIK ANONİM ŞİRKETİ
ESENTEPE MAH. KESKİN KALEM SK. ARYA PLAZA Kapı No:17 Daire No:1 Tel:5325654045 ŞİŞLİ İSTANBUL
201801201812
4418
4418
2023110766dPV0000001
2023110714dPV0000004
13.844,55 TL
0,00 TL
0,00 TL
13.844,55 TL
4190075661
17654286896
FEYZA GÜLERYÜZ
ORTAKÖY MAH. TÜRK HAVA YOLLARI SİTESİ YOLU SK. SAYHAN SITESI Kapı No:2 J Daire No:9 Tel:0000000000 BEŞİKTAŞ İSTANBUL
201810201810
0015
0015
2023102666dPU0000001
2023102614dPU0000001
138.699,02 TL
0,00 TL
0,00 TL
138.699,02 TL
9700067218
35327276364
HALUK YILMAZ
KÜÇÜKSU MAH. YAZMALI SK. Kapı No:37/2 Daire No:2 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL
201810201810
0015
0015
2023100266dPZ0000004
2023100214dPZ0000007
138.699,02 TL
0,00 TL
0,00 TL
138.699,02 TL
9700067218
35327276364
HALUK YILMAZ
KÜÇÜKSU MAH. YAZMALI SK. Kapı No:37/2 Daire No:2 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL
201810201810
0015
0015
2023102666dPZ0000002
2023102614dPZ0000002
138.699,02 TL
0,00 TL
0,00 TL
138.699,02 TL
9710022897
35342275854
İSMAİL YILMAZ
.. .. Kapı No:... Daire No:.. Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL
201810201810
0015
0015
2019092366dPZ0000001
2019092314dPZ0000001
138.699,02 TL
0,00 TL
0,00 TL
138.699,02 TL
9750050925
35333276136
SABİRE YILMAZ
AKAT MAH. DEMET SK. EVRİM APARTMANI A BLOK Kapı No:2 Daire No:4 Tel: BEŞİKTAŞ İSTANBUL
201810201810
0015
0015
2023102666dPZ0000001
2023102614dPZ0000001
138.699,02 TL
0,00 TL
0,00 TL
138.699,02 TL
2750245292
27706961244
CEM REHA DEMİR
MİMAR HAYRETTİN MAH. GEDİKPAŞA CAD. Kapı No:71/ Daire No:401 Tel: FATİH İSTANBUL
201807201807
0003
0003
2022090566dPS0000003
2022090514dPS0000021
14.138,33 TL
0,00 TL
0,00 TL
14.138,33 TL
2750245292
27706961244
CEM REHA DEMİR
MİMAR HAYRETTİN MAH. GEDİKPAŞA CAD. Kapı No:71/ Daire No:401 Tel: FATİH İSTANBUL
201808201808
0003
0003
2022090566dPS0000003
2022090514dPS0000025
14.423,40 TL
0,00 TL
0,00 TL
14.423,40 TL
2750245292
27706961244
CEM REHA DEMİR
MİMAR HAYRETTİN MAH. GEDİKPAŞA CAD. Kapı No:71/ Daire No:401 Tel: FATİH İSTANBUL
201809201809
0003
0003
2022090566dPS0000003
2022090514dPS0000034
14.489,44 TL
0,00 TL
0,00 TL
14.489,44 TL
2750245292
27706961244
CEM REHA DEMİR
MİMAR HAYRETTİN MAH. GEDİKPAŞA CAD. Kapı No:71/ Daire No:401 Tel: FATİH İSTANBUL
201810201810
0003
0003
2022090566dPS0000003
2022090514dPS0000031
14.559,95 TL
0,00 TL
0,00 TL
14.559,95 TL
2610123733
25748167730
RESUL ÇORBACI
MUHİTTİN MAH. BAĞLARİÇİ 2. SK. ÜNİLEVER APT. A-1 Kapı No:26 Daire No:19 Tel: ÇORLU TEKİRDAĞ
201804201804
0015
0015
2022092366dPS0000001
2022092314dPS0000008
143.641,12 TL
0,00 TL
0,00 TL
143.641,12 TL
1190073472
11680762720
BİROL AYDOĞDU
ZEKERİYAKÖY MAH. KIRGÜLÜ SK. Kapı No:10 Daire No:MÜSTAKİL Tel: SARIYER İSTANBUL
201801201812
4424
4424
2022090566dPR0000001
2022090514dPR0000004
145.339,11 TL
0,00 TL
0,00 TL
145.339,11 TL
5130584500
KARAKALEM PROJE MİMARLIK ANONİM ŞİRKETİ
ESENTEPE MAH. KESKİN KALEM SK. ARYA PLAZA Kapı No:17 Daire No:1 Tel:5325654045 ŞİŞLİ İSTANBUL
201801201812
4410
4410
2023110766dPV0000001
2023110714dPV0000003
15.382,80 TL
0,00 TL
0,00 TL
15.382,80 TL
3260221818
10601045614
FATİH EKE
PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI MAH. 2893 SK. Kapı No:4 Daire No:42 Tel: ÇANKAYA ANKARA
201805201805
0003
0003
2023102566dPT0000009
2023102514dPT0000227
150.266,98 TL
0,00 TL
0,00 TL
150.266,98 TL
7970521508
57505528546
MİRAY AKYEL
KARDELEN MAH. 2091 SK. Kapı No:4/88 Daire No:8 Tel: YENİMAHALLE ANKARA
201801201812
4410
4410
2023110766dPX0000001
2023110714dPX0000008
16.007,55 TL
0,00 TL
0,00 TL
16.007,55 TL
1190073472
11680762720
BİROL AYDOĞDU
ZEKERİYAKÖY MAH. KIRGÜLÜ SK. Kapı No:10 Daire No:MÜSTAKİL Tel: SARIYER İSTANBUL
201808201808
0015
0015
2022090566dPR0000001
2022090514dPR0000001
16.396,41 TL
0,00 TL
0,00 TL
16.396,41 TL
8600017585
24919965274
EYÜP TUGARTİMUR
PINARTEPE MAH. AVRUPA CAD. HAMSİKÖY SİTESİ Kapı No:45 V Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
201804201804
0003
0003
2023102666dPY0000001
2023102614dPY0000009
16.714,17 TL
0,00 TL
0,00 TL
16.714,17 TL
1810547757
HANENE BOUKHTIOUA
ÇAMLICA MAH. AY(190) SK. YAMAÇ SİTESİ C BLOK Kapı No:5 Daire No:1 Tel:5426901948 NİLÜFER BURSA
201701201712
0010
0010
2023110366dPR0000001
2023110314dPR0000018
168.664,62 TL
0,00 TL
0,00 TL
168.664,62 TL
9670046371
36856495332
AYDIN YILMAZ
NUSRETTİN MAH. İSTİKLAL CAD. Kapı No:52 Daire No:2 Tel: MERKEZ DÜZCE
201701201712
0010
0010
2023102666dPZ0000003
2023102614dPZ0000006
17.036,84 TL
0,00 TL
0,00 TL
17.036,84 TL
3350212120
13012002504
ÖMER CAN ENGEZ
MİMAR SİNAN MAH. HOCA AHMET YESEVİ CAD. Kapı No:57 Daire No:2 Tel:5074102353 PURSAKLAR ANKARA
201809201809
0015
0015
2023102666dPT0000005
2023102614dPT0000055
17.406,96 TL
0,00 TL
0,00 TL
17.406,96 TL
8600017585
24919965274
EYÜP TUGARTİMUR
PINARTEPE MAH. AVRUPA CAD. HAMSİKÖY SİTESİ Kapı No:45 V Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
201805201805
0003
0003
2023102666dPY0000001
2023102614dPY0000019
17.803,20 TL
0,00 TL
0,00 TL
17.803,20 TL
3350212120
13012002504
ÖMER CAN ENGEZ
MİMAR SİNAN MAH. HOCA AHMET YESEVİ CAD. Kapı No:57 Daire No:2 Tel:5074102353 PURSAKLAR ANKARA
201701201712
0010
0010
2023102666dPT0000005
2023102614dPT0000051
18.530,24 TL
0,00 TL
0,00 TL
18.530,24 TL
1190073472
11680762720
BİROL AYDOĞDU
ZEKERİYAKÖY MAH. KIRGÜLÜ SK. Kapı No:10 Daire No:MÜSTAKİL Tel: SARIYER İSTANBUL
201805201805
0015
0015
2022090566dPR0000001
2022090514dPR0000010
18.747,80 TL
0,00 TL
0,00 TL
18.747,80 TL
3260221818
10601045614
FATİH EKE
PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI MAH. 2893 SK. Kapı No:4 Daire No:42 Tel: ÇANKAYA ANKARA
201808201808
0003
0003
2023102566dPT0000009
2023102514dPT0000225
18.819,35 TL
0,00 TL
0,00 TL
18.819,35 TL
8600017585
24919965274
EYÜP TUGARTİMUR
PINARTEPE MAH. AVRUPA CAD. HAMSİKÖY SİTESİ Kapı No:45 V Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
201806201806
0003
0003
2023102666dPY0000001
2023102614dPY0000026
19.027,75 TL
0,00 TL
0,00 TL
19.027,75 TL
3350212120
13012002504
ÖMER CAN ENGEZ
MİMAR SİNAN MAH. HOCA AHMET YESEVİ CAD. Kapı No:57 Daire No:2 Tel:5074102353 PURSAKLAR ANKARA
201811201811
0015
0015
2023102666dPT0000005
2023102614dPT0000052
19.146,81 TL
0,00 TL
0,00 TL
19.146,81 TL
1190073472
11680762720
BİROL AYDOĞDU
ZEKERİYAKÖY MAH. KIRGÜLÜ SK. Kapı No:10 Daire No:MÜSTAKİL Tel: SARIYER İSTANBUL
201804201804
0015
0015
2022090566dPR0000001
2022090514dPR0000019
19.384,43 TL
0,00 TL
0,00 TL
19.384,43 TL
8600017585
24919965274
EYÜP TUGARTİMUR
PINARTEPE MAH. AVRUPA CAD. HAMSİKÖY SİTESİ Kapı No:45 V Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
201807201807
0003
0003
2023102666dPY0000001
2023102614dPY0000028
19.403,22 TL
0,00 TL
0,00 TL
19.403,22 TL
8600017585
24919965274
EYÜP TUGARTİMUR
PINARTEPE MAH. AVRUPA CAD. HAMSİKÖY SİTESİ Kapı No:45 V Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
201808201808
0003
0003
2023102666dPY0000001
2023102614dPY0000002
20.235,99 TL
0,00 TL
0,00 TL
20.235,99 TL
8600017585
24919965274
EYÜP TUGARTİMUR
PINARTEPE MAH. AVRUPA CAD. HAMSİKÖY SİTESİ Kapı No:45 V Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
201809201809
0003
0003
2023102666dPY0000001
2023102614dPY0000012
20.793,68 TL
0,00 TL
0,00 TL
20.793,68 TL
8600017585
24919965274
EYÜP TUGARTİMUR
PINARTEPE MAH. AVRUPA CAD. HAMSİKÖY SİTESİ Kapı No:45 V Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
201811201811
0003
0003
2023102666dPY0000001
2023102614dPY0000005
20.862,74 TL
0,00 TL
0,00 TL
20.862,74 TL
1190073472
11680762720
BİROL AYDOĞDU
ZEKERİYAKÖY MAH. KIRGÜLÜ SK. Kapı No:10 Daire No:MÜSTAKİL Tel: SARIYER İSTANBUL
201807201807
0015
0015
2022090566dPR0000001
2022090514dPR0000018
21.832,93 TL
0,00 TL
0,00 TL
21.832,93 TL
8600017585
24919965274
EYÜP TUGARTİMUR
PINARTEPE MAH. AVRUPA CAD. HAMSİKÖY SİTESİ Kapı No:45 V Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
201810201810
0003
0003
2023102666dPY0000001
2023102614dPY0000013
21.869,30 TL
0,00 TL
0,00 TL
21.869,30 TL
8890177132
17366274310
SAİT ULUS
KOCATEPE MAH. 9. SK. Kapı No:34 Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL
201701201712
0010
0010
2022062866dPY0000003
2022062814dPY0000050
22.350,00 TL
0,00 TL
0,00 TL
22.350,00 TL
3260221818
10601045614
FATİH EKE
PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI MAH. 2893 SK. Kapı No:4 Daire No:42 Tel: ÇANKAYA ANKARA
201811201811
0003
0003
2023102566dPT0000009
2023102514dPT0000231
22.999,25 TL
0,00 TL
0,00 TL
22.999,25 TL
1810547757
HANENE BOUKHTIOUA
ÇAMLICA MAH. AY(190) SK. YAMAÇ SİTESİ C BLOK Kapı No:5 Daire No:1 Tel:5426901948 NİLÜFER BURSA
201802201802
0015
0015
2023110366dPR0000001
2023110314dPR0000002
24.231,70 TL
0,00 TL
0,00 TL
24.231,70 TL
1810547757
HANENE BOUKHTIOUA
ÇAMLICA MAH. AY(190) SK. YAMAÇ SİTESİ C BLOK Kapı No:5 Daire No:1 Tel:5426901948 NİLÜFER BURSA
201806201806
0015
0015
2023110366dPR0000001
2023110314dPR0000001
25.603,73 TL
0,00 TL
0,00 TL
25.603,73 TL
8600017585
24919965274
EYÜP TUGARTİMUR
PINARTEPE MAH. AVRUPA CAD. HAMSİKÖY SİTESİ Kapı No:45 V Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
201701201712
0010
0010
2023102666dPY0000001
2023102614dPY0000022
251.289,07 TL
0,00 TL
0,00 TL
251.289,07 TL
8600017585
24919965274
EYÜP TUGARTİMUR
PINARTEPE MAH. AVRUPA CAD. HAMSİKÖY SİTESİ Kapı No:45 V Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
201801201812
4420
4420
2023102666dPY0000001
2023102614dPY0000018
28.860,00 TL
0,00 TL
0,00 TL
28.860,00 TL
3260221818
10601045614
FATİH EKE
PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI MAH. 2893 SK. Kapı No:4 Daire No:42 Tel: ÇANKAYA ANKARA
201807201807
0003
0003
2023102566dPT0000009
2023102514dPT0000224
29.000,58 TL
0,00 TL
0,00 TL
29.000,58 TL
0010834269
ELNURA ABDYLDAEVA
YEŞİLCE MAH GİRNE CAD Kapı No:17 Daire No: Tel:5336849898 KAĞITHANE İSTANBUL
201808201808
0015
0015
2023103066dPQ0000001
2023103014dPQ0000007
29.486,64 TL
0,00 TL
0,00 TL
29.486,64 TL
3260221818
10601045614
FATİH EKE
PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI MAH. 2893 SK. Kapı No:4 Daire No:42 Tel: ÇANKAYA ANKARA
201809201809
0003
0003
2023102566dPT0000009
2023102514dPT0000226
30.745,90 TL
0,00 TL
0,00 TL
30.745,90 TL
1810547757
HANENE BOUKHTIOUA
ÇAMLICA MAH. AY(190) SK. YAMAÇ SİTESİ C BLOK Kapı No:5 Daire No:1 Tel:5426901948 NİLÜFER BURSA
201807201807
0015
0015
2023110366dPR0000001
2023110314dPR0000004
37.266,51 TL
0,00 TL
0,00 TL
37.266,51 TL
4541264381
SOFIYA RUMENOVA HADZHIYSKA
YEŞİLKENT MAH. G-659 SK. Kapı No:7 Daire No:1 Tel: AVCILAR İSTANBUL
201801201812
4415
4415
2020022066dPU0000001
2020022014dPU0000015
2.509.879,55 TL
0,00 TL
0,00 TL
2.509.879,55 TL
4541264381
SOFIYA RUMENOVA HADZHIYSKA
YEŞİLKENT MAH. G-659 SK. Kapı No:7 Daire No:1 Tel: AVCILAR İSTANBUL
201801201812
4418
4418
2020022066dPU0000001
2020022014dPU0000013
371.359,68 TL
0,00 TL
0,00 TL
371.359,68 TL
1810547757
HANENE BOUKHTIOUA
ÇAMLICA MAH. AY(190) SK. YAMAÇ SİTESİ C BLOK Kapı No:5 Daire No:1 Tel:5426901948 NİLÜFER BURSA
201804201804
0015
0015
2023110366dPR0000001
2023110314dPR0000015
38.438,86 TL
0,00 TL
0,00 TL
38.438,86 TL
3260221818
10601045614
FATİH EKE
PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI MAH. 2893 SK. Kapı No:4 Daire No:42 Tel: ÇANKAYA ANKARA
201806201806
0003
0003
2023102566dPT0000009
2023102514dPT0000223
38.738,49 TL
0,00 TL
0,00 TL
38.738,49 TL
3350212120
13012002504
ÖMER CAN ENGEZ
MİMAR SİNAN MAH. HOCA AHMET YESEVİ CAD. Kapı No:57 Daire No:2 Tel:5074102353 PURSAKLAR ANKARA
201801201812
4418
4418
2023102666dPT0000005
2023102614dPT0000043
39.125,42 TL
0,00 TL
0,00 TL
39.125,42 TL
2750245292
27706961244
CEM REHA DEMİR
MİMAR HAYRETTİN MAH. GEDİKPAŞA CAD. Kapı No:71/ Daire No:401 Tel: FATİH İSTANBUL
201802201802
0015
0015
2022090566dPS0000003
2022090514dPS0000023
39.568,83 TL
0,00 TL
0,00 TL
39.568,83 TL
0010834269
ELNURA ABDYLDAEVA
YEŞİLCE MAH GİRNE CAD Kapı No:17 Daire No: Tel:5336849898 KAĞITHANE İSTANBUL
201807201807
0015
0015
2023103066dPQ0000001
2023103014dPQ0000005
40.343,59 TL
0,00 TL
0,00 TL
40.343,59 TL
2930019220
21425448550
ALİ DERİNKUYU
SOKULLU MEHMET PAŞA MAH. NİNNİ CAD. Kapı No:45 Daire No:10 Tel: ÇANKAYA ANKARA
201809201809
0015
0015
2023102466dPS0000004
2023102414dPS0000039
40.479,27 TL
0,00 TL
0,00 TL
40.479,27 TL
2750245292
27706961244
CEM REHA DEMİR
MİMAR HAYRETTİN MAH. GEDİKPAŞA CAD. Kapı No:71/ Daire No:401 Tel: FATİH İSTANBUL
201806201806
0015
0015
2022090566dPS0000003
2022090514dPS0000037
41.532,05 TL
0,00 TL
0,00 TL
41.532,05 TL
2660287139
26179333442
MEHMET ŞİRİN DAĞILMA
CİMİSADİ MAH. CİMBAN KÜME EVLERİ Kapı No:115 Daire No:2 Tel: REŞADİYE TOKAT
201811201811
0015
0015
2023102666dPS0000001
2023102614dPS0000012
41.765,58 TL
0,00 TL
0,00 TL
41.765,58 TL
2750245292
27706961244
CEM REHA DEMİR
MİMAR HAYRETTİN MAH. GEDİKPAŞA CAD. Kapı No:71/ Daire No:401 Tel: FATİH İSTANBUL
201804201804
0015
0015
2022090566dPS0000003
2022090514dPS0000022
42.499,44 TL
0,00 TL
0,00 TL
42.499,44 TL
1810547757
HANENE BOUKHTIOUA
ÇAMLICA MAH. AY(190) SK. YAMAÇ SİTESİ C BLOK Kapı No:5 Daire No:1 Tel:5426901948 NİLÜFER BURSA
201810201810
0015
0015
2023110366dPR0000001
2023110314dPR0000021
44.693,42 TL
0,00 TL
0,00 TL
44.693,42 TL
2750245292
27706961244
CEM REHA DEMİR
MİMAR HAYRETTİN MAH. GEDİKPAŞA CAD. Kapı No:71/ Daire No:401 Tel: FATİH İSTANBUL
201807201807
0015
0015
2022090566dPS0000003
2022090514dPS0000020
46.080,80 TL
0,00 TL
0,00 TL
46.080,80 TL
2750245292
27706961244
CEM REHA DEMİR
MİMAR HAYRETTİN MAH. GEDİKPAŞA CAD. Kapı No:71/ Daire No:401 Tel: FATİH İSTANBUL
201808201808
0015
0015
2022090566dPS0000003
2022090514dPS0000026
48.323,24 TL
0,00 TL
0,00 TL
48.323,24 TL
8600017585
24919965274
EYÜP TUGARTİMUR
PINARTEPE MAH. AVRUPA CAD. HAMSİKÖY SİTESİ Kapı No:45 V Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
201801201812
4424
4424
2023102666dPY0000001
2023102614dPY0000008
48.969,94 TL
0,00 TL
0,00 TL
48.969,94 TL
2750245292
27706961244
CEM REHA DEMİR
MİMAR HAYRETTİN MAH. GEDİKPAŞA CAD. Kapı No:71/ Daire No:401 Tel: FATİH İSTANBUL
201803201803
0015
0015
2022090566dPS0000003
2022090514dPS0000032
48.981,92 TL
0,00 TL
0,00 TL
48.981,92 TL
2750245292
27706961244
CEM REHA DEMİR
MİMAR HAYRETTİN MAH. GEDİKPAŞA CAD. Kapı No:71/ Daire No:401 Tel: FATİH İSTANBUL
201805201805
0015
0015
2022090566dPS0000003
2022090514dPS0000038
49.916,30 TL
0,00 TL
0,00 TL
49.916,30 TL
2750245292
27706961244
CEM REHA DEMİR
MİMAR HAYRETTİN MAH. GEDİKPAŞA CAD. Kapı No:71/ Daire No:401 Tel: FATİH İSTANBUL
201809201809
0015
0015
2022090566dPS0000003
2022090514dPS0000028
54.320,42 TL
0,00 TL
0,00 TL
54.320,42 TL
3350212120
13012002504
ÖMER CAN ENGEZ
MİMAR SİNAN MAH. HOCA AHMET YESEVİ CAD. Kapı No:57 Daire No:2 Tel:5074102353 PURSAKLAR ANKARA
201807201807
0015
0015
2023102666dPT0000005
2023102614dPT0000036
56.880,20 TL
0,00 TL
0,00 TL
56.880,20 TL
1900346238
28858920080
BÜLENT BUNYAK
FATİH MAH. YALI CAD. Kapı No:48-56B Daire No:35 Tel:5327209686 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
201802201802
0015
0015
2020020466dPR0000001
2020020414dPR0000016
58.923,15 TL
0,00 TL
0,00 TL
58.923,15 TL
1810547757
HANENE BOUKHTIOUA
ÇAMLICA MAH. AY(190) SK. YAMAÇ SİTESİ C BLOK Kapı No:5 Daire No:1 Tel:5426901948 NİLÜFER BURSA
201811201811
0015
0015
2023110366dPR0000001
2023110314dPR0000013
61.092,49 TL
0,00 TL
0,00 TL
61.092,49 TL
2750245292
27706961244
CEM REHA DEMİR
MİMAR HAYRETTİN MAH. GEDİKPAŞA CAD. Kapı No:71/ Daire No:401 Tel: FATİH İSTANBUL
201701201712
0010
0010
2022090566dPS0000003
2022090514dPS0000030
73.436,68 TL
0,00 TL
0,00 TL
73.436,68 TL
4541264381
SOFIYA RUMENOVA HADZHIYSKA
YEŞİLKENT MAH. G-659 SK. Kapı No:7 Daire No:1 Tel: AVCILAR İSTANBUL
201801201812
4418
4418
2020022066dPU0000001
2020022014dPU0000013
371.359,68 TL
0,00 TL
0,00 TL
371.359,68 TL
Yukarıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Esenyurt Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Esenyurt Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.