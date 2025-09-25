İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
S. NO
MÜKELLEFİN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI
VERGİ NUMARASI
ADRESİ
VERGİ VEYA CEZANIN
VERGİNİN NEVİ
CEZANIN NEVİ
VERGİNİN MİKTARI
CEZANIN MİKTARI
DÖNEMİ
TAKİP NO
1
ZAHER ABBARA
0011743377
SİTELER MAH. İNCİLİPINAR . CAD 8 A1 / 28 DENİZLİ PAMUKKALE
2015/08-2015/08
2023082866GZm0000021
2023082814Ga20000318
KDV
V.ZİYAI
47.949,19
64.825,41
2
ZAHER ABBARA
0011743377
SİTELER MAH. İNCİLİPINAR . CAD 8 A1 / 28 DENİZLİ PAMUKKALE
2015/10-2015/10
2023082866GZm0000021
2023082814Ga20000323
KDV
V.ZİYAI
104.629,72
47.754,32
3
ZAHER ABBARA
0011743377
SİTELER MAH. İNCİLİPINAR . CAD 8 A1 / 28 DENİZLİ PAMUKKALE
2015/09-2015/09
2023082866GZm0000021
2023082814Ga20000327
KDV
V.ZİYAI
28.681,91
39.023,01
4
ZAHER ABBARA
0011743377
SİTELER MAH. İNCİLİPINAR . CAD 8 A1 / 28 DENİZLİ PAMUKKALE
2015/10-2015/10
2023082866GZm0000021
2023082814Ga20000328
KDV
V.ZİYAI
262.492,08
359.414,07
5
KORAY GÜNEŞ
4340579772
YENİ MAH. 5021/1 SK. 1/1 DENİZLİ MERKEZEFENDİ
2020/07-2020/09
2023082566GZq0000003
2023082514Ga60000008
KUR.GEÇ. V
V.ZİYAI
2.055,08
96.331,80
6
KORAY GÜNEŞ
4340579772
YENİ MAH. 5021/1 SK. 1/1 DENİZLİ MERKEZEFENDİ
2019/04-2019/06
2023082566GZq0000003
2023082514Ga60000009
KUR.GEÇ. V
V.ZİYAI
859,26
18.153,39
7
KORAY GÜNEŞ
4340579772
YENİ MAH. 5021/1 SK. 1/1 DENİZLİ MERKEZEFENDİ
2020/10-2020/12
2023082566GZq0000003
2023082514Ga60000017
KUR.GEÇ. V
V.ZİYAI
469,12
89.319,66
8
KORAY GÜNEŞ
4340579772
YENİ MAH. 5021/1 SK. 1/1 DENİZLİ MERKEZEFENDİ
2019/01-2019/03
2023082566GZq0000003
2023082514Ga60000020
KUR.GEÇ. V
V.ZİYAI
2.068,99
29.985,33
9
KORAY GÜNEŞ
4340579772
YENİ MAH. 5021/1 SK. 1/1 DENİZLİ MERKEZEFENDİ
2020/04-2020/06
2023082566GZq0000003
2023082514Ga60000021
KUR.GEÇ. V
V.ZİYAI
2.300,12
61.610,25
10
KORAY GÜNEŞ
4340579772
YENİ MAH. 5021/1 SK. 1/1 DENİZLİ MERKEZEFENDİ
2019/01-2019/12
2023082566GZq0000003
2023082514Ga60000022
KURUMLAR
V.ZİYAI
54.772,05
112.084,68
11
KORAY GÜNEŞ
4340579772
YENİ MAH. 5021/1 SK. 1/1 DENİZLİ MERKEZEFENDİ
2019/10-2019/12
2023082566GZq0000003
2023082514Ga60000029
KUR.GEÇ. V
V.ZİYAI
293,77
55.081,95
12
KORAY GÜNEŞ
4340579772
YENİ MAH. 5021/1 SK. 1/1 DENİZLİ MERKEZEFENDİ
2020/01-2020/03
2023082566GZq0000003
2023082514Ga60000033
KUR.GEÇ. V
V.ZİYAI
1.987,93
37.273,65
13
KORAY GÜNEŞ
4340579772
YENİ MAH. 5021/1 SK. 1/1 DENİZLİ MERKEZEFENDİ
2020/01-2020/12
2023082566GZq0000003
2023082514Ga60000035
KURUMLAR
V.ZİYAI
79.245,31
185.651,46
14
KORAY GÜNEŞ
4340579772
YENİ MAH. 5021/1 SK. 1/1 DENİZLİ MERKEZEFENDİ
2021/01-2021/12
2023082566GZq0000003
2023082514Ga60000045
KURUMLAR
V.ZİYAI
48.060,59
132.673,14
15
KORAY GÜNEŞ
4340579772
YENİ MAH. 5021/1 SK. 1/1 DENİZLİ MERKEZEFENDİ
2020/07-2020/07
2023082566GZq0000005
2023082514Ga60000064
KDV
17.934,34
16
KORAY GÜNEŞ
4340579772
YENİ MAH. 5021/1 SK. 1/1 DENİZLİ MERKEZEFENDİ
2020/09-2020/09
2023082566GZq0000005
2023082514Ga60000076
KDV
19.523,60
17
KORAY GÜNEŞ
4340579772
YENİ MAH. 5021/1 SK. 1/1 DENİZLİ MERKEZEFENDİ
2019/01-2019/12
2023082566GZq0000005
2023082514Ga60000079
KURUMLAR
24.401,46
18
SİNAN AKKOŞ
0300237542
AYDINLAR MAH İBRİŞİM SK 4/3 ÇEKMEKÖY
2017/07-2017/07
2023090766GZm0000001
2023090714Ga20000002
KDV
V.ZİYAI
36.790,22
17.972,75
19
SİNAN AKKOŞ
0300237542
AYDINLAR MAH İBRİŞİM SK 4/3 ÇEKMEKÖY
2016/12-2016/12
2023090766GZm0000002
2023090714Ga20000007
KDV
V.ZİYAI
308.193,23
520.889,97
20
SİNAN AKKOŞ
0300237542
AYDINLAR MAH İBRİŞİM SK 4/3 ÇEKMEKÖY
2016/02-2016/02
2023090766GZm0000002
2023090714Ga20000008
KDV
V.ZİYAI
50.532,62
79.163,37
21
SİNAN AKKOŞ
0300237542
AYDINLAR MAH İBRİŞİM SK 4/3 ÇEKMEKÖY
2017/10-2017/10
2023090766GZm0000002
2023090714Ga20000009
V.ZİYAI
11.261,59
22
SİNAN AKKOŞ
0300237542
AYDINLAR MAH İBRİŞİM SK 4/3 ÇEKMEKÖY
2016/03-2016/03
2023090766GZm0000002
2023090714Ga20000010
KDV
V.ZİYAI
51.314,61
80.980,44
23
SİNAN AKKOŞ
0300237542
AYDINLAR MAH İBRİŞİM SK 4/3 ÇEKMEKÖY
2016/08-2016/08
2023090766GZm0000002
2023090714Ga20000011
KDV
V.ZİYAI
151.711,44
248.571,45
24
SİNAN AKKOŞ
0300237542
AYDINLAR MAH İBRİŞİM SK 4/3 ÇEKMEKÖY
2016/09-2016/09
2023090766GZm0000002
2023090714Ga20000012
KDV
V.ZİYAI
155.695,59
257.064,81
25
SİNAN AKKOŞ
0300237542
AYDINLAR MAH İBRİŞİM SK 4/3 ÇEKMEKÖY
2016/10-2016/10
2023090766GZm0000002
2023090714Ga20000013
KDV
V.ZİYAI
25.586,88
42.573,84
26
SİNAN AKKOŞ
0300237542
AYDINLAR MAH İBRİŞİM SK 4/3 ÇEKMEKÖY
2016/11-2016/11
2023090766GZm0000002
2023090714Ga20000014
KDV
V.ZİYAI
93.626,56
157.003,74
27
SİNAN AKKOŞ
0300237542
AYDINLAR MAH İBRİŞİM SK 4/3 ÇEKMEKÖY
2016/04-2016/04
2023090766GZm0000002
2023090714Ga20000015
KDV
V.ZİYAI
129.223,23
205.442,34
28
SİNAN AKKOŞ
0300237542
AYDINLAR MAH İBRİŞİM SK 4/3 ÇEKMEKÖY
2016/05-2016/05
2023090766GZm0000002
2023090714Ga20000016
KDV
V.ZİYAI
249.252,90
399.230,49
29
SİNAN AKKOŞ
0300237542
AYDINLAR MAH İBRİŞİM SK 4/3 ÇEKMEKÖY
2016/06-2016/06
2023090766GZm0000002
2023090714Ga20000017
KDV
V.ZİYAI
98.828,03
159.485,79
30
SİNAN AKKOŞ
0300237542
AYDINLAR MAH İBRİŞİM SK 4/3 ÇEKMEKÖY
2016/07-2016/07
2023090766GZm0000002
2023090714Ga20000018
KDV
V.ZİYAI
181.758,22
295.541,82
31
ERDİL AYDOĞAN
1170214514
HÜRRİYET MH 310 SK 2/1 GAZİOSMANPAŞA
2014/04-2014/04
2023090166GZn0000007
2023090114Ga30000078
KDV
12.219,01
32
ERDİL AYDOĞAN
1170214514
HÜRRİYET MH 310 SK 2/1 GAZİOSMANPAŞA
2014/06-2014/06
2023090166GZn0000007
2023090114Ga30000083
KDV
13.989,55
33
ERDİL AYDOĞAN
1170214514
HÜRRİYET MH 310 SK 2/1 GAZİOSMANPAŞA
2013/01-2013/12
2023090166GZn0000007
2023090114Ga30000085
KURUMLAR
24.376,65
34
ERDİL AYDOĞAN
1170214514
HÜRRİYET MH 310 SK 2/1 GAZİOSMANPAŞA
2014/09-2014/09
2023090166GZn0000007
2023090114Ga30000099
KDV
45.040,56
35
MURMANI AMKOLADZE
0691005159
SARAY MAH. KÜÇÜKSU CAD. Kapı No:78 Daire No:1 Tel:5435321060 ÜMRANİYE
2019/12-2019/12
2023090766GZm0000016
2023090714Ga20000172
KDV
13.057,21
36
MURMANI AMKOLADZE
0691005159
SARAY MAH. KÜÇÜKSU CAD. Kapı No:78 Daire No:1 Tel:5435321060 ÜMRANİYE
2020/12-2020/12
2023090766GZm0000017
2023090714Ga20000183
KDV
15.988,95
37
MURMANI AMKOLADZE
0691005159
SARAY MAH. KÜÇÜKSU CAD. Kapı No:78 Daire No:1 Tel:5435321060 ÜMRANİYE
2021/01-2021/01
2023090766GZm0000017
2023090714Ga20000187
KDV
25.936,04
38
MURMANI AMKOLADZE
0691005159
SARAY MAH. KÜÇÜKSU CAD. Kapı No:78 Daire No:1 Tel:5435321060 ÜMRANİYE
2020/01-2020/12
2023090766GZm0000017
2023090714Ga20000196
KURUMLAR
49.692,78
39
MURMANI AMKOLADZE
0691005159
SARAY MAH. KÜÇÜKSU CAD. Kapı No:78 Daire No:1 Tel:5435321060 ÜMRANİYE
2021/11-2021/11
2023090766GZm0000017
2023090714Ga20000208
KDV
18.041,25
40
MURMANI AMKOLADZE
0691005159
SARAY MAH. KÜÇÜKSU CAD. Kapı No:78 Daire No:1 Tel:5435321060 ÜMRANİYE
2021/12-2021/12
2023090766GZm0000018
2023090714Ga20000212
KDV
45.157,96
41
MURMANI AMKOLADZE
0691005159
SARAY MAH. KÜÇÜKSU CAD. Kapı No:78 Daire No:1 Tel:5435321060 ÜMRANİYE
2021/01-2021/12
2023090766GZm0000018
2023090714Ga20000218
KURUMLAR
123.628,96
42
MURMANI AMKOLADZE
0691005159
SARAY MAH. KÜÇÜKSU CAD. Kapı No:78 Daire No:1 Tel:5435321060 ÜMRANİYE
2022/01-2022/12
2023090766GZm0000018
2023090714Ga20000231
153/A TMN
3.917.382,73
43
HAKAN ASLAN
0870509132
KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR
2019/12-2019/12
2023081566GZm0000002
2023081514Ga20000045
KDV
V.ZİYAI
25.208,36
45.694,92
44
HAKAN ASLAN
0870509132
KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR
2018/07-2018/09
2023081566GZm0000002
2023081514Ga20000047
KUR.GEÇ. V
V.ZİYAI
1.041,24
39.046,53
45
HAKAN ASLAN
0870509132
KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR
2019/10-2019/12
2023081566GZm0000002
2023081514Ga20000048
KUR.GEÇ. V
V.ZİYAI
575,25
107.859,96
46
HAKAN ASLAN
0870509132
KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR
2020/07-2020/07
2023081566GZm0000002
2023081514Ga20000051
KDV
V.ZİYAI
50.775,59
130.955,06
47
HAKAN ASLAN
0870509132
KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR
2018/10-2018/12
2023081566GZm0000002
2023081514Ga20000052
KUR.GEÇ. V
V.ZİYAI
202,88
30.432,24
48
HAKAN ASLAN
0870509132
KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR
2020/06-2020/06
2023081566GZm0000002
2023081514Ga20000053
KDV
V.ZİYAI
79.055,63
184.361,45
49
HAKAN ASLAN
0870509132
KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR
2020/04-2020/06
2023081566GZm0000002
2023081514Ga20000055
KUR.GEÇ. V
V.ZİYAI
6.941,52
218.167,58
50
HAKAN ASLAN
0870509132
KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR
2020/01-2020/12
2023081566GZm0000002
2023081514Ga20000057
KURUMLAR
V.ZİYAI
723.641,24
1.566.455,60
51
HAKAN ASLAN
0870509132
KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR
2019/01-2019/12
2023081566GZm0000002
2023081514Ga20000058
KURUMLAR
V.ZİYAI
125.293,75
268.488,59
52
HAKAN ASLAN
0870509132
KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR
2019/01-2019/03
2023081566GZm0000002
2023081514Ga20000059
KUR.GEÇ. V
V.ZİYAI
778,80
11.286,99
53
HAKAN ASLAN
0870509132
KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR
2020/08-2020/08
2023081566GZm0000002
2023081514Ga20000061
KDV
V.ZİYAI
34.528,72
100.070,27
54
HAKAN ASLAN
0870509132
KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR
2020/07-2020/09
2023081566GZm0000002
2023081514Ga20000063
KUR.GEÇ. V
V.ZİYAI
6.957,17
358.351,28
55
HAKAN ASLAN
0870509132
KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR
2020/09-2020/09
2023081566GZm0000002
2023081514Ga20000064
KDV
V.ZİYAI
50.500,51
132.499,61
56
HAKAN ASLAN
0870509132
KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR
2020/12-2020/12
2023081566GZm0000002
2023081514Ga20000067
KDV
V.ZİYAI
170.020,64
148.447,58
57
HAKAN ASLAN
0870509132
KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR
2020/11-2020/11
2023081566GZm0000002
2023081514Ga20000069
KDV
V.ZİYAI
176.508,99
390.264,29
58
HAKAN ASLAN
0870509132
KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR
2020/10-2020/12
2023081566GZm0000002
2023081514Ga20000070
KUR.GEÇ. V
V.ZİYAI
5.451,58
1.054.404,53
59
HAKAN ASLAN
0870509132
KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR
2020/10-2020/10
2023081566GZm0000002
2023081514Ga20000072
KDV
V.ZİYAI
64.608,89
161.883,83
60
HAKAN ASLAN
0870509132
KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR
2021/01-2021/12
2023081566GZm0000002
2023081514Ga20000077
KURUMLAR
V.ZİYAI
52.683,16
161.464,85
61
HAKAN ASLAN
0870509132
KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR
2018/01-2018/12
2023081566GZm0000002
2023081514Ga20000078
KURUMLAR
V.ZİYAI
97.040,55
157.704,03
62
HAKAN ASLAN
0870509132
KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR
2021/01-2021/03
2023081566GZm0000002
2023081514Ga20000080
KUR.GEÇ. V
V.ZİYAI
6.892,32
161.464,85
63
HAKAN ASLAN
0870509132
KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR
2018/01-2018/03
2023081566GZm0000002
2023081514Ga20000081
KUR.GEÇ. V
V.ZİYAI
1.952,85
33.287,28
64
HAKAN ASLAN
0870509132
KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR
2019/04-2019/06
2023081566GZm0000002
2023081514Ga20000082
KUR.GEÇ. V
V.ZİYAI
2.506,63
52.956,99
65
HAKAN ASLAN
0870509132
KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR
2021/01-2021/01
2023081566GZm0000002
2023081514Ga20000083
KDV
V.ZİYAI
44.879,33
125.280,17
66
HAKAN ASLAN
0870509132
KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR
2018/04-2018/06
2023081566GZm0000002
2023081514Ga20000087
KUR.GEÇ. V
V.ZİYAI
2.453,90
54.937,98
67
HAKAN ASLAN
0870509132
KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR
2019/07-2019/09
2023081566GZm0000002
2023081514Ga20000090
KUR.GEÇ. V
V.ZİYAI
1.539,62
64.150,77
68
HAKAN ASLAN
0870509132
KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR
2018/01-2018/12
2023081566GZm0000005
2023081514Ga20000102
KURUMLAR
43.853,73
69
NURİ AFAT
0080340935
"MİMAR SİNAN MAH. DEREKUŞU SK. Kapı No:7 Daire No:1 Tel: SULTANBEYLİ
2018/10-2018/12
2023082366GZm0000016
2023082314Ga20000087
KUR.GEÇ. V
V.ZİYAI
371,25
55.686,84
70
NURİ AFAT
0080340935
"MİMAR SİNAN MAH. DEREKUŞU SK. Kapı No:7 Daire No:1 Tel: SULTANBEYLİ
2018/01-2018/12
2023082366GZm0000016
2023082314Ga20000090
KURUMLAR
V.ZİYAI
58.171,07
90.844,98
71
FIRAT ALİ YEŞİLDAĞ
9510523341
ZÜBEYDE HANIM MAH. SEL CAD. Kapı No:43 Daire No:6 Tel: ALTINDAĞ ANKARA
2017/02-2017/02
2023082566GZv0000010
2023082514GaB0000067
KDV
V.ZİYAI
22.681,19
35.384,07
72
FIRAT ALİ YEŞİLDAĞ
9510523341
ZÜBEYDE HANIM MAH. SEL CAD. Kapı No:43 Daire No:6 Tel: ALTINDAĞ ANKARA
2016/10-2016/12
2023082566GZv0000010
2023082514GaB0000072
KUR.GEÇ. V
V.ZİYAI
151,90
32.549,52
73
FIRAT ALİ YEŞİLDAĞ
9510523341
ZÜBEYDE HANIM MAH. SEL CAD. Kapı No:43 Daire No:6 Tel: ALTINDAĞ ANKARA
2017/01-2017/03
2023082566GZv0000010
2023082514GaB0000076
KUR.GEÇ. V
V.ZİYAI
4.280,19
91.718,28
74
SERKAN POLAT
7320708863
BOĞAZKÖY MERKEZ MAH. 20 SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: ARNAVUTKÖY
2012/01-2012/12
2023082366GZt0000003
2023082314Ga90000017
KURUMLAR
V.ZİYAI
19.525,83
49.252,36
75
SERKAN POLAT
7320708863
BOĞAZKÖY MERKEZ MAH. 20 SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: ARNAVUTKÖY
2012/10-2012/12
2023082366GZt0000003
2023082314Ga90000021
KUR.GEÇ. V
V.ZİYAI
96,81
20.746,60
76
SERKAN POLAT
7320708863
BOĞAZKÖY MERKEZ MAH. 20 SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: ARNAVUTKÖY
2013/01-2013/03
2023082366GZt0000004
2023082314Ga90000032
KUR.GEÇ. V
V.ZİYAI
353,43
11.360,21
77
RASİM ÖZDEMİR
6800500605
KARAKAŞ MAH. ADALET SK. Kapı No:4/1 Daire No:1 Tel: MERKEZ KIRKLARELİ
2021/09-2021/09
2023082166GZs0000001
2023082114Ga80000001
KDV
38.895,24
78
RASİM ÖZDEMİR
6800500605
KARAKAŞ MAH. ADALET SK. Kapı No:4/1 Daire No:1 Tel: MERKEZ KIRKLARELİ
2021/10-2021/10
2023082166GZs0000001
2023082114Ga80000007
KDV
19.752,76
79
RASİM ÖZDEMİR
6800500605
KARAKAŞ MAH. ADALET SK. Kapı No:4/1 Daire No:1 Tel: MERKEZ KIRKLARELİ
2021/11-2021/11
2023082166GZs0000002
2023082114Ga80000016
KDV
28.787,70
80
RASİM ÖZDEMİR
6800500605
KARAKAŞ MAH. ADALET SK. Kapı No:4/1 Daire No:1 Tel: MERKEZ KIRKLARELİ
2021/11-2021/11
2023082166GZs0000002
2023082114Ga80000017
V.ZİYAI
15.261,95
81
AHMET TOPRAK
8540597711
CEBECİ MAH. 2546. SK. Kapı No:38 Daire No:1 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL
2018/04-2018/06
2023092966GZu0000002
2023092914GaA0000005
KUR.GEÇ. V
V.ZİYAI
2.027,07
62.386,11
82
AHMET TOPRAK
8540597711
CEBECİ MAH. 2546. SK. Kapı No:38 Daire No:1 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL
2018/01-2018/12
2023092966GZu0000002
2023092914GaA0000008
KURUMLAR
V.ZİYAI
43.528,80
124.406,01
83
AHMET TOPRAK
8540597711
CEBECİ MAH. 2546. SK. Kapı No:38 Daire No:1 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL
2018/01-2018/03
2023092966GZu0000002
2023092914GaA0000009
KUR.GEÇ. V
V.ZİYAI
1.631,23
28.607,40
84
AHMET TOPRAK
8540597711
CEBECİ MAH. 2546. SK. Kapı No:38 Daire No:1 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL
2017/10-2017/12
2023092966GZu0000002
2023092914GaA0000017
KUR.GEÇ. V
V.ZİYAI
169,49
37.122,57
85
AHMET TOPRAK
8540597711
CEBECİ MAH. 2546. SK. Kapı No:38 Daire No:1 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL
2018/07-2018/09
2023092966GZu0000002
2023092914GaA0000018
KUR.GEÇ. V
V.ZİYAI
1.259,95
64.252,20
86
AHMET TOPRAK
8540597711
CEBECİ MAH. 2546. SK. Kapı No:38 Daire No:1 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL
2017/01-2017/12
2023092966GZu0000002
2023092914GaA0000023
KURUMLAR
V.ZİYAI
41.765,51
68.566,83
87
MUHAMMED ASLAN
0880304189
HAYDAR MAH. HAYDAR KÜME EVLER Kapı No:82 Daire No: Tel: AKYURT ANKARA
2017/01-2017/12
2023092666GZm0000002
2023092614Ga20000005
KURUMLAR
V.ZİYAI
99.816,17
151.160,28
88
MUHAMMED ASLAN
0880304189
HAYDAR MAH. HAYDAR KÜME EVLER Kapı No:82 Daire No: Tel: AKYURT ANKARA
2018/01-2018/03
2023092666GZm0000002
2023092614Ga20000007
KUR.GEÇ. V
V.ZİYAI
7.211,74
122.927,31
89
MUHAMMED ASLAN
0880304189
HAYDAR MAH. HAYDAR KÜME EVLER Kapı No:82 Daire No: Tel: AKYURT ANKARA
2018/03-2018/03
2023092666GZm0000002
2023092614Ga20000008
KDV
V.ZİYAI
29.773,59
44.997,87
90
MUHAMMED ASLAN
0880304189
HAYDAR MAH. HAYDAR KÜME EVLER Kapı No:82 Daire No: Tel: AKYURT ANKARA
2018/10-2018/12
2023092666GZm0000002
2023092614Ga20000009
KUR.GEÇ. V
V.ZİYAI
85,17
12.775,26
91
MUHAMMED ASLAN
0880304189
HAYDAR MAH. HAYDAR KÜME EVLER Kapı No:82 Daire No: Tel: AKYURT ANKARA
2018/01-2018/12
2023092666GZm0000002
2023092614Ga20000011
KURUMLAR
V.ZİYAI
294.562,73
498.976,95
92
MUHAMMED ASLAN
0880304189
HAYDAR MAH. HAYDAR KÜME EVLER Kapı No:82 Daire No: Tel: AKYURT ANKARA
2018/06-2018/06
2023092666GZm0000002
2023092614Ga20000013
KDV
V.ZİYAI
22.079,38
34.090,65
93
MUHAMMED ASLAN
0880304189
HAYDAR MAH. HAYDAR KÜME EVLER Kapı No:82 Daire No: Tel: AKYURT ANKARA
2018/07-2018/07
2023092666GZm0000002
2023092614Ga20000014
KDV
V.ZİYAI
35.712,66
55.540,68
94
MUHAMMED ASLAN
0880304189
HAYDAR MAH. HAYDAR KÜME EVLER Kapı No:82 Daire No: Tel: AKYURT ANKARA
2018/04-2018/06
2023092666GZm0000002
2023092614Ga20000015
KUR.GEÇ. V
V.ZİYAI
4.538,79
101.614,68
95
MUHAMMED ASLAN
0880304189
HAYDAR MAH. HAYDAR KÜME EVLER Kapı No:82 Daire No: Tel: AKYURT ANKARA
2018/07-2018/09
2023092666GZm0000002
2023092614Ga20000018
KUR.GEÇ. V
V.ZİYAI
6.977,59
261.659,70
96
MUHAMMED ASLAN
0880304189
HAYDAR MAH. HAYDAR KÜME EVLER Kapı No:82 Daire No: Tel: AKYURT ANKARA
2017/07-2017/09
2023092666GZm0000002
2023092614Ga20000021
KUR.GEÇ. V
V.ZİYAI
929,35
49.786,56
97
MUHAMMED ASLAN
0880304189
HAYDAR MAH. HAYDAR KÜME EVLER Kapı No:82 Daire No: Tel: AKYURT ANKARA
2017/10-2017/10
2023092666GZm0000002
2023092614Ga20000023
KDV
V.ZİYAI
23.766,05
34.694,97
98
MUHAMMED ASLAN
0880304189
HAYDAR MAH. HAYDAR KÜME EVLER Kapı No:82 Daire No: Tel: AKYURT ANKARA
2017/10-2017/12
2023092666GZm0000002
2023092614Ga20000024
KUR.GEÇ. V
V.ZİYAI
471,14
100.959,51
99
MUHAMMED ASLAN
0880304189
HAYDAR MAH. HAYDAR KÜME EVLER Kapı No:82 Daire No: Tel: AKYURT ANKARA
2018/01-2018/01
2023092666GZm0000002
2023092614Ga20000027
KDV
V.ZİYAI
28.280,52
42.146,82
100
MUHAMMED ASLAN
0880304189
HAYDAR MAH. HAYDAR KÜME EVLER Kapı No:82 Daire No: Tel: AKYURT ANKARA
2018/08-2018/08
2023092666GZm0000002
2023092614Ga20000028
KDV
V.ZİYAI
41.878,73
65.606,37