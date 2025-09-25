Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN  İLANEN TEBLİĞ

Yayın Tarihi: 25.09.2025 18:58
İLAN

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ

S. NO

MÜKELLEFİN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI

VERGİ NUMARASI

ADRESİ

VERGİ VEYA CEZANIN

VERGİNİN NEVİ

CEZANIN NEVİ

VERGİNİN MİKTARI

CEZANIN MİKTARI

DÖNEMİ

TAKİP NO

TAKİP NO

1

ZAHER ABBARA

0011743377

SİTELER MAH. İNCİLİPINAR . CAD 8 A1 / 28 DENİZLİ PAMUKKALE

2015/08-2015/08

2023082866GZm0000021

2023082814Ga20000318

KDV

V.ZİYAI

47.949,19

64.825,41

2

ZAHER ABBARA

0011743377

SİTELER MAH. İNCİLİPINAR . CAD 8 A1 / 28 DENİZLİ PAMUKKALE

2015/10-2015/10

2023082866GZm0000021

2023082814Ga20000323

KDV

V.ZİYAI

104.629,72

47.754,32

3

ZAHER ABBARA

0011743377

SİTELER MAH. İNCİLİPINAR . CAD 8 A1 / 28 DENİZLİ PAMUKKALE

2015/09-2015/09

2023082866GZm0000021

2023082814Ga20000327

KDV

V.ZİYAI

28.681,91

39.023,01

4

ZAHER ABBARA

0011743377

SİTELER MAH. İNCİLİPINAR . CAD 8 A1 / 28 DENİZLİ PAMUKKALE

2015/10-2015/10

2023082866GZm0000021

2023082814Ga20000328

KDV

V.ZİYAI

262.492,08

359.414,07

5

KORAY GÜNEŞ

4340579772

YENİ MAH. 5021/1 SK. 1/1 DENİZLİ MERKEZEFENDİ

2020/07-2020/09

2023082566GZq0000003

2023082514Ga60000008

KUR.GEÇ. V

V.ZİYAI

2.055,08

96.331,80

6

KORAY GÜNEŞ

4340579772

YENİ MAH. 5021/1 SK. 1/1 DENİZLİ MERKEZEFENDİ

2019/04-2019/06

2023082566GZq0000003

2023082514Ga60000009

KUR.GEÇ. V

V.ZİYAI

859,26

18.153,39

7

KORAY GÜNEŞ

4340579772

YENİ MAH. 5021/1 SK. 1/1 DENİZLİ MERKEZEFENDİ

2020/10-2020/12

2023082566GZq0000003

2023082514Ga60000017

KUR.GEÇ. V

V.ZİYAI

469,12

89.319,66

8

KORAY GÜNEŞ

4340579772

YENİ MAH. 5021/1 SK. 1/1 DENİZLİ MERKEZEFENDİ

2019/01-2019/03

2023082566GZq0000003

2023082514Ga60000020

KUR.GEÇ. V

V.ZİYAI

2.068,99

29.985,33

9

KORAY GÜNEŞ

4340579772

YENİ MAH. 5021/1 SK. 1/1 DENİZLİ MERKEZEFENDİ

2020/04-2020/06

2023082566GZq0000003

2023082514Ga60000021

KUR.GEÇ. V

V.ZİYAI

2.300,12

61.610,25

10

KORAY GÜNEŞ

4340579772

YENİ MAH. 5021/1 SK. 1/1 DENİZLİ MERKEZEFENDİ

2019/01-2019/12

2023082566GZq0000003

2023082514Ga60000022

KURUMLAR

V.ZİYAI

54.772,05

112.084,68

11

KORAY GÜNEŞ

4340579772

YENİ MAH. 5021/1 SK. 1/1 DENİZLİ MERKEZEFENDİ

2019/10-2019/12

2023082566GZq0000003

2023082514Ga60000029

KUR.GEÇ. V

V.ZİYAI

293,77

55.081,95

12

KORAY GÜNEŞ

4340579772

YENİ MAH. 5021/1 SK. 1/1 DENİZLİ MERKEZEFENDİ

2020/01-2020/03

2023082566GZq0000003

2023082514Ga60000033

KUR.GEÇ. V

V.ZİYAI

1.987,93

37.273,65

13

KORAY GÜNEŞ

4340579772

YENİ MAH. 5021/1 SK. 1/1 DENİZLİ MERKEZEFENDİ

2020/01-2020/12

2023082566GZq0000003

2023082514Ga60000035

KURUMLAR

V.ZİYAI

79.245,31

185.651,46

14

KORAY GÜNEŞ

4340579772

YENİ MAH. 5021/1 SK. 1/1 DENİZLİ MERKEZEFENDİ

2021/01-2021/12

2023082566GZq0000003

2023082514Ga60000045

KURUMLAR

V.ZİYAI

48.060,59

132.673,14

15

KORAY GÜNEŞ

4340579772

YENİ MAH. 5021/1 SK. 1/1 DENİZLİ MERKEZEFENDİ

2020/07-2020/07

2023082566GZq0000005

2023082514Ga60000064

KDV

17.934,34

16

KORAY GÜNEŞ

4340579772

YENİ MAH. 5021/1 SK. 1/1 DENİZLİ MERKEZEFENDİ

2020/09-2020/09

2023082566GZq0000005

2023082514Ga60000076

KDV

19.523,60

17

KORAY GÜNEŞ

4340579772

YENİ MAH. 5021/1 SK. 1/1 DENİZLİ MERKEZEFENDİ

2019/01-2019/12

2023082566GZq0000005

2023082514Ga60000079

KURUMLAR

24.401,46

18

SİNAN AKKOŞ

0300237542

AYDINLAR MAH İBRİŞİM SK 4/3 ÇEKMEKÖY

2017/07-2017/07

2023090766GZm0000001

2023090714Ga20000002

KDV

V.ZİYAI

36.790,22

17.972,75

19

SİNAN AKKOŞ

0300237542

AYDINLAR MAH İBRİŞİM SK 4/3 ÇEKMEKÖY

2016/12-2016/12

2023090766GZm0000002

2023090714Ga20000007

KDV

V.ZİYAI

308.193,23

520.889,97

20

SİNAN AKKOŞ

0300237542

AYDINLAR MAH İBRİŞİM SK 4/3 ÇEKMEKÖY

2016/02-2016/02

2023090766GZm0000002

2023090714Ga20000008

KDV

V.ZİYAI

50.532,62

79.163,37

21

SİNAN AKKOŞ

0300237542

AYDINLAR MAH İBRİŞİM SK 4/3 ÇEKMEKÖY

2017/10-2017/10

2023090766GZm0000002

2023090714Ga20000009

V.ZİYAI

11.261,59

22

SİNAN AKKOŞ

0300237542

AYDINLAR MAH İBRİŞİM SK 4/3 ÇEKMEKÖY

2016/03-2016/03

2023090766GZm0000002

2023090714Ga20000010

KDV

V.ZİYAI

51.314,61

80.980,44

23

SİNAN AKKOŞ

0300237542

AYDINLAR MAH İBRİŞİM SK 4/3 ÇEKMEKÖY

2016/08-2016/08

2023090766GZm0000002

2023090714Ga20000011

KDV

V.ZİYAI

151.711,44

248.571,45

24

SİNAN AKKOŞ

0300237542

AYDINLAR MAH İBRİŞİM SK 4/3 ÇEKMEKÖY

2016/09-2016/09

2023090766GZm0000002

2023090714Ga20000012

KDV

V.ZİYAI

155.695,59

257.064,81

25

SİNAN AKKOŞ

0300237542

AYDINLAR MAH İBRİŞİM SK 4/3 ÇEKMEKÖY

2016/10-2016/10

2023090766GZm0000002

2023090714Ga20000013

KDV

V.ZİYAI

25.586,88

42.573,84

26

SİNAN AKKOŞ

0300237542

AYDINLAR MAH İBRİŞİM SK 4/3 ÇEKMEKÖY

2016/11-2016/11

2023090766GZm0000002

2023090714Ga20000014

KDV

V.ZİYAI

93.626,56

157.003,74

27

SİNAN AKKOŞ

0300237542

AYDINLAR MAH İBRİŞİM SK 4/3 ÇEKMEKÖY

2016/04-2016/04

2023090766GZm0000002

2023090714Ga20000015

KDV

V.ZİYAI

129.223,23

205.442,34

28

SİNAN AKKOŞ

0300237542

AYDINLAR MAH İBRİŞİM SK 4/3 ÇEKMEKÖY

2016/05-2016/05

2023090766GZm0000002

2023090714Ga20000016

KDV

V.ZİYAI

249.252,90

399.230,49

29

SİNAN AKKOŞ

0300237542

AYDINLAR MAH İBRİŞİM SK 4/3 ÇEKMEKÖY

2016/06-2016/06

2023090766GZm0000002

2023090714Ga20000017

KDV

V.ZİYAI

98.828,03

159.485,79

30

SİNAN AKKOŞ

0300237542

AYDINLAR MAH İBRİŞİM SK 4/3 ÇEKMEKÖY

2016/07-2016/07

2023090766GZm0000002

2023090714Ga20000018

KDV

V.ZİYAI

181.758,22

295.541,82

31

ERDİL AYDOĞAN

1170214514

HÜRRİYET MH 310 SK 2/1 GAZİOSMANPAŞA

2014/04-2014/04

2023090166GZn0000007

2023090114Ga30000078

KDV

12.219,01

32

ERDİL AYDOĞAN

1170214514

HÜRRİYET MH 310 SK 2/1 GAZİOSMANPAŞA

2014/06-2014/06

2023090166GZn0000007

2023090114Ga30000083

KDV

13.989,55

33

ERDİL AYDOĞAN

1170214514

HÜRRİYET MH 310 SK 2/1 GAZİOSMANPAŞA

2013/01-2013/12

2023090166GZn0000007

2023090114Ga30000085

KURUMLAR

24.376,65

34

ERDİL AYDOĞAN

1170214514

HÜRRİYET MH 310 SK 2/1 GAZİOSMANPAŞA

2014/09-2014/09

2023090166GZn0000007

2023090114Ga30000099

KDV

45.040,56

35

MURMANI AMKOLADZE

0691005159

SARAY MAH. KÜÇÜKSU CAD. Kapı No:78 Daire No:1 Tel:5435321060 ÜMRANİYE

2019/12-2019/12

2023090766GZm0000016

2023090714Ga20000172

KDV

13.057,21

36

MURMANI AMKOLADZE

0691005159

SARAY MAH. KÜÇÜKSU CAD. Kapı No:78 Daire No:1 Tel:5435321060 ÜMRANİYE

2020/12-2020/12

2023090766GZm0000017

2023090714Ga20000183

KDV

15.988,95

37

MURMANI AMKOLADZE

0691005159

SARAY MAH. KÜÇÜKSU CAD. Kapı No:78 Daire No:1 Tel:5435321060 ÜMRANİYE

2021/01-2021/01

2023090766GZm0000017

2023090714Ga20000187

KDV

25.936,04

38

MURMANI AMKOLADZE

0691005159

SARAY MAH. KÜÇÜKSU CAD. Kapı No:78 Daire No:1 Tel:5435321060 ÜMRANİYE

2020/01-2020/12

2023090766GZm0000017

2023090714Ga20000196

KURUMLAR

49.692,78

39

MURMANI AMKOLADZE

0691005159

SARAY MAH. KÜÇÜKSU CAD. Kapı No:78 Daire No:1 Tel:5435321060 ÜMRANİYE

2021/11-2021/11

2023090766GZm0000017

2023090714Ga20000208

KDV

18.041,25

40

MURMANI AMKOLADZE

0691005159

SARAY MAH. KÜÇÜKSU CAD. Kapı No:78 Daire No:1 Tel:5435321060 ÜMRANİYE

2021/12-2021/12

2023090766GZm0000018

2023090714Ga20000212

KDV

45.157,96

41

MURMANI AMKOLADZE

0691005159

SARAY MAH. KÜÇÜKSU CAD. Kapı No:78 Daire No:1 Tel:5435321060 ÜMRANİYE

2021/01-2021/12

2023090766GZm0000018

2023090714Ga20000218

KURUMLAR

123.628,96

42

MURMANI AMKOLADZE

0691005159

SARAY MAH. KÜÇÜKSU CAD. Kapı No:78 Daire No:1 Tel:5435321060 ÜMRANİYE

2022/01-2022/12

2023090766GZm0000018

2023090714Ga20000231

153/A TMN

3.917.382,73

43

HAKAN ASLAN

0870509132

KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR

2019/12-2019/12

2023081566GZm0000002

2023081514Ga20000045

KDV

V.ZİYAI

25.208,36

45.694,92

44

HAKAN ASLAN

0870509132

KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR

2018/07-2018/09

2023081566GZm0000002

2023081514Ga20000047

KUR.GEÇ. V

V.ZİYAI

1.041,24

39.046,53

45

HAKAN ASLAN

0870509132

KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR

2019/10-2019/12

2023081566GZm0000002

2023081514Ga20000048

KUR.GEÇ. V

V.ZİYAI

575,25

107.859,96

46

HAKAN ASLAN

0870509132

KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR

2020/07-2020/07

2023081566GZm0000002

2023081514Ga20000051

KDV

V.ZİYAI

50.775,59

130.955,06

47

HAKAN ASLAN

0870509132

KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR

2018/10-2018/12

2023081566GZm0000002

2023081514Ga20000052

KUR.GEÇ. V

V.ZİYAI

202,88

30.432,24

48

HAKAN ASLAN

0870509132

KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR

2020/06-2020/06

2023081566GZm0000002

2023081514Ga20000053

KDV

V.ZİYAI

79.055,63

184.361,45

49

HAKAN ASLAN

0870509132

KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR

2020/04-2020/06

2023081566GZm0000002

2023081514Ga20000055

KUR.GEÇ. V

V.ZİYAI

6.941,52

218.167,58

50

HAKAN ASLAN

0870509132

KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR

2020/01-2020/12

2023081566GZm0000002

2023081514Ga20000057

KURUMLAR

V.ZİYAI

723.641,24

1.566.455,60

51

HAKAN ASLAN

0870509132

KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR

2019/01-2019/12

2023081566GZm0000002

2023081514Ga20000058

KURUMLAR

V.ZİYAI

125.293,75

268.488,59

52

HAKAN ASLAN

0870509132

KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR

2019/01-2019/03

2023081566GZm0000002

2023081514Ga20000059

KUR.GEÇ. V

V.ZİYAI

778,80

11.286,99

53

HAKAN ASLAN

0870509132

KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR

2020/08-2020/08

2023081566GZm0000002

2023081514Ga20000061

KDV

V.ZİYAI

34.528,72

100.070,27

54

HAKAN ASLAN

0870509132

KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR

2020/07-2020/09

2023081566GZm0000002

2023081514Ga20000063

KUR.GEÇ. V

V.ZİYAI

6.957,17

358.351,28

55

HAKAN ASLAN

0870509132

KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR

2020/09-2020/09

2023081566GZm0000002

2023081514Ga20000064

KDV

V.ZİYAI

50.500,51

132.499,61

56

HAKAN ASLAN

0870509132

KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR

2020/12-2020/12

2023081566GZm0000002

2023081514Ga20000067

KDV

V.ZİYAI

170.020,64

148.447,58

57

HAKAN ASLAN

0870509132

KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR

2020/11-2020/11

2023081566GZm0000002

2023081514Ga20000069

KDV

V.ZİYAI

176.508,99

390.264,29

58

HAKAN ASLAN

0870509132

KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR

2020/10-2020/12

2023081566GZm0000002

2023081514Ga20000070

KUR.GEÇ. V

V.ZİYAI

5.451,58

1.054.404,53

59

HAKAN ASLAN

0870509132

KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR

2020/10-2020/10

2023081566GZm0000002

2023081514Ga20000072

KDV

V.ZİYAI

64.608,89

161.883,83

60

HAKAN ASLAN

0870509132

KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR

2021/01-2021/12

2023081566GZm0000002

2023081514Ga20000077

KURUMLAR

V.ZİYAI

52.683,16

161.464,85

61

HAKAN ASLAN

0870509132

KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR

2018/01-2018/12

2023081566GZm0000002

2023081514Ga20000078

KURUMLAR

V.ZİYAI

97.040,55

157.704,03

62

HAKAN ASLAN

0870509132

KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR

2021/01-2021/03

2023081566GZm0000002

2023081514Ga20000080

KUR.GEÇ. V

V.ZİYAI

6.892,32

161.464,85

63

HAKAN ASLAN

0870509132

KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR

2018/01-2018/03

2023081566GZm0000002

2023081514Ga20000081

KUR.GEÇ. V

V.ZİYAI

1.952,85

33.287,28

64

HAKAN ASLAN

0870509132

KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR

2019/04-2019/06

2023081566GZm0000002

2023081514Ga20000082

KUR.GEÇ. V

V.ZİYAI

2.506,63

52.956,99

65

HAKAN ASLAN

0870509132

KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR

2021/01-2021/01

2023081566GZm0000002

2023081514Ga20000083

KDV

V.ZİYAI

44.879,33

125.280,17

66

HAKAN ASLAN

0870509132

KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR

2018/04-2018/06

2023081566GZm0000002

2023081514Ga20000087

KUR.GEÇ. V

V.ZİYAI

2.453,90

54.937,98

67

HAKAN ASLAN

0870509132

KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR

2019/07-2019/09

2023081566GZm0000002

2023081514Ga20000090

KUR.GEÇ. V

V.ZİYAI

1.539,62

64.150,77

68

HAKAN ASLAN

0870509132

KÜÇÜKADA MAH. 2235 SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: KONAK İZMİR

2018/01-2018/12

2023081566GZm0000005

2023081514Ga20000102

KURUMLAR

43.853,73

69

NURİ AFAT

0080340935

"MİMAR SİNAN MAH. DEREKUŞU SK. Kapı No:7 Daire No:1 Tel: SULTANBEYLİ

2018/10-2018/12

2023082366GZm0000016

2023082314Ga20000087

KUR.GEÇ. V

V.ZİYAI

371,25

55.686,84

70

NURİ AFAT

0080340935

"MİMAR SİNAN MAH. DEREKUŞU SK. Kapı No:7 Daire No:1 Tel: SULTANBEYLİ

2018/01-2018/12

2023082366GZm0000016

2023082314Ga20000090

KURUMLAR

V.ZİYAI

58.171,07

90.844,98

71

FIRAT ALİ YEŞİLDAĞ

9510523341

ZÜBEYDE HANIM MAH. SEL CAD. Kapı No:43 Daire No:6 Tel: ALTINDAĞ ANKARA

2017/02-2017/02

2023082566GZv0000010

2023082514GaB0000067

KDV

V.ZİYAI

22.681,19

35.384,07

72

FIRAT ALİ YEŞİLDAĞ

9510523341

ZÜBEYDE HANIM MAH. SEL CAD. Kapı No:43 Daire No:6 Tel: ALTINDAĞ ANKARA

2016/10-2016/12

2023082566GZv0000010

2023082514GaB0000072

KUR.GEÇ. V

V.ZİYAI

151,90

32.549,52

73

FIRAT ALİ YEŞİLDAĞ

9510523341

ZÜBEYDE HANIM MAH. SEL CAD. Kapı No:43 Daire No:6 Tel: ALTINDAĞ ANKARA

2017/01-2017/03

2023082566GZv0000010

2023082514GaB0000076

KUR.GEÇ. V

V.ZİYAI

4.280,19

91.718,28

74

SERKAN POLAT

7320708863

BOĞAZKÖY MERKEZ MAH. 20 SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: ARNAVUTKÖY

2012/01-2012/12

2023082366GZt0000003

2023082314Ga90000017

KURUMLAR

V.ZİYAI

19.525,83

49.252,36

75

SERKAN POLAT

7320708863

BOĞAZKÖY MERKEZ MAH. 20 SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: ARNAVUTKÖY

2012/10-2012/12

2023082366GZt0000003

2023082314Ga90000021

KUR.GEÇ. V

V.ZİYAI

96,81

20.746,60

76

SERKAN POLAT

7320708863

BOĞAZKÖY MERKEZ MAH. 20 SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: ARNAVUTKÖY

2013/01-2013/03

2023082366GZt0000004

2023082314Ga90000032

KUR.GEÇ. V

V.ZİYAI

353,43

11.360,21

77

RASİM ÖZDEMİR

6800500605

KARAKAŞ MAH. ADALET SK. Kapı No:4/1 Daire No:1 Tel: MERKEZ KIRKLARELİ

2021/09-2021/09

2023082166GZs0000001

2023082114Ga80000001

KDV

38.895,24

78

RASİM ÖZDEMİR

6800500605

KARAKAŞ MAH. ADALET SK. Kapı No:4/1 Daire No:1 Tel: MERKEZ KIRKLARELİ

2021/10-2021/10

2023082166GZs0000001

2023082114Ga80000007

KDV

19.752,76

79

RASİM ÖZDEMİR

6800500605

KARAKAŞ MAH. ADALET SK. Kapı No:4/1 Daire No:1 Tel: MERKEZ KIRKLARELİ

2021/11-2021/11

2023082166GZs0000002

2023082114Ga80000016

KDV

28.787,70

80

RASİM ÖZDEMİR

6800500605

KARAKAŞ MAH. ADALET SK. Kapı No:4/1 Daire No:1 Tel: MERKEZ KIRKLARELİ

2021/11-2021/11

2023082166GZs0000002

2023082114Ga80000017

V.ZİYAI

15.261,95

81

AHMET TOPRAK

8540597711

CEBECİ MAH. 2546. SK. Kapı No:38 Daire No:1 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL

2018/04-2018/06

2023092966GZu0000002

2023092914GaA0000005

KUR.GEÇ. V

V.ZİYAI

2.027,07

62.386,11

82

AHMET TOPRAK

8540597711

CEBECİ MAH. 2546. SK. Kapı No:38 Daire No:1 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL

2018/01-2018/12

2023092966GZu0000002

2023092914GaA0000008

KURUMLAR

V.ZİYAI

43.528,80

124.406,01

83

AHMET TOPRAK

8540597711

CEBECİ MAH. 2546. SK. Kapı No:38 Daire No:1 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL

2018/01-2018/03

2023092966GZu0000002

2023092914GaA0000009

KUR.GEÇ. V

V.ZİYAI

1.631,23

28.607,40

84

AHMET TOPRAK

8540597711

CEBECİ MAH. 2546. SK. Kapı No:38 Daire No:1 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL

2017/10-2017/12

2023092966GZu0000002

2023092914GaA0000017

KUR.GEÇ. V

V.ZİYAI

169,49

37.122,57

85

AHMET TOPRAK

8540597711

CEBECİ MAH. 2546. SK. Kapı No:38 Daire No:1 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL

2018/07-2018/09

2023092966GZu0000002

2023092914GaA0000018

KUR.GEÇ. V

V.ZİYAI

1.259,95

64.252,20

86

AHMET TOPRAK

8540597711

CEBECİ MAH. 2546. SK. Kapı No:38 Daire No:1 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL

2017/01-2017/12

2023092966GZu0000002

2023092914GaA0000023

KURUMLAR

V.ZİYAI

41.765,51

68.566,83

87

MUHAMMED ASLAN

0880304189

HAYDAR MAH. HAYDAR KÜME EVLER Kapı No:82 Daire No: Tel: AKYURT ANKARA

2017/01-2017/12

2023092666GZm0000002

2023092614Ga20000005

KURUMLAR

V.ZİYAI

99.816,17

151.160,28

88

MUHAMMED ASLAN

0880304189

HAYDAR MAH. HAYDAR KÜME EVLER Kapı No:82 Daire No: Tel: AKYURT ANKARA

2018/01-2018/03

2023092666GZm0000002

2023092614Ga20000007

KUR.GEÇ. V

V.ZİYAI

7.211,74

122.927,31

89

MUHAMMED ASLAN

0880304189

HAYDAR MAH. HAYDAR KÜME EVLER Kapı No:82 Daire No: Tel: AKYURT ANKARA

2018/03-2018/03

2023092666GZm0000002

2023092614Ga20000008

KDV

V.ZİYAI

29.773,59

44.997,87

90

MUHAMMED ASLAN

0880304189

HAYDAR MAH. HAYDAR KÜME EVLER Kapı No:82 Daire No: Tel: AKYURT ANKARA

2018/10-2018/12

2023092666GZm0000002

2023092614Ga20000009

KUR.GEÇ. V

V.ZİYAI

85,17

12.775,26

91

MUHAMMED ASLAN

0880304189

HAYDAR MAH. HAYDAR KÜME EVLER Kapı No:82 Daire No: Tel: AKYURT ANKARA

2018/01-2018/12

2023092666GZm0000002

2023092614Ga20000011

KURUMLAR

V.ZİYAI

294.562,73

498.976,95

92

MUHAMMED ASLAN

0880304189

HAYDAR MAH. HAYDAR KÜME EVLER Kapı No:82 Daire No: Tel: AKYURT ANKARA

2018/06-2018/06

2023092666GZm0000002

2023092614Ga20000013

KDV

V.ZİYAI

22.079,38

34.090,65

93

MUHAMMED ASLAN

0880304189

HAYDAR MAH. HAYDAR KÜME EVLER Kapı No:82 Daire No: Tel: AKYURT ANKARA

2018/07-2018/07

2023092666GZm0000002

2023092614Ga20000014

KDV

V.ZİYAI

35.712,66

55.540,68

94

MUHAMMED ASLAN

0880304189

HAYDAR MAH. HAYDAR KÜME EVLER Kapı No:82 Daire No: Tel: AKYURT ANKARA

2018/04-2018/06

2023092666GZm0000002

2023092614Ga20000015

KUR.GEÇ. V

V.ZİYAI

4.538,79

101.614,68

95

MUHAMMED ASLAN

0880304189

HAYDAR MAH. HAYDAR KÜME EVLER Kapı No:82 Daire No: Tel: AKYURT ANKARA

2018/07-2018/09

2023092666GZm0000002

2023092614Ga20000018

KUR.GEÇ. V

V.ZİYAI

6.977,59

261.659,70

96

MUHAMMED ASLAN

0880304189

HAYDAR MAH. HAYDAR KÜME EVLER Kapı No:82 Daire No: Tel: AKYURT ANKARA

2017/07-2017/09

2023092666GZm0000002

2023092614Ga20000021

KUR.GEÇ. V

V.ZİYAI

929,35

49.786,56

97

MUHAMMED ASLAN

0880304189

HAYDAR MAH. HAYDAR KÜME EVLER Kapı No:82 Daire No: Tel: AKYURT ANKARA

2017/10-2017/10

2023092666GZm0000002

2023092614Ga20000023

KDV

V.ZİYAI

23.766,05

34.694,97

98

MUHAMMED ASLAN

0880304189

HAYDAR MAH. HAYDAR KÜME EVLER Kapı No:82 Daire No: Tel: AKYURT ANKARA

2017/10-2017/12

2023092666GZm0000002

2023092614Ga20000024

KUR.GEÇ. V

V.ZİYAI

471,14

100.959,51

99

MUHAMMED ASLAN

0880304189

HAYDAR MAH. HAYDAR KÜME EVLER Kapı No:82 Daire No: Tel: AKYURT ANKARA

2018/01-2018/01

2023092666GZm0000002

2023092614Ga20000027

KDV

V.ZİYAI

28.280,52

42.146,82

100

MUHAMMED ASLAN

0880304189

HAYDAR MAH. HAYDAR KÜME EVLER Kapı No:82 Daire No: Tel: AKYURT ANKARA

2018/08-2018/08

2023092666GZm0000002

2023092614Ga20000028

KDV

V.ZİYAI

41.878,73

65.606,37

#ilangovtr Basın No: ILN01939569
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.