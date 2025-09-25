T.C. ANTALYA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/251 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İli, Döşemealtı İlçe, DÜZLERCAMI Mahalle/Köy, 9946 Ada, 5 Parsel, Satışa konu taşınmaz9946 Ada 5 Parsel ana taşınmazın Döşemealtı Belediye hizmet alanı içerisinde bulunmakta olup, borçlu adına 1/1 tam hisseli olup, tapuda arsa olarak gözükmektedir.Halen boş bir arsa konumundadır. Çevrede kısmi yapılaşmalar mevcuttur. Satışa konu taşınmaz tapu kaydına göre; ana taşınmaz arsa vasfındaolup,Döşemealtı Belediyesindeki imar durumuna göre 1/1000 lik uygulama imar planında ayrık nizam,2 kat müsaadeli,su basman kotu 0,50 m,taks -- ,kaks 0,60 olup konut alananında kalmaktadır.Ancak Ek Bilgiler kısmındaparsel içim zemin etüdü,parsel ve temel aplikasyonları yapılmadan inşaat ruhsatı verilemez notu düşülmüştür.
Adresi :Düzlerçamı Mahallesi,Uzunkuyu Caddesi, No 88Döşemealtı/Antalya
Yüzölçümü : 452 m2
İmar Durumu : Belediye kayıtlarında yapılan inceleme sonucunda düzenlenmiş numarataj belgesi bulunmamakta olup. Ulusal Adres Kayıt Sisteminde ( MAKS) : Düzlerçamı Mahallesi Uzunkuyu Caddesi No: 88 olarak geçtiği tespit edilmiştir.Taşınmaz üzerinde düzenlenmiş herhangi bir Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi bulunmamaktadır.
Kıymeti : 4.068.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: MUHTELİF KURUM HACİZLERİ VE S... A... LEHİNE 20/01/2023 TARİH 1372 YEVMİYE NOSU İLE AİLE KONUTUDUR ŞERHİ VARDIR.Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2024 - 15:00
Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2024 - 15:00
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2024 - 15:00
Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2024 - 15:00
05/12/2023
Ayla DURMUŞ
İcra Müdür Yardımcısı
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.