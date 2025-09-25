T.C. ANTALYA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Özellikleri : Antalya İli, Döşemealtı İlçe, DÜZLERCAMI Mahalle/Köy, 9946 Ada, 5 Parsel, Satışa konu taşınmaz9946 Ada 5 Parsel ana taşınmazın Döşemealtı Belediye hizmet alanı içerisinde bulunmakta olup, borçlu adına 1/1 tam hisseli olup, tapuda arsa olarak gözükmektedir.Halen boş bir arsa konumundadır. Çevrede kısmi yapılaşmalar mevcuttur. Satışa konu taşınmaz tapu kaydına göre; ana taşınmaz arsa vasfındaolup,Döşemealtı Belediyesindeki imar durumuna göre 1/1000 lik uygulama imar planında ayrık nizam,2 kat müsaadeli,su basman kotu 0,50 m,taks -- ,kaks 0,60 olup konut alananında kalmaktadır.Ancak Ek Bilgiler kısmındaparsel içim zemin etüdü,parsel ve temel aplikasyonları yapılmadan inşaat ruhsatı verilemez notu düşülmüştür.

Adresi :Düzlerçamı Mahallesi,Uzunkuyu Caddesi, No 88Döşemealtı/Antalya

Yüzölçümü : 452 m2

İmar Durumu : Belediye kayıtlarında yapılan inceleme sonucunda düzenlenmiş numarataj belgesi bulunmamakta olup. Ulusal Adres Kayıt Sisteminde ( MAKS) : Düzlerçamı Mahallesi Uzunkuyu Caddesi No: 88 olarak geçtiği tespit edilmiştir.Taşınmaz üzerinde düzenlenmiş herhangi bir Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi bulunmamaktadır.

Kıymeti : 4.068.000,00 TL

KDV Oranı : %10