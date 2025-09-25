Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

T.C. ANTALYA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Yayın Tarihi: 25.09.2025 19:20
İLAN

2023/251 ESAS TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/251 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:


1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İli, Döşemealtı İlçe, DÜZLERCAMI Mahalle/Köy, 9946 Ada, 5 Parsel, Satışa konu taşınmaz9946 Ada 5 Parsel ana taşınmazın Döşemealtı Belediye hizmet alanı içerisinde bulunmakta olup, borçlu adına 1/1 tam hisseli olup, tapuda arsa olarak gözükmektedir.Halen boş bir arsa konumundadır. Çevrede kısmi yapılaşmalar mevcuttur. Satışa konu taşınmaz tapu kaydına göre; ana taşınmaz arsa vasfındaolup,Döşemealtı Belediyesindeki imar durumuna göre 1/1000 lik uygulama imar planında ayrık nizam,2 kat müsaadeli,su basman kotu 0,50 m,taks -- ,kaks 0,60 olup konut alananında kalmaktadır.Ancak Ek Bilgiler kısmındaparsel içim zemin etüdü,parsel ve temel aplikasyonları yapılmadan inşaat ruhsatı verilemez notu düşülmüştür.

Adresi :Düzlerçamı Mahallesi,Uzunkuyu Caddesi, No 88Döşemealtı/Antalya

Yüzölçümü : 452 m2

İmar Durumu : Belediye kayıtlarında yapılan inceleme sonucunda düzenlenmiş numarataj belgesi bulunmamakta olup. Ulusal Adres Kayıt Sisteminde ( MAKS) : Düzlerçamı Mahallesi Uzunkuyu Caddesi No: 88 olarak geçtiği tespit edilmiştir.Taşınmaz üzerinde düzenlenmiş herhangi bir Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi bulunmamaktadır.

Kıymeti : 4.068.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: MUHTELİF KURUM HACİZLERİ VE S... A... LEHİNE 20/01/2023 TARİH 1372 YEVMİYE NOSU İLE AİLE KONUTUDUR ŞERHİ VARDIR.Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri


1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2024 - 15:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2024 - 15:00


2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2024 - 15:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2024 - 15:00


05/12/2023



Ayla DURMUŞ

İcra Müdür Yardımcısı

132521

E İMZALIDIR


(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.



#ilangovtr Basın No: ILN01939569
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.