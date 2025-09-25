Menü Kapat
Dünya
NATO üyelerinden Rusya'ya karşı uyarı: 'Gerekirse vurun!'

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya'nın hava sahası işgalleri konusunda ülkelere vurabileceği konusunu bir kez daha hatırlattı. Trump'ın konuşmalarına da atıf yapan Rutte, hemfikir olduğunu söyledi.

Ukrayna ile savaş halinde olan ülkelerinin hava sahasını zaman zaman işgalleriyle de ortamı ısındırıyor. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte bu konuda net bir açıklama yaparak Rus hava araçlarının ve savaş uçaklarının vurulabileceğini söyledi.

"TRUMP İLE HEMFİKİRİM"

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rus insansız hava araçları ve savaş uçaklarının NATO üyesi ülkelerin hava sahalarında gerçekleştirdiği ihlallere ilişkin açıklama yaptı. Rutte, ABD merkezli Fox News kanalında katıldığı programda, NATO ordularının gerek duyduğu durumda hava sahalarını ihlal eden Rus unsurlarını vurabileceğini ifade etti. Rutte, "ABD Başkanı Donald ile bu konuda hemfikirim. Gerçekten gerek duyulursa vurulabilir" ifadelerini kullanarak, hava unsurlarına yönelik muhtemel müdahalelerin duruma bağlı şekilde gerçekleştirilebileceğini vurguladı.
Rutte ayrıca, NATO ordularının söz konusu tehlike durumlarını değerlendirmek ve Rus hava araçlarının eşlik edilerek uzaklaştırılıp uzaklaştırılmayacağına ya da daha ileri bir müdahalenin gerekip gerekmediğine karar vermeye ilişkin eğitildiğinin altını çizdi.

"DÜŞÜRÜLMESİ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Trump geçtiğimiz salı günü Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile New York'ta düzenlenen 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında bir araya gelmişti. Trump ikili görüşmenin ardından gerçekleştirilen ortak basın açıklamasında, "NATO ülkelerinin hava sahalarını ihlal eden Rus uçaklarını düşürmeleri gerektiğini düşünüyor musunuz" şeklindeki soruya, "Evet, öyle düşünüyorum" yanıtını vermişti. ABD Başkanı, NATO ülkelerinin bir Rus uçağını düşürmeleri halinde ABD'nin onlara yardımcı olup olmayacağı yönündeki bir soruya ise, "Duruma bağlı. Ama biliyorsunuz, NATO konusunda çok güçlüyüz" şeklinde cevap verdi. Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hala güvenip güvenmediği yönündeki bir soruya da, "Bunu yaklaşık bir ay içerisinde açıklayacağım" diye cevap vermişti.

ETİKETLER
#rusya
#nato
#trump
#Ukrayna Savaşı
#Hava Sahaları
#Dünya
