22°
Dünya
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Ekvador’da hapishanede isyan çıktı: Çok sayıda ölü var!

Ekvador'un Esmeraldas kentindeki bir hapishanede çıkan isyan, kanlı bir bilançoya neden oldu. Kolombiya sınırına yakın bölgedeki olaylara güvenlik güçleri müdahale ederken, yetkililer en az 17 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. İşte detaylar...

'da bir hapishanede çıkan isyanda en az 17 kişi hayatını kaybetti. Ülkenin kuzeyindeki Kolombiya sınırına yakın Esmeraldas kentindeki bir hapishanede isyan çıktı.

ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR

Yetkililer, çıkan isyana güvenlik güçlerinin müdahale ettiğini ve en az 17 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yetkililer, isyanın nedeni hakkında henüz açıklama yapmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti. Olayda, sayısının artabileceği ifade edildi.

Ekvador’da hapishanede isyan çıktı: Çok sayıda ölü var!

Ekvador hükümeti, hapishanelerdeki isyanlardan çeteleri sorumlu tutarak, bulundukları hapishanelerde kontrol sağlamaya çalışan çetelerin savaşının isyana neden olduğunu ifade etti.

Öte yandan Ekvador'un güneyindeki bir hapishanede de geçtiğimiz günlerde isyan çıkmış ve 14 kişi hayatını kaybetmişti.

