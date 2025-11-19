T.C. GAZİOSMANPAŞA 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2024/284 Esas

KARAR NO : 2025/414

SANIK : ALPER AKYAVUZ, HAMZA ve MİRAY oğlu, 24/04/2001 KARABÜK doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı. Yıldırım Mah. Keşanlı Sk. No:11 İç Kapı No:1 Bayrampaşa/ İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik No : 21146275312 İ

SUÇ : Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak

SUÇ TARİHİ : 26/03/2024

KANUN MADDESİ :5237 S.K 191/1, 43/1, 62 mad.

VERİLEN CEZA : 3 yıl 9 ay hapis cezası

EK KARAR TARİHİ : 14/11/2025

Yukarıda adı yazılı sanık hakkında mahkememizce 24/06/2025 tarihli gıyabında verilen karar, PTT ve zabıta mağrifetiyle yapılan araştırmada bulunamamış olması nedeniyle tebliğ olunamamıştır.

Yukarıda karar özeti yazılı kararın tebligat kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince tirajı yüksek Gazete ilanına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 2 hafta içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle istinafa başvurulabileceği ilanen tebliğ olunur. 14/11/2025