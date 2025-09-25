Menü Kapat
T.C. İSTANBUL 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 25.09.2025 19:22
İLAN

ESAS NO : 2023/168 Esas


DAVALI : KADİR YURTSEVEN



Davacı Şekerbank TAŞ tarafından davalı Kadir YURTSEVEN aleyhine mahkememizde açılan işbu dava ile;İstanbul 5 Asliye Ticaret Mahkemesinin 2014/574 E- 2015/590 K. Sayılı kararı uyarınca, davacı banka aleyhine İstanbul Anadolu 13 İcra Müdürlüğünün 2021/23003 E. Sayılı dosyasından başlatılan icra takibi neticesinde banka tarafından ödenen 44.881,06 USD ve 123.914,60 TL'nin, ödeme tarihinden itibaren faiziyle birlikteborçlu Kadir Yurtseven'den rücuen tazmini talep edilmiş olup;

Mahkemenizce görülen bu davada, dava dilekçesinde belirtilen " Göztepe Mah.Prof Mustafa Reşit Bey Gesay Sk. N:35 D:8 Kadıköy İSTANBUL" adresine çıkartılan dava dilekçesinin tebliğ edilemediği, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HMK'nun 122. maddesi gereğince, iki haftalık kesin sürede davaya cevap verebileceğiniz, ilk itirazlarınızı sunabileceğiniz, bu süre içerisinde cevap verilmediğinde, HMK'nun 128. maddesi gereğince dava dilekçesindeki vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususu dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.07/12/2023



Katip 100849 Hakim 192212

#ilangovtr Basın No: ILN01939569
