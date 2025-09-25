Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

T.C. İSTANBUL 30. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 25.09.2025 19:14
İLAN



T.C.

İSTANBUL

30. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

GEREKÇELİ KARAR



ESAS NO : 2023/270 Esas

KARAR NO : 2023/293



HAKİM : Fadime ALTINOK KURTULUŞ 193627

KATİP : Serhat FİDAN 229154



DAVACI : SİNAN RASTİN - 23402809514

VEKİLİ : Av. MEHMET TURGAY BİLGE - [16288-82651-96305] UETS

DAVALI : NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ MADEN - [35756-86578-59710] UETS





DAVA : Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli)

DAVA TARİHİ : 21/09/2023

KARAR TARİHİ : 10/10/2023

GEREKÇELİ KARARIN

YAZILDIĞI TARİH : 12/10/2023



Mahkememizde görülmekte bulunan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili 21/09/2023 tarihli dava dilekçesinde özetle ; Müvekkilinin, Azeri Türkü kökenli İran vatandaşıyken ailesiyle birlikte Türkiye’ye yerleştiği ve T.C. Vatandaşlığınıaldığı, yüksek öğrenimini Türkiye’de tamamladıktan sonra iş hayatına Radsin Dış Ticaret Ltd. Şti. unvanlı bir şirket kurduğu ve halen başarılı ve saygın özel ve iş hayatını sürdürdüğü, Müvekkiline, yazım ve anlam olarak sorun yaratması nedeniyle vatandaşlık aldığı sırada Hosseinzadeh olan soyadını değiştirmek için yargıya başvurduğu, yeni soyadı olarak, halen şirketinin de ismi olan ve Azerice “reddetmek” anlamına gelen “RADSİN” kelimesini tercih eden müvekkilininin davasının, İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesince 2023/78 Esas - 2023/2353 K. sayısıyla görüldüğü, ancak, müvekkilinin önceki avukatının, davada soyadının RADSİN değil RASTİN olarak değiştirilmesini talep ettiği , hatalı talebin Mahkemece kabul edildiği, kesinleşmiş ve müvekkilinin nüfus kaydında da soyadı değişikliğinin RASTİNolarak gerçekleştiği, Müvekkilinin, kendi tercih ve hatasından kaynaklanmayan bu durum karşısında, hem istemediği bir soyadını almak zorunda kaldığıhem de resmi ve özel işlerinde yaşamaya başladığı karışıklıklar nedeniyle mağdur olduğu, tüm bu nedenlerle davanın kabulü ile, “RASTİN” soyadının “RADSİN” olarak değiştirilmesine karar verilmesini talep ve dava ettiği görülmüştür.

Mahkememizce Uyap sisteminden davacının nüfus kaydı çıkartılarak incelenmiş, davacının aranan şahıslardan olup olmadığı sorulmuş, adli sicil kaydı olup olmadığına Uyap sisteminden bakılmıştır.



Davalı Nüfus İdaresi Temsilcisi duruşmada kayden engel halin bulunmadığını, takdirin Mahkemeye ait olduğunu beyan etmiştir.

Dava, nüfus kaydındasoy isim tashihi talebinden ibarettir.

Dosya kapsamına göre; İstanbul ili, Eyüpsultan ilçesi,5. Levent Mahallesi, Cilt:39 , Hane:6 , BSN:1'de kayıtlı davacının nüfus kaydında soy isminin "RASTİN" olarak kayıtlı olduğunu, asıl soy isminin "RADSİN" olduğunu, kayıt işlemi sırasında sehven RASTİN olarak yazıldığını, bu nedenle soy isminin "RADSİN" olarak düzeltilmesini talep ettiği anlaşılmakla, mahkememizce de TMK 27. maddesi gereğince kayıt değişikliğinde haklı nedenin bulunduğu gözetilmekle, davacının davasının kabulüne, nüfus kaydında RASTİN olan soy isminin "RADSİN"olarak düzeltilmesine ve bu şekilde nüfusa kayıt ve tesciline karar vermek gerekmiştir.

HÜKÜM:

1-Davacının davasının KABULÜ ile;

İstanbulili,Eyüpsultan ilçesi, 5. Levent Mahallesi, Cilt:39 , Hane: 6, BSN:1'de nüfusa kayıtlı MIKAEIL ve HADIGHEH'den olma 08/05/1998 doğumlu,23402809514 T.C. Kimlik numaralı davacıSinan Rastin'in "RASTİN" olan soy isminin silinerek soy isminin "RADSİN" olarakDÜZELTİLMESİNE ve bu şekilde nüfusa kayıt ve TESCİLİNE,

2-Hüküm özetinin yerel gazetelerden birinde yayınlanmasına,

3-Yeteri kadar harç alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına,

4-Davalı Nüfus İdaresi kanuni hasım bulunduğundan masrafların davacı üzerinde bırakılmasına, vekalet ücreti tayinine yer olmadığına,

5-Gerekçeli kararın talep halindetaraflara tebliğine,

6-Karar kesinleştiğinde kullanılmayan gider avansının davacıya iadesine,

Dair, davacı vekiliile davalı Nüfus İdaresi Temsilcisinin yüzüne karşı, açık yargılama sonunda, kararın taraflara tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okundu usulen anlatıldı. 10/10/2023



Katip 229154

E-imzalıdır

Hakim 193627

E-imzalıdır



#ilangovtr Basın No: ILN01939569
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.