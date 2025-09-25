Menü Kapat
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayın Tarihi: 25.09.2025 19:17
İLAN

Erzurum il sınırları içerisindeki elektrik dağıtım tesislerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılması ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19’uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 03/10/2019 tarih ve 21-765 no’lu karar, 09.07.2020 tarih ve 14-674 no’lu karar, 12.03.2018 tarih ve 5-133 no’lu karar, 09.07.2022 tarih ve 14-663 no’lu karar, 29.05.2019 tarih ve 11-428 no’lu karar, 27.11.2019 tarih ve 25-920 no’lu karar,16.09.2020 tarih ve 19-1085 no’lu karar,16.09.2020 tarih ve 19-1068 no’lu karar, 13.12.2019 tarih ve 26-979 no’lu kararlar ile başlanılmıştır.

Söz konusu kararlar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi yeri ile irtifak hakkının bedelini peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.

Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 0442 240 01 84-85 telefon numarasından bilgi alınması ve Şükrü Paşa Mah. Filiz Cad. TEDAŞ Tesisleri Yakutiye/ERZURUM adresinde bulunan TEDAŞ 4. Bölge Müdürlüğüne (Erzurum) uzlaşma görüşmelerinde bulunulması müracaatı rica olunur.

Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespit ve Tescil Davası açılacaktır.

Anlaşmaya varılması halinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.

İLANEN TEBLİĞ OLUNUR

Kamulaştırılacak Ve/Veya Kamulaştırma Yolu İle Üzerinde İrtifak Hakkı Kurulacak Taşınmaz ve Malik Listesi

İLÇESİ

KÖYÜ/ MAHALLESİ

ADA NO

PARSEL NO

ADI SOYADI

BABA ADI

ÇAT

BOZYAZI

142

30

OSMAN ÖZEN

DURSUN

ÇAT

BOZYAZI

142

23

OSMAN ÖZEN

DURSUN

ÇAT

BOZYAZI

142

23

HÜSEYİN ÖZEN

DURSUN

ÇAT

BOZYAZI

142

23

MİKAİL ÖZEN

ÖMER

ÇAT

BOZYAZI

142

24

SALİH ZEKİ ÖZEN

HALİT

ÇAT

BOZYAZI

142

24

CEVRİYE IŞIK

HALİT

ÇAT

BOZYAZI

142

24

MEHMET BAYRAM

MAHMUT

ÇAT

BOZYAZI

142

32

ELBEĞİ KILIÇ

RÜSTEM

ÇAT

BOZYAZI

142

16

MEHMET KILIÇ

HÜSEYİN

ÇAT

BOZYAZI

142

15

ELBEĞİ KILIÇ

RÜSTEM

ÇAT

BOZYAZI

142

9

EDİP BAYRAM

MEHMET

ÇAT

BOZYAZI

142

9

BAHATTİN BAYRAM

MEHMET

ÇAT

BOZYAZI

142

9

HAMİT BAYRAM

MEHMET

ÇAT

BOZYAZI

142

6

MELEK HALİS

HASAN

ÇAT

BOZYAZI

142

6

ELANUR YILDIZ (BİNGÖL)

HASAN

OLTU

SÜLÜNKAYA

139

714

FEYYAZ CANPOLAT

MEHMET

OLTU

SÜLÜNKAYA

104

14

SEYYAF BEDİR

MEHMET

OLTU

SÜLÜNKAYA

105

9

ASLAN ALKAN

MEHMET

OLTU

SÜLÜNKAYA

105

10

DURSUN MURAT YEŞİLYURT

İSMAİL

OLTU

SÜLÜNKAYA

105

11

YASİN YEŞİLYURT

İBRAHİM

OLTU

SÜLÜNKAYA

104

9

ŞAHİSTAN YEŞİLYURT

NASİF

OLTU

SÜLÜNKAYA

104

1

MEYREM NAZİRE KAYA

MUHİBBİ

OLTU

SÜLÜNKAYA

103

7

RAZİ ALKAN

AHMET

OLTU

SÜLÜNKAYA

103

6

SÜLEYMAN ALKAN

RIZA

OLTU

SÜLÜNKAYA

101

2

MEHMET GÜMÜŞSOY

ZÜLAL

OLTU

SÜLÜNKAYA

101

4

ALİ CANPOLAT

İBRAHİM

OLTU

SÜLÜNKAYA

101

27

KAHRİMAN BEDİR

MEHMET

OLTU

SÜLÜNKAYA

101

29

HİLMİ BEDİR

HASAN

OLTU

SÜLÜNKAYA

101

12

VEHBİ TUNÇ

İBRAHİM

OLTU

SÜLÜNKAYA

102

16

GÜLİNAZ YİGİT

HACI SAİT

OLTU

SÜLÜNKAYA

102

16

HASAN SEZGİN

İSMET

OLTU

SÜLÜNKAYA

102

17

YAŞAR YİĞİT

MARİF

OLTU

SÜLÜNKAYA

134

2

YAŞAR YİĞİT

MARİF

OLTU

SÜLÜNKAYA

139

1157

RAMİS YEŞİLYURT

ŞAHİN

OLTU

SÜLÜNKAYA

139

1154

ŞAHMERDAN YEŞİLYURT

NASİF

OLTU

SÜLÜNKAYA

139

1078

ALİ CANPOLAT

İBRAHİM

OLTU

SÜLÜNKAYA

139

1076

YASİN YİGİT

İLYAS

OLTU

SÜLÜNKAYA

139

1158

HACİ CANPOLAT

MUHİTTİN

OLTU

SÜLÜNKAYA

139

1156

GÜLİNAZ YİGİT

HACI SAİT

OLTU

SÜLÜNKAYA

139

1156

HASAN SEZGİN

İSMET

OLTU

SÜLÜNKAYA

139

1121

ŞÜKRÜ CANPOLAT

RÜŞTÜ

OLTU

SÜLÜNKAYA

139

1120

AHMET YALÇİN

ZÜLFİ

OLTU

SÜLÜNKAYA

139

1120

CEMAL YALÇİN

ZÜLFİ

OLTU

SÜLÜNKAYA

139

1120

REMZİ YALÇİN

ZÜLFİ

OLTU

SÜLÜNKAYA

139

1114

GÜLİNAZ YİGİT

HACI SAİT

OLTU

SÜLÜNKAYA

139

1114

HASAN SEZGİN

İSMET

OLTU

SÜLÜNKAYA

139

1113

HACİ CANPOLAT

MUHİTTİN

OLTU

SÜLÜNKAYA

139

1111

RECEP ALKAN

MEHMET

OLTU

SÜLÜNKAYA

139

1110

YASİN YİGİT

İLYAS

OLTU

GÜRYAPRAK

127

3

AHMET YİGİT

DURSUN

OLTU

GÜRYAPRAK

127

6

İLHAMİ DEMİR

ŞAHİSTAN

OLTU

GÜRYAPRAK

119

2

ŞEFİK YILDIRIM

MEHMET

OLTU

GÜRYAPRAK

119

3

ŞAHİN YÜCEL

MOLLA ALİ

OLTU

GÜRYAPRAK

127

8

MÜCEDDİL YİGİT

İKRAM

OLTU

GÜRYAPRAK

127

9

MEHMET YİGİT

HAKKI

OLTU

GÜRYAPRAK

127

9

MUZAFFER YİGİT

HAKKI

OLTU

GÜRYAPRAK

127

9

REMEZAN YİGİT

HAKKI

OLTU

GÜRYAPRAK

127

11

MURAT DEMİR

HİMMET

OLTU

GÜRYAPRAK

127

11

NURİ DEMİR

HÜMMET

OLTU

GÜRYAPRAK

127

11

RECEP DEMİR

HİMMET

OLTU

KAYAALTI

102

379

ŞAHATTİN ALKAN

İMDAT

OLTU

KAYAALTI

102

45

CİHAT YILDIZ

ABİT

OLTU

KAYAALTI

102

26

RESUL YILDIZ

EFLATUN

OLTU

KAYAALTI

102

24

ABDULLAH YILDIZ

HİMMET

OLTU

KAYAALTI

102

371

ABDURRAHİM AKYÜZ

ABDULKERİM

OLTU

KAYAALTI

102

71

MUZAFFER GÖZÜTOK

BEKTAŞ

OLTU

KAYAALTI

102

72

ABUBEKİR GÖZÜTOK

FAZİL

OLTU

KAYAALTI

102

72

HALİL GÖZÜTOK

FAZİL

OLTU

KAYAALTI

102

90

HADİCE GÖZÜTOK

RAMİS

OLTU

KAYAALTI

102

92

HADİCE GÖZÜTOK

RAMİS

OLTU

KAYAALTI

102

102

MEHMET ÇALIŞKAN

BAHATTİN

OLTU

KAYAALTI

126

4

HAFİZ AKYÜZ

HİCABİ

OLTU

KAYAALTI

126

4

TEMEL AKYÜZ

HİCABİ

OLTU

ELMADÜZÜ

101

1151

SERVET ALKAN

ABUZER

OLTU

ELMADÜZÜ

101

1152

İBRAHİM ALKAN

ABUZER

OLTU

ELMADÜZÜ

101

1156

ŞAHATTİN ALKAN

İMDAT

OLTU

ELMADÜZÜ

101

1160

ALİ ALKAN

ABUZER

OLTU

ELMADÜZÜ

101

1131

İSMAİL ALKAN

AHMET

OLTU

ELMADÜZÜ

101

1121

HİMMET ALKAN

İMDAT

OLTU

ELMADÜZÜ

101

1120

HİLMİ AKTÜRK

SÜLEYMAN

OLTU

ELMADÜZÜ

101

1120

KÜÇÜKAĞA AKTÜRK

SÜLEYMAN

OLTU

ELMADÜZÜ

101

1120

RESUL AKTÜRK

SÜLEYMAN

OLTU

ELMADÜZÜ

101

1114

ALİ ALKAN

ABUZER

OLTU

ELMADÜZÜ

101

1113

SEVİM ARSLAN

SERVET

OLTU

ELMADÜZÜ

101

1111

MUZAFFER ALKAN

BEKİR

OLTU

ELMADÜZÜ

101

1111

ŞAKİR ALKAN

BEKİR

OLTU

ELMADÜZÜ

101

1232

İBRAHİM AKTÜRK

RESUL

OLTU

ELMADÜZÜ

129

1

KÜÇÜKAĞA AKTÜRK

SÜLEYMAN

OLTU

ELMADÜZÜ

101

1108

HİLMİ AKTÜRK

SÜLEYMAN

OLTU

ELMADÜZÜ

101

1227

İSMAİL ALKAN

AHMET

OLTU

ELMADÜZÜ

101

1223

ŞAHATTİN ALKAN

İMDAT

OLTU

ELMADÜZÜ

101

540

HALİME TOSUN

CASİM

OLTU

ELMADÜZÜ

101

540

HESNA AKŞAM

KURBAN

OLTU

ELMADÜZÜ

101

540

RESİDE YILDIRIM

CASİM

OLTU

ELMADÜZÜ

101

540

SALİME YILDIRIM

CASİM

OLTU

ELMADÜZÜ

101

548

KASIM YILDIRIM

HAŞİM

OLTU

ELMADÜZÜ

101

539

CİHAT AYDIN

BEKTAŞ

OLTU

ELMADÜZÜ

101

539

ESENNUR ÖZTÜRK

CAVİT

OLTU

ELMADÜZÜ

101

539

GENCAY AYDIN

CAVİT

OLTU

ELMADÜZÜ

101

539

MÜNEVVER YEŞİLYURT

BEKTAŞ

OLTU

ELMADÜZÜ

101

539

YAŞAR AYDIN

BEKTAŞ

OLTU

ELMADÜZÜ

101

371

HALİL YILDIRIM

RESUL

OLTU

ELMADÜZÜ

101

370

HAŞİM YILDIRIM

RESUL

OLTU

ELMADÜZÜ

101

369

NİYAZİ YILDIRIM

RESUL

OLTU

ELMADÜZÜ

101

368

RESUL YILDIRIM

CASİM

OLTU

ELMADÜZÜ

101

367

MUHAMMET HANEFİ YILDIRIM

BAHRİ

OLTU

ELMADÜZÜ

101

400

RESUL YILDIRIM

CASİM

OLTU

ELMADÜZÜ

101

400

YASİN YILDIRIM

CASİM

OLTU

ELMADÜZÜ

101

401

KASIM YILDIRIM

HAŞİM

OLTU

ELMADÜZÜ

101

402

BAYRAM YILDIRIM

BAHRİ

OLTU

ELMADÜZÜ

101

404

YASİN YILDIZ

AHMET

OLTU

ELMADÜZÜ

101

409

HALİME TOSUN

CASİM

OLTU

ELMADÜZÜ

101

409

HESNA AKŞAM

KURBAN

OLTU

ELMADÜZÜ

101

409

SALİME YILDIRIM

CASİM

OLTU

ELMADÜZÜ

101

409

ŞENGÜL YEŞİLYURT

CASİM

OLTU

ELMADÜZÜ

101

409

YASİN AKŞAM

İSMAİL

OLTU

ELMADÜZÜ

101

405

MUSTAFA YILDIZ

AHMET

OLTU

ELMADÜZÜ

101

408

AYŞE AY

FEHMİ

OLTU

ELMADÜZÜ

101

408

RAHMİ AKŞAM

REHİM

OLTU

ELMADÜZÜ

101

408

SALİHA AKŞAM

BAHRİ

OLTU

ELMADÜZÜ

101

408

SELAMİ AKŞAM

FEHMİ

OLTU

ELMADÜZÜ

101

391

İLYAS YEŞİLYURT

ASLAN

OLTU

ELMADÜZÜ

101

395

FAZLİ YEŞİLYURT

ASLAN

OLTU

ELMADÜZÜ

101

394

BAYRAM YEŞİLYURT

OSMAN

OLTU

ELMADÜZÜ

101

394

HAŞİM YEŞİLYURT

OSMAN

OLTU

ELMADÜZÜ

102

17

KAZİM YILMAZ

NUMAN

OLTU

ELMADÜZÜ

102

19

ALİ YILMAZ

NUMAN

OLTU

ELMADÜZÜ

102

18

ALİ YILMAZ

NUMAN

OLTU

ARITAŞ

101

142

YUNUS BEKTAŞ

TEMEL

OLTU

ARITAŞ

101

131

OSMAN ŞAKAR

MUHİTTİN

OLTU

ARITAŞ

101

111

YUSUF ZİYA BEKTAŞ

ARİF

OLTU

ÇANAKPINAR

101

690

EMİN ATMACA

ASLAN

OLTU

ÇANAKPINAR

101

686

YILMAZ YILMAZ

TOSUN

OLTU

ÇANAKPINAR

101

685

YILMAZ YILMAZ

TOSUN

OLTU

ÇANAKPINAR

101

683

NİHAT ALBAYRAK

RASİM

OLTU

ÇANAKPINAR

101

678

NİHAT ALBAYRAK

RASİM

OLTU

ÇANAKPINAR

101

679

RESUL ALBAYRAK

SÜLEYMAN

OLTU

ÇANAKPINAR

101

676

AKIN ALA

MURAT

OLTU

ÇANAKPINAR

101

676

ALİ NİHAT ALA

AĞAALİ

OLTU

ÇANAKPINAR

101

676

FUAT ALA

AGA ALİ

OLTU

ÇANAKPINAR

101

676

İKBAL ALA

MURAT

OLTU

ÇANAKPINAR

101

676

MÜRÜVVET ALA

RAHİM

OLTU

ÇANAKPINAR

101

676

RUKİYE ALA

BAHRİ

OLTU

ÇANAKPINAR

101

676

TURAN ALA

MURAT

OLTU

ÇANAKPINAR

101

675

CELAL BEDİR

OSMAN

OLTU

ÇANAKPINAR

101

674

ŞAHMER BEDİR

OSMAN

OLTU

ÇANAKPINAR

101

672

CELAL BEDİR

OSMAN

OLTU

ÇANAKPINAR

101

670

MELAHAT TOSUN

ALİ

OLTU

ÇANAKPINAR

101

670

SERFİNAZ ALA

RAHİM

OLTU

ÇANAKPINAR

101

670

ŞEVKET ALA

ALİ

OLTU

ÇANAKPINAR

101

662

ALİ NİHAT ALA

AĞAALİ

OLTU

ÇANAKPINAR

101

662

FUAT ALA

AĞA ALİ

OLTU

ÇANAKPINAR

101

662

MURAT ALA

AĞA ALİ

OLTU

ÇANAKPINAR

101

662

RUKİYE ALA

BAHRİ

OLTU

ÇANAKPINAR

101

293

VEYSEL UYSAL

MEVLÜT

OLTU

DEREBAŞI

166

671

CASİM YEŞİLYURT

YAHYA

OLTU

DEREBAŞI

166

615

MUSTAFA ÖZTÜRK

KEMAL

OLTU

DEREBAŞI

166

609

CELAL ÖZTÜRK

SOSAN

OLTU

DEREBAŞI

126

133

SEMETTİN ALTAŞ

SÜLEYMAN

OLTU

DEREBAŞI

166

588

EKREM YILMAZ

MÜRSEL

OLTU

DEREBAŞI

166

588

MUHARREM YILMAZ

MÜRSEL

OLTU

DEREBAŞI

166

586

ADEM ALTUNSOY

TAHSİN

OLTU

DEREBAŞI

166

586

ASİM ALTUNSOY

TAHSİN

OLTU

DEREBAŞI

166

586

NASİM ALTUNSOY

TAHSİN

OLTU

DEREBAŞI

166

585

FAZİL DÜLEK

SIRRI

OLTU

DEREBAŞI

126

126

YILMAZ AKBULUT

NURETTİN

OLTU

DEREBAŞI

166

584

ŞAKİR ALTUNKAYNAK

ÖMER

OLTU

DEREBAŞI

166

570

DURSUN ALTUNKAYNAK

ÖMER

OLTU

DEREBAŞI

126

119

MEHRALİ ETEGÜL

ARİF

OLTU

DEREBAŞI

166

569

ÖMER YILMAZ

HİMMET

OLTU

DEREBAŞI

166

567

SEMETTİN ALTAŞ

SÜLEYMAN

OLTU

DEREBAŞI

102

2

MİRZA YEŞİLYURT

İDRİS

TORTUM

İNCEDERE

155

55

SUDURET ÇINAR

HALİT

TORTUM

İNCEDERE

155

55

SELAHATTİN BİNDEL

İDRİS

TORTUM

İNCEDERE

144

45

OSMAN KARAKELLE

NİYAZİ

TORTUM

İNCEDERE

144

68

SELAHATTİN BİNDEL

İDRİS

TORTUM

İNCEDERE

116

3

MUHARREM ÇAKMAK

HALİL

TORTUM

İNCEDERE

118

60

HALİL ÇELİK

MAKSUT

TORTUM

İNCEDERE

120

10

SELAHATTİN BİNDEL

İDRİS

TORTUM

ÇARDAKLI

125

2

SAİME KARAKELLE (AKDAŞ)

AHMET

TORTUM

ÇARDAKLI

125

2

MERYEM KARAKELLE (AKPINAR)

AHMET

TORTUM

ÇARDAKLI

125

3

FATMA ERKALEM (KÜÇÜK)

MAHMUT

TORTUM

ÇARDAKLI

125

7

AYİŞE GÜNEŞ (SAĞLAM)

AŞUR

TORTUM

ÇARDAKLI

125

7

FERİDE GÜNEŞ (ESKİCİ)

AŞUR

TORTUM

ÇARDAKLI

125

7

HAKKI GÜNEŞ

AŞUR

TORTUM

ÇARDAKLI

125

8

SALİHE BİLEN (KELEŞ)

NURETTİN

TORTUM

ÇARDAKLI

125

8

ALİYE BİLEN (YILDIRIM)

NURETTİN

TORTUM

ÇARDAKLI

125

9

İSMALİ KALEMLİ

İBRAHİM

TORTUM

ÇARDAKLI

125

10

İSMET GÜNEY (HANCI)

BAHRİ

TORTUM

ÇARDAKLI

125

11

ÖMER ATEŞ

İBRAHİM

TORTUM

ÇARDAKLI

125

14

AHMET KÜÇÜKKALEM

MUSTAFA

TORTUM

ÇARDAKLI

125

14

MUSTAFA KÜÇÜKKALEM

MEVLÜT

TORTUM

ÇARDAKLI

125

14

İSRAFİL KÜÇÜKKALEM

MEVLÜT

TORTUM

ÇARDAKLI

125

14

MİKAİL KÜÇÜKKALEM

MEVLÜT

TORTUM

ÇARDAKLI

125

26

ALİ İHSAN ŞAHİN

MEHMET

TORTUM

ÇARDAKLI

127

1

SADİYE ÖZDEMİR

MEHMET

TORTUM

ÇARDAKLI

132

1

FATMA ERKALEM (KÜÇÜK)

MAHMUT

TORTUM

ÇARDAKLI

136

22

FATMA ERKALEM (KÜÇÜK)

MAHMUT

TEKMAN

KALAYCI

115

4

AHMET GÜNEY

MURAT

TEKMAN

KALAYCI

115

4

ALİ GÜNEY

MURAT

TEKMAN

KALAYCI

115

5

AHMET AYAZ

MUSTAFA

TEKMAN

KALAYCI

115

5

MEHMET AYAZ

MUSTAFA

TEKMAN

KALAYCI

115

13

AHMET GÜNEY

MURAT

TEKMAN

KALAYCI

115

13

ALİ GÜNEY

MURAT

TEKMAN

KALAYCI

115

14

KUTBETTİN AKIN

BAYRAM

TEKMAN

KALAYCI

115

14

RAMAZAN AKIN

NECMETTİN

TEKMAN

KALAYCI

115

14

SELAHATTİN AKIN

BAYRAM

TEKMAN

KALAYCI

115

16

İSRACETTİN AYAZ

YEMLİHAN

TEKMAN

KALAYCI

113

11

KUTBETTİN AKIN

BAYRAM

TEKMAN

KALAYCI

113

11

RAMAZAN AKIN

NECMETTİN

TEKMAN

KALAYCI

113

11

SELAHATTİN AKIN

BAYRAM

TEKMAN

KALAYCI

116

4

ABDULLAH AS

EŞREF

TEKMAN

KALAYCI

116

4

ASUMAN AS

ATİK

TEKMAN

KALAYCI

116

4

MEHMET AS

ATİK

TEKMAN

KALAYCI

116

5

ABDULHAMİT YAŞAR

YAŞAR

TEKMAN

KALAYCI

116

5

RECEP YAŞAR

YAŞAR

TEKMAN

KALAYCI

113

24

LUTFİYE İDE (VURAL)

FAİK

TEKMAN

KALAYCI

113

24

M ZEKİ ABAY

FETHULLAH

TEKMAN

KALAYCI

113

24

MUHABBET ABAY (ŞABAHAT)

FETHULLAH

TEKMAN

KALAYCI

113

24

MUTEBER İDE (İLBAŞ)

FAİK

TEKMAN

KALAYCI

113

24

ŞAHABETTİN ŞAHİN

MEMET

TEKMAN

KALAYCI

113

24

ZİLKİF İDE

FAİK

TEKMAN

KALAYCI

125

2

ABDULHAMİT KAYA

SAYİTMAMİ

TEKMAN

KALAYCI

125

2

ABDULLAH KAYA

SAYİTMAMİ

TEKMAN

KALAYCI

125

14

MEMET EMİN CİHANOĞLU

ARAP

TEKMAN

KALAYCI

127

2

ALİ YAŞAR

YAŞAR

TEKMAN

KALAYCI

127

11

AHMET GÜNEY

MURAT

TEKMAN

KALAYCI

127

11

ALİ GÜNEY

MURAT

TEKMAN

KALAYCI

128

23

İSRACETTİN AYAZ

YEMLİHAN

TEKMAN

KALAYCI

128

15

ABDULLAH AS

EŞREF

TEKMAN

KALAYCI

128

15

ASUMAN AS

ATİK

TEKMAN

KALAYCI

128

17

ABDULHAMİT YAŞAR

YAŞAR

TEKMAN

KALAYCI

128

17

RECEP YAŞAR

YAŞAR

TEKMAN

KOÇYAYLA

133

7

SEYİTHAN KARTAL

AĞA

TEKMAN

KOÇYAYLA

133

6

SEYİTHAN KARTAL

AĞA

TEKMAN

KOÇYAYLA

154

167

ZEKİ ÇİÇEK

ALİ

TEKMAN

KOÇYAYLA

130

13

SERTİP BİNGÖL

MAHMUT

TEKMAN

KOÇYAYLA