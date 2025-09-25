TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Erzurum il sınırları içerisindeki elektrik dağıtım tesislerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılması ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19’uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 03/10/2019 tarih ve 21-765 no’lu karar, 09.07.2020 tarih ve 14-674 no’lu karar, 12.03.2018 tarih ve 5-133 no’lu karar, 09.07.2022 tarih ve 14-663 no’lu karar, 29.05.2019 tarih ve 11-428 no’lu karar, 27.11.2019 tarih ve 25-920 no’lu karar,16.09.2020 tarih ve 19-1085 no’lu karar,16.09.2020 tarih ve 19-1068 no’lu karar, 13.12.2019 tarih ve 26-979 no’lu kararlar ile başlanılmıştır.
Söz konusu kararlar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi yeri ile irtifak hakkının bedelini peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.
Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 0442 240 01 84-85 telefon numarasından bilgi alınması ve Şükrü Paşa Mah. Filiz Cad. TEDAŞ Tesisleri Yakutiye/ERZURUM adresinde bulunan TEDAŞ 4. Bölge Müdürlüğüne (Erzurum) uzlaşma görüşmelerinde bulunulması müracaatı rica olunur.
Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespit ve Tescil Davası açılacaktır.
Anlaşmaya varılması halinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.
İLANEN TEBLİĞ OLUNUR
Kamulaştırılacak Ve/Veya Kamulaştırma Yolu İle Üzerinde İrtifak Hakkı Kurulacak Taşınmaz ve Malik Listesi
İLÇESİ
KÖYÜ/ MAHALLESİ
ADA NO
PARSEL NO
ADI SOYADI
BABA ADI
ÇAT
BOZYAZI
142
30
OSMAN ÖZEN
DURSUN
ÇAT
BOZYAZI
142
23
OSMAN ÖZEN
DURSUN
ÇAT
BOZYAZI
142
23
HÜSEYİN ÖZEN
DURSUN
ÇAT
BOZYAZI
142
23
MİKAİL ÖZEN
ÖMER
ÇAT
BOZYAZI
142
24
SALİH ZEKİ ÖZEN
HALİT
ÇAT
BOZYAZI
142
24
CEVRİYE IŞIK
HALİT
ÇAT
BOZYAZI
142
24
MEHMET BAYRAM
MAHMUT
ÇAT
BOZYAZI
142
32
ELBEĞİ KILIÇ
RÜSTEM
ÇAT
BOZYAZI
142
16
MEHMET KILIÇ
HÜSEYİN
ÇAT
BOZYAZI
142
15
ELBEĞİ KILIÇ
RÜSTEM
ÇAT
BOZYAZI
142
9
EDİP BAYRAM
MEHMET
ÇAT
BOZYAZI
142
9
BAHATTİN BAYRAM
MEHMET
ÇAT
BOZYAZI
142
9
HAMİT BAYRAM
MEHMET
ÇAT
BOZYAZI
142
6
MELEK HALİS
HASAN
ÇAT
BOZYAZI
142
6
ELANUR YILDIZ (BİNGÖL)
HASAN
OLTU
SÜLÜNKAYA
139
714
FEYYAZ CANPOLAT
MEHMET
OLTU
SÜLÜNKAYA
104
14
SEYYAF BEDİR
MEHMET
OLTU
SÜLÜNKAYA
105
9
ASLAN ALKAN
MEHMET
OLTU
SÜLÜNKAYA
105
10
DURSUN MURAT YEŞİLYURT
İSMAİL
OLTU
SÜLÜNKAYA
105
11
YASİN YEŞİLYURT
İBRAHİM
OLTU
SÜLÜNKAYA
104
9
ŞAHİSTAN YEŞİLYURT
NASİF
OLTU
SÜLÜNKAYA
104
1
MEYREM NAZİRE KAYA
MUHİBBİ
OLTU
SÜLÜNKAYA
103
7
RAZİ ALKAN
AHMET
OLTU
SÜLÜNKAYA
103
6
SÜLEYMAN ALKAN
RIZA
OLTU
SÜLÜNKAYA
101
2
MEHMET GÜMÜŞSOY
ZÜLAL
OLTU
SÜLÜNKAYA
101
4
ALİ CANPOLAT
İBRAHİM
OLTU
SÜLÜNKAYA
101
27
KAHRİMAN BEDİR
MEHMET
OLTU
SÜLÜNKAYA
101
29
HİLMİ BEDİR
HASAN
OLTU
SÜLÜNKAYA
101
12
VEHBİ TUNÇ
İBRAHİM
OLTU
SÜLÜNKAYA
102
16
GÜLİNAZ YİGİT
HACI SAİT
OLTU
SÜLÜNKAYA
102
16
HASAN SEZGİN
İSMET
OLTU
SÜLÜNKAYA
102
17
YAŞAR YİĞİT
MARİF
OLTU
SÜLÜNKAYA
134
2
YAŞAR YİĞİT
MARİF
OLTU
SÜLÜNKAYA
139
1157
RAMİS YEŞİLYURT
ŞAHİN
OLTU
SÜLÜNKAYA
139
1154
ŞAHMERDAN YEŞİLYURT
NASİF
OLTU
SÜLÜNKAYA
139
1078
ALİ CANPOLAT
İBRAHİM
OLTU
SÜLÜNKAYA
139
1076
YASİN YİGİT
İLYAS
OLTU
SÜLÜNKAYA
139
1158
HACİ CANPOLAT
MUHİTTİN
OLTU
SÜLÜNKAYA
139
1156
GÜLİNAZ YİGİT
HACI SAİT
OLTU
SÜLÜNKAYA
139
1156
HASAN SEZGİN
İSMET
OLTU
SÜLÜNKAYA
139
1121
ŞÜKRÜ CANPOLAT
RÜŞTÜ
OLTU
SÜLÜNKAYA
139
1120
AHMET YALÇİN
ZÜLFİ
OLTU
SÜLÜNKAYA
139
1120
CEMAL YALÇİN
ZÜLFİ
OLTU
SÜLÜNKAYA
139
1120
REMZİ YALÇİN
ZÜLFİ
OLTU
SÜLÜNKAYA
139
1114
GÜLİNAZ YİGİT
HACI SAİT
OLTU
SÜLÜNKAYA
139
1114
HASAN SEZGİN
İSMET
OLTU
SÜLÜNKAYA
139
1113
HACİ CANPOLAT
MUHİTTİN
OLTU
SÜLÜNKAYA
139
1111
RECEP ALKAN
MEHMET
OLTU
SÜLÜNKAYA
139
1110
YASİN YİGİT
İLYAS
OLTU
GÜRYAPRAK
127
3
AHMET YİGİT
DURSUN
OLTU
GÜRYAPRAK
127
6
İLHAMİ DEMİR
ŞAHİSTAN
OLTU
GÜRYAPRAK
119
2
ŞEFİK YILDIRIM
MEHMET
OLTU
GÜRYAPRAK
119
3
ŞAHİN YÜCEL
MOLLA ALİ
OLTU
GÜRYAPRAK
127
8
MÜCEDDİL YİGİT
İKRAM
OLTU
GÜRYAPRAK
127
9
MEHMET YİGİT
HAKKI
OLTU
GÜRYAPRAK
127
9
MUZAFFER YİGİT
HAKKI
OLTU
GÜRYAPRAK
127
9
REMEZAN YİGİT
HAKKI
OLTU
GÜRYAPRAK
127
11
MURAT DEMİR
HİMMET
OLTU
GÜRYAPRAK
127
11
NURİ DEMİR
HÜMMET
OLTU
GÜRYAPRAK
127
11
RECEP DEMİR
HİMMET
OLTU
KAYAALTI
102
379
ŞAHATTİN ALKAN
İMDAT
OLTU
KAYAALTI
102
45
CİHAT YILDIZ
ABİT
OLTU
KAYAALTI
102
26
RESUL YILDIZ
EFLATUN
OLTU
KAYAALTI
102
24
ABDULLAH YILDIZ
HİMMET
OLTU
KAYAALTI
102
371
ABDURRAHİM AKYÜZ
ABDULKERİM
OLTU
KAYAALTI
102
71
MUZAFFER GÖZÜTOK
BEKTAŞ
OLTU
KAYAALTI
102
72
ABUBEKİR GÖZÜTOK
FAZİL
OLTU
KAYAALTI
102
72
HALİL GÖZÜTOK
FAZİL
OLTU
KAYAALTI
102
90
HADİCE GÖZÜTOK
RAMİS
OLTU
KAYAALTI
102
92
HADİCE GÖZÜTOK
RAMİS
OLTU
KAYAALTI
102
102
MEHMET ÇALIŞKAN
BAHATTİN
OLTU
KAYAALTI
126
4
HAFİZ AKYÜZ
HİCABİ
OLTU
KAYAALTI
126
4
TEMEL AKYÜZ
HİCABİ
OLTU
ELMADÜZÜ
101
1151
SERVET ALKAN
ABUZER
OLTU
ELMADÜZÜ
101
1152
İBRAHİM ALKAN
ABUZER
OLTU
ELMADÜZÜ
101
1156
ŞAHATTİN ALKAN
İMDAT
OLTU
ELMADÜZÜ
101
1160
ALİ ALKAN
ABUZER
OLTU
ELMADÜZÜ
101
1131
İSMAİL ALKAN
AHMET
OLTU
ELMADÜZÜ
101
1121
HİMMET ALKAN
İMDAT
OLTU
ELMADÜZÜ
101
1120
HİLMİ AKTÜRK
SÜLEYMAN
OLTU
ELMADÜZÜ
101
1120
KÜÇÜKAĞA AKTÜRK
SÜLEYMAN
OLTU
ELMADÜZÜ
101
1120
RESUL AKTÜRK
SÜLEYMAN
OLTU
ELMADÜZÜ
101
1114
ALİ ALKAN
ABUZER
OLTU
ELMADÜZÜ
101
1113
SEVİM ARSLAN
SERVET
OLTU
ELMADÜZÜ
101
1111
MUZAFFER ALKAN
BEKİR
OLTU
ELMADÜZÜ
101
1111
ŞAKİR ALKAN
BEKİR
OLTU
ELMADÜZÜ
101
1232
İBRAHİM AKTÜRK
RESUL
OLTU
ELMADÜZÜ
129
1
KÜÇÜKAĞA AKTÜRK
SÜLEYMAN
OLTU
ELMADÜZÜ
101
1108
HİLMİ AKTÜRK
SÜLEYMAN
OLTU
ELMADÜZÜ
101
1227
İSMAİL ALKAN
AHMET
OLTU
ELMADÜZÜ
101
1223
ŞAHATTİN ALKAN
İMDAT
OLTU
ELMADÜZÜ
101
540
HALİME TOSUN
CASİM
OLTU
ELMADÜZÜ
101
540
HESNA AKŞAM
KURBAN
OLTU
ELMADÜZÜ
101
540
RESİDE YILDIRIM
CASİM
OLTU
ELMADÜZÜ
101
540
SALİME YILDIRIM
CASİM
OLTU
ELMADÜZÜ
101
548
KASIM YILDIRIM
HAŞİM
OLTU
ELMADÜZÜ
101
539
CİHAT AYDIN
BEKTAŞ
OLTU
ELMADÜZÜ
101
539
ESENNUR ÖZTÜRK
CAVİT
OLTU
ELMADÜZÜ
101
539
GENCAY AYDIN
CAVİT
OLTU
ELMADÜZÜ
101
539
MÜNEVVER YEŞİLYURT
BEKTAŞ
OLTU
ELMADÜZÜ
101
539
YAŞAR AYDIN
BEKTAŞ
OLTU
ELMADÜZÜ
101
371
HALİL YILDIRIM
RESUL
OLTU
ELMADÜZÜ
101
370
HAŞİM YILDIRIM
RESUL
OLTU
ELMADÜZÜ
101
369
NİYAZİ YILDIRIM
RESUL
OLTU
ELMADÜZÜ
101
368
RESUL YILDIRIM
CASİM
OLTU
ELMADÜZÜ
101
367
MUHAMMET HANEFİ YILDIRIM
BAHRİ
OLTU
ELMADÜZÜ
101
400
RESUL YILDIRIM
CASİM
OLTU
ELMADÜZÜ
101
400
YASİN YILDIRIM
CASİM
OLTU
ELMADÜZÜ
101
401
KASIM YILDIRIM
HAŞİM
OLTU
ELMADÜZÜ
101
402
BAYRAM YILDIRIM
BAHRİ
OLTU
ELMADÜZÜ
101
404
YASİN YILDIZ
AHMET
OLTU
ELMADÜZÜ
101
409
HALİME TOSUN
CASİM
OLTU
ELMADÜZÜ
101
409
HESNA AKŞAM
KURBAN
OLTU
ELMADÜZÜ
101
409
SALİME YILDIRIM
CASİM
OLTU
ELMADÜZÜ
101
409
ŞENGÜL YEŞİLYURT
CASİM
OLTU
ELMADÜZÜ
101
409
YASİN AKŞAM
İSMAİL
OLTU
ELMADÜZÜ
101
405
MUSTAFA YILDIZ
AHMET
OLTU
ELMADÜZÜ
101
408
AYŞE AY
FEHMİ
OLTU
ELMADÜZÜ
101
408
RAHMİ AKŞAM
REHİM
OLTU
ELMADÜZÜ
101
408
SALİHA AKŞAM
BAHRİ
OLTU
ELMADÜZÜ
101
408
SELAMİ AKŞAM
FEHMİ
OLTU
ELMADÜZÜ
101
391
İLYAS YEŞİLYURT
ASLAN
OLTU
ELMADÜZÜ
101
395
FAZLİ YEŞİLYURT
ASLAN
OLTU
ELMADÜZÜ
101
394
BAYRAM YEŞİLYURT
OSMAN
OLTU
ELMADÜZÜ
101
394
HAŞİM YEŞİLYURT
OSMAN
OLTU
ELMADÜZÜ
102
17
KAZİM YILMAZ
NUMAN
OLTU
ELMADÜZÜ
102
19
ALİ YILMAZ
NUMAN
OLTU
ELMADÜZÜ
102
18
ALİ YILMAZ
NUMAN
OLTU
ARITAŞ
101
142
YUNUS BEKTAŞ
TEMEL
OLTU
ARITAŞ
101
131
OSMAN ŞAKAR
MUHİTTİN
OLTU
ARITAŞ
101
111
YUSUF ZİYA BEKTAŞ
ARİF
OLTU
ÇANAKPINAR
101
690
EMİN ATMACA
ASLAN
OLTU
ÇANAKPINAR
101
686
YILMAZ YILMAZ
TOSUN
OLTU
ÇANAKPINAR
101
685
YILMAZ YILMAZ
TOSUN
OLTU
ÇANAKPINAR
101
683
NİHAT ALBAYRAK
RASİM
OLTU
ÇANAKPINAR
101
678
NİHAT ALBAYRAK
RASİM
OLTU
ÇANAKPINAR
101
679
RESUL ALBAYRAK
SÜLEYMAN
OLTU
ÇANAKPINAR
101
676
AKIN ALA
MURAT
OLTU
ÇANAKPINAR
101
676
ALİ NİHAT ALA
AĞAALİ
OLTU
ÇANAKPINAR
101
676
FUAT ALA
AGA ALİ
OLTU
ÇANAKPINAR
101
676
İKBAL ALA
MURAT
OLTU
ÇANAKPINAR
101
676
MÜRÜVVET ALA
RAHİM
OLTU
ÇANAKPINAR
101
676
RUKİYE ALA
BAHRİ
OLTU
ÇANAKPINAR
101
676
TURAN ALA
MURAT
OLTU
ÇANAKPINAR
101
675
CELAL BEDİR
OSMAN
OLTU
ÇANAKPINAR
101
674
ŞAHMER BEDİR
OSMAN
OLTU
ÇANAKPINAR
101
672
CELAL BEDİR
OSMAN
OLTU
ÇANAKPINAR
101
670
MELAHAT TOSUN
ALİ
OLTU
ÇANAKPINAR
101
670
SERFİNAZ ALA
RAHİM
OLTU
ÇANAKPINAR
101
670
ŞEVKET ALA
ALİ
OLTU
ÇANAKPINAR
101
662
ALİ NİHAT ALA
AĞAALİ
OLTU
ÇANAKPINAR
101
662
FUAT ALA
AĞA ALİ
OLTU
ÇANAKPINAR
101
662
MURAT ALA
AĞA ALİ
OLTU
ÇANAKPINAR
101
662
RUKİYE ALA
BAHRİ
OLTU
ÇANAKPINAR
101
293
VEYSEL UYSAL
MEVLÜT
OLTU
DEREBAŞI
166
671
CASİM YEŞİLYURT
YAHYA
OLTU
DEREBAŞI
166
615
MUSTAFA ÖZTÜRK
KEMAL
OLTU
DEREBAŞI
166
609
CELAL ÖZTÜRK
SOSAN
OLTU
DEREBAŞI
126
133
SEMETTİN ALTAŞ
SÜLEYMAN
OLTU
DEREBAŞI
166
588
EKREM YILMAZ
MÜRSEL
OLTU
DEREBAŞI
166
588
MUHARREM YILMAZ
MÜRSEL
OLTU
DEREBAŞI
166
586
ADEM ALTUNSOY
TAHSİN
OLTU
DEREBAŞI
166
586
ASİM ALTUNSOY
TAHSİN
OLTU
DEREBAŞI
166
586
NASİM ALTUNSOY
TAHSİN
OLTU
DEREBAŞI
166
585
FAZİL DÜLEK
SIRRI
OLTU
DEREBAŞI
126
126
YILMAZ AKBULUT
NURETTİN
OLTU
DEREBAŞI
166
584
ŞAKİR ALTUNKAYNAK
ÖMER
OLTU
DEREBAŞI
166
570
DURSUN ALTUNKAYNAK
ÖMER
OLTU
DEREBAŞI
126
119
MEHRALİ ETEGÜL
ARİF
OLTU
DEREBAŞI
166
569
ÖMER YILMAZ
HİMMET
OLTU
DEREBAŞI
166
567
SEMETTİN ALTAŞ
SÜLEYMAN
OLTU
DEREBAŞI
102
2
MİRZA YEŞİLYURT
İDRİS
TORTUM
İNCEDERE
155
55
SUDURET ÇINAR
HALİT
TORTUM
İNCEDERE
155
55
SELAHATTİN BİNDEL
İDRİS
TORTUM
İNCEDERE
144
45
OSMAN KARAKELLE
NİYAZİ
TORTUM
İNCEDERE
144
68
SELAHATTİN BİNDEL
İDRİS
TORTUM
İNCEDERE
116
3
MUHARREM ÇAKMAK
HALİL
TORTUM
İNCEDERE
118
60
HALİL ÇELİK
MAKSUT
TORTUM
İNCEDERE
120
10
SELAHATTİN BİNDEL
İDRİS
TORTUM
ÇARDAKLI
125
2
SAİME KARAKELLE (AKDAŞ)
AHMET
TORTUM
ÇARDAKLI
125
2
MERYEM KARAKELLE (AKPINAR)
AHMET
TORTUM
ÇARDAKLI
125
3
FATMA ERKALEM (KÜÇÜK)
MAHMUT
TORTUM
ÇARDAKLI
125
7
AYİŞE GÜNEŞ (SAĞLAM)
AŞUR
TORTUM
ÇARDAKLI
125
7
FERİDE GÜNEŞ (ESKİCİ)
AŞUR
TORTUM
ÇARDAKLI
125
7
HAKKI GÜNEŞ
AŞUR
TORTUM
ÇARDAKLI
125
8
SALİHE BİLEN (KELEŞ)
NURETTİN
TORTUM
ÇARDAKLI
125
8
ALİYE BİLEN (YILDIRIM)
NURETTİN
TORTUM
ÇARDAKLI
125
9
İSMALİ KALEMLİ
İBRAHİM
TORTUM
ÇARDAKLI
125
10
İSMET GÜNEY (HANCI)
BAHRİ
TORTUM
ÇARDAKLI
125
11
ÖMER ATEŞ
İBRAHİM
TORTUM
ÇARDAKLI
125
14
AHMET KÜÇÜKKALEM
MUSTAFA
TORTUM
ÇARDAKLI
125
14
MUSTAFA KÜÇÜKKALEM
MEVLÜT
TORTUM
ÇARDAKLI
125
14
İSRAFİL KÜÇÜKKALEM
MEVLÜT
TORTUM
ÇARDAKLI
125
14
MİKAİL KÜÇÜKKALEM
MEVLÜT
TORTUM
ÇARDAKLI
125
26
ALİ İHSAN ŞAHİN
MEHMET
TORTUM
ÇARDAKLI
127
1
SADİYE ÖZDEMİR
MEHMET
TORTUM
ÇARDAKLI
132
1
FATMA ERKALEM (KÜÇÜK)
MAHMUT
TORTUM
ÇARDAKLI
136
22
FATMA ERKALEM (KÜÇÜK)
MAHMUT
TEKMAN
KALAYCI
115
4
AHMET GÜNEY
MURAT
TEKMAN
KALAYCI
115
4
ALİ GÜNEY
MURAT
TEKMAN
KALAYCI
115
5
AHMET AYAZ
MUSTAFA
TEKMAN
KALAYCI
115
5
MEHMET AYAZ
MUSTAFA
TEKMAN
KALAYCI
115
13
AHMET GÜNEY
MURAT
TEKMAN
KALAYCI
115
13
ALİ GÜNEY
MURAT
TEKMAN
KALAYCI
115
14
KUTBETTİN AKIN
BAYRAM
TEKMAN
KALAYCI
115
14
RAMAZAN AKIN
NECMETTİN
TEKMAN
KALAYCI
115
14
SELAHATTİN AKIN
BAYRAM
TEKMAN
KALAYCI
115
16
İSRACETTİN AYAZ
YEMLİHAN
TEKMAN
KALAYCI
113
11
KUTBETTİN AKIN
BAYRAM
TEKMAN
KALAYCI
113
11
RAMAZAN AKIN
NECMETTİN
TEKMAN
KALAYCI
113
11
SELAHATTİN AKIN
BAYRAM
TEKMAN
KALAYCI
116
4
ABDULLAH AS
EŞREF
TEKMAN
KALAYCI
116
4
ASUMAN AS
ATİK
TEKMAN
KALAYCI
116
4
MEHMET AS
ATİK
TEKMAN
KALAYCI
116
5
ABDULHAMİT YAŞAR
YAŞAR
TEKMAN
KALAYCI
116
5
RECEP YAŞAR
YAŞAR
TEKMAN
KALAYCI
113
24
LUTFİYE İDE (VURAL)
FAİK
TEKMAN
KALAYCI
113
24
M ZEKİ ABAY
FETHULLAH
TEKMAN
KALAYCI
113
24
MUHABBET ABAY (ŞABAHAT)
FETHULLAH
TEKMAN
KALAYCI
113
24
MUTEBER İDE (İLBAŞ)
FAİK
TEKMAN
KALAYCI
113
24
ŞAHABETTİN ŞAHİN
MEMET
TEKMAN
KALAYCI
113
24
ZİLKİF İDE
FAİK
TEKMAN
KALAYCI
125
2
ABDULHAMİT KAYA
SAYİTMAMİ
TEKMAN
KALAYCI
125
2
ABDULLAH KAYA
SAYİTMAMİ
TEKMAN
KALAYCI
125
14
MEMET EMİN CİHANOĞLU
ARAP
TEKMAN
KALAYCI
127
2
ALİ YAŞAR
YAŞAR
TEKMAN
KALAYCI
127
11
AHMET GÜNEY
MURAT
TEKMAN
KALAYCI
127
11
ALİ GÜNEY
MURAT
TEKMAN
KALAYCI
128
23
İSRACETTİN AYAZ
YEMLİHAN
TEKMAN
KALAYCI
128
15
ABDULLAH AS
EŞREF
TEKMAN
KALAYCI
128
15
ASUMAN AS
ATİK
TEKMAN
KALAYCI
128
17
ABDULHAMİT YAŞAR
YAŞAR
TEKMAN
KALAYCI
128
17
RECEP YAŞAR
YAŞAR
TEKMAN
KOÇYAYLA
133
7
SEYİTHAN KARTAL
AĞA
TEKMAN
KOÇYAYLA
133
6
SEYİTHAN KARTAL
AĞA
TEKMAN
KOÇYAYLA
154
167
ZEKİ ÇİÇEK
ALİ
TEKMAN
KOÇYAYLA
130
13
SERTİP BİNGÖL
MAHMUT
TEKMAN
KOÇYAYLA