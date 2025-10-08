Menü Kapat
SON DAKİKA!
Sağlık
40 yaş üstü kadınlara hayati uyarı!

Prof. Dr. Akçay, kadınlarda en sık görülen kanser türü olan meme kanserinde erken teşhisin tedavi başarısını büyük ölçüde artırdığını belirterek, 40 yaşından sonra düzenli mamografi kontrollerinin hayati önem taşıdığının altını çizdi.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müfide Nuran Akçay, Farkındalık Ayı dolayısıyla yaptığı açıklamada, erken tanının meme kanseri tedavisinde hayat kurtardığını söyledi.

Prof. Dr. Akçay, kadınlarda en sık görülen kanser türü olan meme kanserinde erken teşhisin tedavi başarısını büyük ölçüde artırdığını belirterek, 40 yaşından sonra düzenli mamografi kontrollerinin mutlaka yapılması gerektiğini vurguladı.

Akçay, "40 yaş ve üzeri kadınların yıllık mamografi takibini yaptırmalarını istiyoruz. Bu yaş grubundaki kadınlar, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) ile hastanelerde düzenli olarak meme muayenelerini yaptırmalı. Olası bir hastalık erken evrede tespit edildiğinde tedavi süreci çok daha kolay ve etkili hale geliyor" dedi.

'ŞÜPHE DURUMUNDA VAKİT KAYBETMEMEK ÖNEMLİ'

Prof. Dr. Akçay, meme kanserinin erken evrede fark edilmesiyle kadınların yaşam kalitesinin korunduğunu ve tedavi şansının yüzde 90’a kadar yükseldiğini ifade etti.

"Kadınlarımızın kendi kendine muayene alışkanlığı kazanması çok önemli. Her ay düzenli olarak yapılan muayene, vücutta meydana gelen en küçük değişikliklerin bile fark edilmesini sağlar. Şüpheli bir durumda vakit kaybetmeden bir uzmana başvurulmalı." diyen Akçay, meme kanserinde farkındalığın artmasının toplumsal bilinç açısından da büyük önem taşıdığını söyledi.

Prof. Dr. Akçay, mamografinin bazı kadınlar tarafından ağrılı veya zararlı bir işlem olarak düşünüldüğünü, ancak bu algının doğru olmadığını belirterek şunları söyledi: "Mamografi, kısa sürede tamamlanan ve çok düşük dozda radyasyon içeren bir görüntüleme yöntemidir. Yıllar boyunca düzenli mamografi çektiren bir kadının bu işlem nedeniyle kansere yakalanma ihtimali, günlük yaşamda karşılaşılan diğer risklerle neredeyse aynıdır. Erken tanı sayesinde hastalar göğüs dokusu alınmadan, sadece kitle çıkarılarak sağlığına kavuşabiliyor."


