Sağlık
En tehlikeli kanserlerden biri ağızdan geçiyor!

En tehlikeli kanserlerden biri olan pankreas kanserinin yolunun ağız sağlığından geçtiği ortaya çıktı. İnsanların ağız sıvılarından alınan örneklerle yapılan deneylerde bazı bakteri ve mantar türlerinin bağlantısı kanıtlandı.

En tehlikeli kanserlerden biri ağızdan geçiyor!
Ağızdan pankreasa yol alarak kansere yol açabilen mikroplar tespit edildi. New York Üniversitesi’nden epidemiyolog Richard Hayes ve ekibi, 50–70 yaş arası 300 binden fazla kişinin sağlık kayıtlarını ve ağız gargarası örnekleriyle yaptığı çalışmada üç kat tehlikenin arttığını belirledi.

En tehlikeli kanserlerden biri ağızdan geçiyor!

Özellikle üç türü (Porphyromonas gingivalis, Eubacterium nodatum, Parvimonas micra) ve yaygın bir türü (Candida tropicalis) yüksek riskle ilişkilendirildi. Buna karşılık bazı bakteri ve mantar türlerinin kanser riskini azalttığı da tespit edildi.

TÜKÜRÜK YOLUYLA SİNDİRİMİ AŞIP PANKREASA ULAŞIYOR

Araştırmacılar, bu mikropların tükürük yoluyla sindirim sistemine ulaşıp pankreasa geçebileceğini değerlendiriyor. Ancak bu durumun doğrudan kansere neden olup olmadığı kesinleşmiş değil. Hayes, gözlemlenen örüntülerin ileri araştırmalar gerektirdiğini vurguladı.

En tehlikeli kanserlerden biri ağızdan geçiyor!

ERKEN TEŞHİS İÇİN DE KULLANILABİLİR

Araştırmaya göre 445 hastası ile aynı sayıdaki sağlıklı kişi karşılaştırıldığında, belirli bakteri ve mantar dizilimlerinin hastalıkla güçlü şekilde bağlantılı olduğu saptandı.

Pankreas kanserinde beş yıllık sağkalım oranı yalnızca yüzde 13. Hastalık genellikle geç fark edildiği için ölüm oranı çok yüksek. Uzmanlar, ağız mikrobiyomunun incelenmesinin erken taramada yol gösterici olabileceğini belirtiyor.

En tehlikeli kanserlerden biri ağızdan geçiyor!

NYU’dan Jiyoung Ahn, “Ağız içindeki bakteri ve mantar çeşitliliğini profilleyerek, pankreas kanseri taramasına en çok ihtiyaç duyan kişileri belirlemek mümkün olabilir” dedi. Araştırma sonuçları JAMA dergisinde yayımlandı.

