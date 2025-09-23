Kanser haritasında endişelendiren veriler! Cinsiyete göre türü değişiyor

Türkiye'nin Doğu Karadeniz bölgesindeki kanser araştırmalarında kanser türlerinin cinsiyete göre eğilim gösterdiği tespit edildi. Erkeklerde en çok akciğer-bronş kanserlerine rastlanırken kadınlarda ilk sırada meme kanseri yer aldığı görüldü.

ERKEKLERDE EN ÇOK AKCİĞER-BRONŞ KANSERİ

Doğu Karadeniz'de yapılan araştırmalarda, erkeklerde akciğer ve bronş kanseri vakası yaklaşık yüzde 27,4 oranla ilk sırada yer aldı. Bu oranı ikinci sırada 9,3 ile mide kanseri takip ederken yüzde 8,6 prostat, yüzde 6,9 mesane, yüzde 6,2 kolorektal (kalın bağırsak) kanser türleri olduğu görüldü.

KADINLARDA EN SIK GÖRÜLEN KANSER TÜRLERİ

Meme kanserinin ardından sırasıyla en çok Doğu Karadeniz kadınlarında görülen kanser türleri ise şöyle oldu:

Mide kanseri: Yüzde 10,4 Kolon kanseri: Yüzde 8 Kemik iliği kanseri (lenfoma): Yüzde 6 Tiroit kanseri: Yüzde 4,6 Akciğer-bronş kanseri: Yüzde 4,4

TÜRKİYE GENELİYLE KIYASLANDI

Türkiye genel verileri ile kıyaslandığında, Karadeniz Bölgesi’nde erkeklerde en yaygın üç kanser türü; akciğer, prostat ve kolorektal kanserler olarak sıralanırken, kadınlarda meme, kolorektal ve mide kanserleri öne çıkıyor.

TİROİT KANSERLERİNDE ENDİŞE YARATAN VERİLER

Özellikle Doğu Karadeniz’e özgü bazı kanser türlerinde dikkat çekici artışlar gözleniyor. Tiroit kanseri, Karadeniz Bölgesi'nin tamamında Türkiye ortalamasına kıyasla daha yüksek oranlarda görülüyor. Uzmanlar bu durumu genetik yatkınlık, bölgedeki iyot eksikliği bağlıyor. Trabzon gibi illerde ise tiroit ve kemik iliği kanserlerinin diğer bölgelere göre daha dikkat çekici oranlara ulaştığı bildiriliyor.