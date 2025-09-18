Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
23°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Sağlık
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Van'daki doktorlar kanser tedavisinde yapay zekâ kullandı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, kanserli hastaların tedavi sürecinde yapay zekâ destekli yazılım kullandı. 100 hastanın değerlendirildiği çalışmada, yapay zekânın kararları hekimlerle yüzde 76 oranında örtüştü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.09.2025
saat ikonu 16:30
|
GÜNCELLEME:
18.09.2025
saat ikonu 16:30

'daki hastanede kanser tedavisinde yapay zekâ destekli bir yazılım kullanıldı. Söz konusu uygulama, hekimlerin aldığı tedavi kararlarıyla yüzde 76 oranında uyum sağladı. Çalışma dünyaya örnek olacak nitelikte görülüyor.

Üniversitesi (SBÜ) Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde multidisipliner tümör konseylerinde yapay zekâ destekli yazılım kullanıldı. Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kanser hastalarının tedavi süreçlerine yönelik dikkat çekici bir bilimsel çalışma yürütüldü.

Prestijli uluslararası tıp dergisi Healthcare'de yayımlanan araştırmada; genel cerrahi, onkoloji, radyoloji, nükleer tıp, radyasyon onkolojisi ve patoloji uzmanlarının oluşturduğu konsey toplantılarına yapay zekâ destekli bir yazılım "katılımcı" olarak eklendi. Burada kanser tanısı konmuş 100 hasta hem hekimler hem de yapay zekâ tarafından değerlendirildi.

Van'daki doktorlar kanser tedavisinde yapay zekâ kullandı

56 YAŞINDAKİ HASTA SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Kararların yüzde 76 oranında örtüşmesi, konunun bilimsel çevrelerde de dikkatle takip edilmesine neden oldu. Çalışmada örnek vakalardan biri olarak, Erciş ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Sabri Sarıyıldız değerlendirildi. Yapay zekâ destekli yazılımın önerdiği tedavi planı, hekimlerin kararlarıyla birlikte uygulamaya konuldu. Sarıyıldız, izlenen bu yol sayesinde gerçekleştirilen başarılı cerrahi operasyon sonrası sağlığına kavuştu.

Van'daki doktorlar kanser tedavisinde yapay zekâ kullandı

Konuya ilişkin konuşan Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Sebahattin Çelik, yapay zekânın hekim kararlarıyla yüzde 76 oranında örtüştüğünü belirtti. Yapay zekânın alanında giderek daha yaygın kullanıldığı ifade eden Prof. Dr. Çelik, "Biz de Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak teknolojinin sunduğu en son imkânlardan faydalanarak hastalarımıza doğru tedaviyi ve doğru yaklaşımı sunmak için yapay zekâ algoritmalarını kullanıyoruz. Yakın zamanda prestijli bir dergide yayımlanan çalışmamızda, multidisipliner tümör konseylerinde yapay zekâ destekli bir yazılım kullandık. Bu konseylerde genel cerrahi, onkoloji, radyoloji, nükleer tıp, radyasyon onkolojisi ve patoloji gibi birçok farklı branştan uzman hekimler bir araya gelerek hastaların tedavi sürecine yönelik ortak kararlar almaktadır. Biz de bu konsey toplantılarında yapay zekâyı bir katılımcı olarak değerlendirdik. ChatGPT'nin son algoritmasını kullanarak kanser tanısı olan 100 hastamızı hem uzman hekimler hem de yapay zekâ değerlendirdi. Sonrasında alınan kararlar karşılaştırıldığında, yapay zekâ destekli verilen kararların hekimlerin kararlarıyla yaklaşık yüzde 76 oranında örtüştüğünü gördük. Bu oldukça çarpıcı ve önemli bir bulgudur. Çünkü bu durum, yapay zekâ algoritmalarının artık profesyonel bir meslek grubu olan doktorlara yakın düzeyde karar verebildiğini göstermektedir" dedi.

Van'daki doktorlar kanser tedavisinde yapay zekâ kullandı

Yapay zekânın bu şekilde kullanılmasının tedavi planının hızlandırılması ve hekimlere yardımcı olunması açısından büyük önem taşıdığını dile getiren Çelik, "Elbette son kararı her zaman insan, yani hekim vermektedir. Çünkü yapay zekâ kullanımında hukuki sorumluluk, yanlış bilgi üretimi veya tedavinin hatalı planlanması gibi endişeler de gündeme gelebilmektedir. Ancak bu risklerin önüne geçmek için nihai karar hekimler tarafından verilmektedir. Gözlemlediğimiz en önemli sonuç şudur: yapay zekâ algoritmaları konsey kararlarında yüzde 76 oranında benzer sonuçlar üretmektedir. Bu da hastanemizin tümör konseylerinde, güncel bilimsel kanıtlar çerçevesinde hastalarımıza en doğru tedaviyi sunmamıza katkı sağlamaktadır. Bu çalışmaya imkân tanıyan, hekimleri bir araya getiren ve bilimsel araştırmalarımıza destek olan Sağlık Müdürlüğümüze ve başhekimliğimize de teşekkür ediyoruz. Bildiğimiz kadarıyla bu çalışma dünyada bir ilktir. Konseylerde yapay zekanın kullanıldığı ve tedavi planında yine yapay zekadan faydalanan ilk çalışma olduğunu belirtmek isterim" diye konuştu.

Van'daki doktorlar kanser tedavisinde yapay zekâ kullandı

Yapılan başarılı operasyonla sağlığına kavuşan Sabri Sarıyıldız isimli hasta ise "Önce kemoterapi ve ışın tedavisi gördüm. Yemek borumda kitle vardı. Tedavi için Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Sebahattin Çelik hocamıza başvurdum. Hocamız ameliyata karar verdi. Ben de ameliyat olmayı kabul ettim. Yemek borusundan ameliyat oldum. 3 ayda bir kontrol için geliyorum. Şu an çok iyiyim" şeklinde konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Anne baba olmayı düşünenlere eğitim! Sağlık Bakanlığı düğmeye bastı
Sağlık sigortasında her şey değişiyor: Prim yükselişine son veriliyor
ETİKETLER
#Teknoloji
#Sağlık
#yapay zeka
#hastane
#kanser tedavisi
#Van
#Sağlık Bilimleri
#Tıp Inovasyonu
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.