Hava Durumu
26°
Sağlık
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Bu yaygın çocukluk hastalığı yıllar sonra kalp krizine yol açabilir! Uzmanlar uyardı

Çocuklukta sık görülen boğaz enfeksiyonları, tedavi edilmediğinde yıllar sonra kalp kapaklarında kalıcı hasara ve ciddi kalp yetmezliğine yol açabiliyor.

Bu yaygın çocukluk hastalığı yıllar sonra kalp krizine yol açabilir! Uzmanlar uyardı
IHA
GİRİŞ:
14.09.2025
11:28
GÜNCELLEME:
14.09.2025
11:28

Çocukluk yıllarında sıkça karşılaşılan ve genellikle basit bir hastalık olarak görülen boğaz enfeksiyonlarının, ilerleyen yaşlarda ciddi kalp sorunlarına zemin hazırlayabileceği belirtildi. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Saygın Türkyılmaz kritik bir uyarıda bulundu.

Erken tanı ve tedavinin önemine dikkati çeken Türkyılmaz, beta hemolitik streptokok enfeksiyonları tedavi edilmezse, yıllar sonra romatizmal kalp hastalığına ve ciddi kalp yetmezliğine yol açabileceğini bildirdi. Türkyılmaz, romatizmal kalp hastalığının tanısı ve tedavisinde erken müdahalenin hayati önem taşıdığını söyledi.

Bu yaygın çocukluk hastalığı yıllar sonra kalp krizine yol açabilir! Uzmanlar uyardı

CİDDİ KALP YETMEZLİĞİNE YOL AÇABİLİR

Romatizmal kalp hastalığının genellikle çocukluk çağında geçirilen boğaz enfeksiyonlarına bağlı geliştiğini belirten Prof. Dr. Türkyılmaz, "Bu enfeksiyon kalbi, eklemleri, beyni ve yumuşak dokuları tutabilir. Tedavi edilmeyen vakalarda kalp kapaklarında hasarlar meydana gelir ve bu durum ilerleyen yaşlarda ciddi kalp yetmezliğine yol açabilir" dedi.

Hastalığın genellikle orta yaşlarda eforla gelen nefes darlığı gibi şikayetlerle ortaya çıktığını anlatan Prof. Türkyılmaz, "Ekokardiyografi ile kalp kapaklarını inceliyoruz. Eğer bozulma varsa ve hastanın geçmişinde çocukluk döneminde ateşli hastalık geçirdiğini öğrenirsek, çoğunlukla tanı netleşiyor" diye konuştu.

Bu yaygın çocukluk hastalığı yıllar sonra kalp krizine yol açabilir! Uzmanlar uyardı

"TEDAVİ HASTADAN HASTAYA DEĞİŞİR"

Tedavinin hastadan hastaya değiştiğini vurgulayan Prof. Dr. Türkyılmaz, "Eğer kapak tamir edilebilecek durumdaysa önceliğimiz bu yönde oluyor. Ancak bozulma ileri düzeydeyse kapak değişimi gündeme geliyor. Bu noktada hastanın yaşına ve genel sağlık durumuna uygun en doğru yaklaşımı belirliyoruz" ifadelerini kullandı.

Romatizmal kalp hastalığını önlemenin en etkili yolunun çocuklukta enfeksiyonların zamanında tedavi edilmesi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Türkyılmaz, "Sağlık sorunu olmasa bile özellikle orta yaş grubundaki bireylerin kalp kontrollerini ihmal etmemesi gerekiyor. Erken tanı sayesinde yaşam kalitesi korunabilir" diyerek uyarıda bulundu.

