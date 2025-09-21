Doktorlar bile şok oldu! Karın ağrısıyla gitti, 287 tane taş çıkarıldı

Karabük’te yaşayan 21 yaşındaki Fatma Nur Öztürk, uzmanların idrar kesesinin ön yüzünün ve karın ön duvarının kapanmaması sonucu mesanenin doğrudan dışarı açılması olarak tanımladığı, nadir ve ciddi bir ürolojik doğumsal problem olan ekstrofi vezika ve eşlik eden epispadias nedeniyle geçmişte çeşitli operasyonlar geçirdi.

KARIN AĞRILARI 6 AY ÖNCESİNDE BAŞLADI

Yaklaşık 6 ay önce ise genç kız şiddetli karın ağrıları yaşamaya başladı. Bu süreçte farklı merkezlere başvurduktan sonra İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi hekimlerine ulaştı. Burada Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Erkan Erkan ile Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Op. Dr. Emin Erhan Dönmez ve ekipleri tarafından detaylı incelemeler yapıldı. İki bölümün ortak çalışmasıyla yürütülen titiz tetkiklerde, uzmanlar vajen bölgesinde taşlar bulunduğunu tespit etti ve Öztürk hemen hastaneye yatırıldı.

DOKTORLAR DAHİL HERKES ŞOKE OLDU

Genç kızın ameliyat işlemleri başlatılırken 11 Eylül’deki operasyon sırasında doktorlar da şaşkınlık yaşadı. Öztürk’ün vücudundan 287 adet çeşitli ölçülerde taş çıkarılırken üroloji ve jinekolojik onkoloji ekibi operasyonu başarıyla tamamladı. Taşların sayısını duyan genç kız ve ailesi şok olurken operasyonun ardından karın ağrıları dinen Öztürk, rahat bir nefes aldı.

TAŞLAR İNCELEMEYE ALINDI

Tedavisi sonrası taburcu edilen genç kız yaşadıklarını anlatırken, operasyonu gerçekleştiren Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Erkan Erkan ile Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Op. Dr. Emin Erhan Dönmez de nadir olduğunu ifade ettikleri vakaları hakkında bilgi verdi, önemli uyarılarda bulundu. Öte yandan, genç kızın vücudundaki 287 taşın tetkiklerdeki görüntüsü dikkat çekerken taşlar üzerine de incelemeler yapılacak.

"LİTERATÜRDE ÇOK NADİR GÖRÜLEN BİR OLAY"

Hastasının durumuna yönelik konuşan Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Erkan Erkan, "Hastamızın 2004 yılında doğduğunu ardından doğar doğmaz ekstrofi vezika dediğimiz 50 binde bir görülen bir anomaliden dolayı art arda ameliyatlar geçirdiğini öğrendik. 10 yaşında yine bir ameliyat geçirmişti, gerekli görüntüleme ve tetkiklerimizi yaptırdık. Normalde mesanesinin olması gereken yerin hemen arka kısmında taşlarla dolu bir kese olduğunu gördük, bunun üzerine ek görüntülemeler; MR çektirdik. Hastamız çelişkili açıklamalar almıştı, kendi radyolojik kliniğimiz ve edindiğimiz konsültasyonlarda taşların mesanede değil vajinal boşlukta oluştuğunu düşündük, bir planlama yaptık. Kadın doğum hocamızın da çabasıyla taşları tamamen temizledik ardından ileride normal bir hayat sürmesi bakımından oraya plastik cerrahi yaptık. 287 adet taş çıkardık, pratikte gerçekten görünce çok şaşırdık çünkü bu aynı zamanda literatürde çok nadir görülen bir olay. Biz ameliyata hazırlanırken de teorik olarak biraz araştırdık. Literatürde gördüğümüz kadarıyla buna benzer bu tanıma uyan bir vaka vardı. Literatürde sanırım yayınlanmış 2’nci vaka olacak. Farkındalık çok önemli, bilinçli bir hastamız vardı. Doğumsal anomaliyle doğan çocuklarımızda ileride bunlara bağlı bazı sıkıntılar çıkabileceğinin öngörülmesi lazım. İlgili tedavilerini alsalar bile düzenli takiplere gelmeleri gerekiyor. İleride eğer dikkat etmezse ki zannetmiyorum, tekrarlayabilir. Bu rahatsızlık ekstrofi vezikal epispadias durumu çok nadir bir durum" dedi.