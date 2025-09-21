Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Sağlık
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Doktorlar bile şok oldu! Karın ağrısıyla gitti, 287 tane taş çıkarıldı

Karabük'te 21 yaşındaki Fatma Nur Öztürk, şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan incelemelerin ardından gerçekleştirilen operasyonda; genç kadının vücudundan 287 adet taş çıkarıldı. Taşlar hem sağlık ekibini hem de hasta ve ailesini şoke etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.09.2025
saat ikonu 10:27
|
GÜNCELLEME:
21.09.2025
saat ikonu 10:38

Karabük’te yaşayan 21 yaşındaki Fatma Nur Öztürk, uzmanların idrar kesesinin ön yüzünün ve karın ön duvarının kapanmaması sonucu mesanenin doğrudan dışarı açılması olarak tanımladığı, nadir ve ciddi bir ürolojik doğumsal problem olan ekstrofi vezika ve eşlik eden epispadias nedeniyle geçmişte çeşitli operasyonlar geçirdi.

Doktorlar bile şok oldu! Karın ağrısıyla gitti, 287 tane taş çıkarıldı

KARIN AĞRILARI 6 AY ÖNCESİNDE BAŞLADI

Yaklaşık 6 ay önce ise genç kız şiddetli karın ağrıları yaşamaya başladı. Bu süreçte farklı merkezlere başvurduktan sonra İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi hekimlerine ulaştı. Burada Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Erkan Erkan ile Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Op. Dr. Emin Erhan Dönmez ve ekipleri tarafından detaylı incelemeler yapıldı. İki bölümün ortak çalışmasıyla yürütülen titiz tetkiklerde, uzmanlar vajen bölgesinde taşlar bulunduğunu tespit etti ve Öztürk hemen hastaneye yatırıldı.

Doktorlar bile şok oldu! Karın ağrısıyla gitti, 287 tane taş çıkarıldı

DOKTORLAR DAHİL HERKES ŞOKE OLDU

Genç kızın ameliyat işlemleri başlatılırken 11 Eylül’deki operasyon sırasında doktorlar da şaşkınlık yaşadı. Öztürk’ün vücudundan 287 adet çeşitli ölçülerde taş çıkarılırken üroloji ve jinekolojik onkoloji ekibi operasyonu başarıyla tamamladı. Taşların sayısını duyan genç kız ve ailesi şok olurken operasyonun ardından karın ağrıları dinen Öztürk, rahat bir nefes aldı.

Doktorlar bile şok oldu! Karın ağrısıyla gitti, 287 tane taş çıkarıldı

TAŞLAR İNCELEMEYE ALINDI

Tedavisi sonrası taburcu edilen genç kız yaşadıklarını anlatırken, operasyonu gerçekleştiren Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Erkan Erkan ile Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Op. Dr. Emin Erhan Dönmez de nadir olduğunu ifade ettikleri vakaları hakkında bilgi verdi, önemli uyarılarda bulundu. Öte yandan, genç kızın vücudundaki 287 taşın tetkiklerdeki görüntüsü dikkat çekerken taşlar üzerine de incelemeler yapılacak.

Doktorlar bile şok oldu! Karın ağrısıyla gitti, 287 tane taş çıkarıldı

"LİTERATÜRDE ÇOK NADİR GÖRÜLEN BİR OLAY"

Hastasının durumuna yönelik konuşan Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Erkan Erkan, "Hastamızın 2004 yılında doğduğunu ardından doğar doğmaz ekstrofi vezika dediğimiz 50 binde bir görülen bir anomaliden dolayı art arda ameliyatlar geçirdiğini öğrendik. 10 yaşında yine bir ameliyat geçirmişti, gerekli görüntüleme ve tetkiklerimizi yaptırdık. Normalde mesanesinin olması gereken yerin hemen arka kısmında taşlarla dolu bir kese olduğunu gördük, bunun üzerine ek görüntülemeler; MR çektirdik. Hastamız çelişkili açıklamalar almıştı, kendi radyolojik kliniğimiz ve edindiğimiz konsültasyonlarda taşların mesanede değil vajinal boşlukta oluştuğunu düşündük, bir planlama yaptık. Kadın doğum hocamızın da çabasıyla taşları tamamen temizledik ardından ileride normal bir hayat sürmesi bakımından oraya plastik cerrahi yaptık. 287 adet taş çıkardık, pratikte gerçekten görünce çok şaşırdık çünkü bu aynı zamanda literatürde çok nadir görülen bir olay. Biz ameliyata hazırlanırken de teorik olarak biraz araştırdık. Literatürde gördüğümüz kadarıyla buna benzer bu tanıma uyan bir vaka vardı. Literatürde sanırım yayınlanmış 2’nci vaka olacak. Farkındalık çok önemli, bilinçli bir hastamız vardı. Doğumsal anomaliyle doğan çocuklarımızda ileride bunlara bağlı bazı sıkıntılar çıkabileceğinin öngörülmesi lazım. İlgili tedavilerini alsalar bile düzenli takiplere gelmeleri gerekiyor. İleride eğer dikkat etmezse ki zannetmiyorum, tekrarlayabilir. Bu rahatsızlık ekstrofi vezikal epispadias durumu çok nadir bir durum" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yıllarca yanlış kesmişiz! Meğer hayati tehlikesi varmış
Yıllarca yanlış demlemişiz: Çay demlerken yapılan o hata meğer çayı zehre dönüştürüyormuş!
“Antibiyotik alırım, geçer” diyorsanız yanılıyorsanız! Büyük tehlike altında olabilirsiniz
ETİKETLER
#Yaşam
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.