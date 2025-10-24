Menü Kapat
Avatar
Editor
 Murat Makas

Elra Sağlık ile milyonlara ulaşan güvenli sağlık deneyimi

Teknoloji odaklı, güvenli ve insana dokunan hizmet anlayışını bir araya getiren Elra Sağlık, kullanıcılarının doktor ve psikolog görüşmelerine hızlı ve kolay erişmesini sağlıyor. Kısa sürede 1 milyon indirme ve 100 bini aşkın kişiye ulaşan platform, online sağlık hizmetini herkes için erişilebilir bir deneyim olarak sunuyor.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.10.2025
saat ikonu 16:34
|
GÜNCELLEME:
24.10.2025
saat ikonu 16:34

Türkiye’nin dijital sağlık alanındaki yeni nesil girişimlerinden Elra Sağlık, online doktor ve klinik psikolog görüşmelerini herkes için erişilebilir hale getirerek sağlık deneyimini yeniden tanımlıyor. 2022’de kurulan Elra Sağlık, danışanlarına online, kolay ulaşılabilir doktor veya klinik psikolog görüşmesi imkânı sunuyor. Platform, tek tip uygun fiyat politikası, kolay kullanılabilen arayüzü, bünyesindeki hekim ve uzman klinik psikolog kadrosu ile sektörde fark yaratıyor. Kısa sürede 1 milyon indirme ve 100 binden fazla kullanıcıya ulaşan marka, Türkiye’nin en büyük online sağlık platformlarından biri haline geldi. Elra Sağlık’ın gelecek beş yıl için hedefi; 10 milyon mobil indirme ve 1 milyon aktif bireye ulaşarak online sağlık deneyimi hizmeti sunmak. Her ay gerçekleştirilen memnuniyet anketlerinde, kullanıcı memnuniyet oranları yüzde 95’in altına düşmeyen platform, görüşme sonrası destek ekipleriyle platform ziyaretçileri ile sürekli iletişimde kalarak hasta deneyimini bütüncül biçimde yönetiyor.

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM ERİŞİLEBİLİRLİKLE BAŞLAR

Elra Sağlık, sağlıkta gerçek dönüşümün erişilebilirlikle başladığı anlayışıyla, herkesin kolayca ulaşabileceği bir sağlık deneyimini danışanlarına ulaştırmak amacıyla kuruldu. Start-up kültürünün çevikliği ile kurumsal güvenirliği bir araya getiren platform, online sağlığın artık geleceğin değil bugünün gerçeği olduğuna dikkat çekiyor. Otuz kişilik genç ekibinin büyük kısmı akademik geçmişi olan sağlık profesyonellerinden oluşuyor. Haftada dört gün çalışma prensibi, esnek saatler ve sürekli eğitim yaklaşımıyla hem çalışan hem de danışan memnuniyetini ön planda tutan bir kurum kültürü benimsiyor.

GÜVENLİ ALTYAPI, GÜÇLÜ TEKNOLOJİ, YERLİ ÜRETİM

Türkiye’nin sağlık turizmindeki potansiyelini dijital çözümlerle dünyaya taşımayı hedefleyen marka, bilişim altyapısını tamamen kendi bünyesinde geliştiriyor. Bilgi güvenliği, yazılım süreç olgunluğu ve kurumsal veri yönetimi alanlarında uluslararası standartlara sahip olan platform; ISO 27001, ISO/IEC 15504 SPICE, USBS ve HBYS sertifikasyonlarına uygun faaliyetlerine devam ediyor. Kişisel veriler Sağlık Bakanlığı KVKK kapsamında yurtiçi sunucularda korunuyor. Marka, bireysel kullanıcıların yanında bir çok kurumla da işbirliği yapıyor. Teledoctor gibi dijital sağlık çözümleri ile sürekli gelişimi destekleyen Elra Sağlık, ulusal ölçekte sağlık hizmetlerinin kalitesini artırırken, uluslararası sağlık teknolojileri alanında Türk sağlık teknolojilerinin rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

ELRA SAĞLIK HAKKINDA

2022 yılında kurulan Elra Sağlık, “kaliteli, hızlı, erişilebilir ve güvenilir sağlık hizmeti” misyonuyla Türkiye’nin önde gelen online sağlık platformlarından biridir. Platform; bireylerin hem fiziksel hem de ruhsal sağlıklarını destekleyen yenilikçi çözümleriyle, dijital sağlık ekosistemine yön veren bir marka olarak öne çıkmaktadır. Elra Sağlık, teknolojiyle insan odaklı hizmet anlayışını birleştirerek herkes için erişilebilir bir sağlık deneyimi sunmayı hedeflemektedir.

