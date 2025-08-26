Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Sağlık
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Hastalığın sinsi ilerleyişine dikkat çekti! Miyopken bir gecede hipermetrop oldu

Diyabet göz sağlığı için sinsi ilerleyen hastalıklardan biri sayılıyor. Kan şekerindeki ani dalgalanmalar göz numarasını da aniden değiştirebiliyor hatta körlüğe sürükleyebiliyor. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Kemal Bayrakçeken, hastaları uyardı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Hastalığın sinsi ilerleyişine dikkat çekti! Miyopken bir gecede hipermetrop oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.08.2025
saat ikonu 03:22
|
GÜNCELLEME:
26.08.2025
saat ikonu 03:27

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Kemal Bayrakçeken, göz açısından sinsi hastalık olan diyabetin görme bozuklukları, erken yaşta katarakt başta olmak üzere birçok rahatsızlığa neden olduğunu söyledi.

Hastalığın sinsi ilerleyişine dikkat çekti! Miyopken bir gecede hipermetrop oldu

2 NUMARA MİYOP VARKEN HİPERMETROP OLDU

Diyabete bağlı göz hastalıklarının diyabetik retinopati dâhil gözde şeker hastalığına bağlı ortaya çıkan göz hastalıklarının genel adı olduğunu söyleyen Bayrakçeken, " Sağlık Bakanlığının verilerine göre 2015 yılında dünya ki 415 milyon diyabetlinin 3/1’ inde 93 milyondan fazla insanımızda diyabetik retinopatinin geliştiği görülüyor, bu da çok büyük bir rakam. Diyabette göz bulguları hafiften ağıra doğru gidebiliyor. Yani gelip geçici görme bozukluklarından çift görmeye, kalıcı görme kaybına kadar geniş bir yelpazede yer alıyor. Kan şekerinde ki dalgalanmalara bağlı gelip geçici görme bozuklukları olabiliyor hastada. Gözün kırıcılığında ki bu değişiklikler, kişinin göz numarasında değişiklik olarak yansıyor poliklinik hastalarımızda. Hastamızda 2 numara miyop varken bir sonraki gün yeniden geldiğinde hipermetrop olabiliyor. Daha başka göz bozuklukları da olabiliyor." dedi.

Hastalığın sinsi ilerleyişine dikkat çekti! Miyopken bir gecede hipermetrop oldu

"GÖZLÜK VERMEK YERİNE ŞEKERİ KONTROL ALTINA ALMAYI VURGULUYORUZ"

Göz muayenesinde polikliniğe gelen hastalara şekeri olup olmadığını sordukları ve genellikle hastanın da düzenli olamayan bir şekeri olduğunu söylediğini belirten Dr. Öğretim Üyesi Kemal Bayrakçeken, "Bu durumlarda biz hekimler gözlük vermek yerine şekerini kontrol altına alıp ondan sonra muayeneye gelmesinin daha sağlıklı olacağı vurguluyoruz. Tüm diyabetik göz hastalıkları görme kaybı ve körlüğe kadar giden ciddi problemlere yol açma potansiyeline sahiptir. Gelip geçici görme bulanıkları da olabilir. Göz arkasında ciddi bulgular veren diyabetik retinopati dediğimiz hastalığa da yol açabilir. Diyabetik retinopati nedir dersek, retinadaki kılcal damarlarda kanama, retina içerisine sıvı sızma sonucu görme kaybı ve körlüğe neden olan bir spektrum olarak ele alabiliriz. Belirtilerine gelince, bunlar hastalarımızda görme yetilerinde azalma, bulanık görme, kör noktalar, karanlık noktalar bilhassa görme merkezinde düz ve dalgalı çizgiler görülmesi ve renklerin canlılığını kaybetmesi şeklinde ortaya çıkabilir." diye konuştu.

Hastalığın sinsi ilerleyişine dikkat çekti! Miyopken bir gecede hipermetrop oldu

SARI NOKTA HASTALIĞINA DİKKAT

Diyabetik retinopatinin nasıl oluştuğundan da bahseden Bayrakçeken, "Çevremizde gördüğümüz her şey, gözde retinada elektriksel sinyallere çevrilerek beyindeki görme merkezine iletiliyor. Retina, gözün arkasında görüntünün beyne aktarılmasını sağlayan sinir tabakasıdır. Diyabetik retinopati retinayı besleyen kılcal damarları bozarak başlangıçta retinada kanama ve sıvı sızması, ilerleyen aşamada ise retinada ki kan damarlarının tıkanması sonucu görme azalması ve körlüğe neden olabiliyor. Birde diyabetik maküler ödem var. Sarı nokta dediğimiz makuler bölge, retinanın en merkezi görmeyi sağlayan tabakasıdır. Burada sıvı birikmesine bağlı diyabetik makuler ödem oluşabiliyor. Bu da hastalarında ciddi görme kaybına yol açmaktadır. Diyabetik retinopati için kimler riskli; Uzun süre diyabeti olanlar, kan şekeri düzeyi yüksek ve düzensiz olanlar, diyabetin yanında hipertansiyon ve yüksek kolesterolü olanlar çok büyük risk altında, yine bu hastaların dikkatli bir şekilde takip edilmesi gerekiyor. Şeker hastalığının yanı sıra, böbrek yetmezliği de varsa hastanın diyalize gitmesi gerekiyor. Gebelikte diyabete bağlı sorunlar ilerleyebilir hatta daha da kötüleşebilir. Bu nasıl tespit ediliyor? Polikliniklere başvuran hastalara tam teşekküllü bir göz muayenesi yapılması gerekir. Hastaların görme düzeylerinin tespiti yapıldıktan sonra göz bebekleri büyütülerek göz arkasının detaylı bir şekilde muayene edilmesi gerekir. Modern cihazların devreye girmesiyle kolaylıkla teşhislerimizi yapabiliyoruz" ifadelerine yer verdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Spordan çıktıktan sonra yapılan en büyük hata! Uzmanlar uyardı: 'Bedeli ağır olabilir'
ETİKETLER
#diyabet
#Diyabetik Retinopati
#Göz Hastalıkları
#Görme Bozuklukları
#Diyabet Tedavisi
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.