TGRT Haber
30°
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Spordan çıktıktan sonra yapılan en büyük hata! Uzmanlar uyardı: 'Bedeli ağır olabilir'

Ünlü dermatolog Dr. Knox Beasley, spordan çıktıktan sonra yapılan en büyük hatayı açıkladı. Antrenman sonrası yarım saat içinde duş almazsanız, cildinize ciddi zararlar verebilirsiniz. İşte nedenleri...

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
22.08.2025
16:13
|
GÜNCELLEME:
22.08.2025
16:21

Spor salonundan çıktıktan sonra çoğu zaman, duş almaya üşenip hemen koltuğa uzanıp terli giysiler içinde oturmak daha cazip gelebiliyor. Ancak dermatologlar, duşu ihmal etmenin sizi ciddi cilt enfeksiyonlarıyla karşı karşıya bırakabileceği konusunda uyarıyor.

Daily Mail'in haberine göre uzmanlar ter, kir ve bakterinin birleşiminin, cildinize zarar verebileceğini ve duş almayı ne kadar geciktirirseniz, vücudunuzun göreceği olumsuz etkinin o kadar artacağını söylüyor.

Egzersiz yapmak 'sağlıklı uzun ömür' için altın anahtar olsa da, sonrasında alınacak bir duş da en az onun kadar mühim. Çünkü vücudunuzdan atılan ter, yağ ve kir, gözenekleri tıkamadan önce temizlenmezse, akne ve dermatit gibi iltihaplı durumlara yol açabiliyor.

Cildinizde biriken zararlı maddeler, vücudun bağışıklık sistemi tarafından bir tehdit olarak algılanıyor ve sonuç olarak şişlik ve kızarıklıkla kendini gösteriyor.

Spordan çıktıktan sonra yapılan en büyük hata! Uzmanlar uyardı: 'Bedeli ağır olabilir'

İŞTE BAŞINIZA GELEBİLECEK KORKUNÇ HASTALIKLAR

Antrenman sonrası duş almayı ertelemenin tek zararı ise sadece sivilce sorunu değil. Çok daha korkunç sonuçlar doğurabiliyor. Dermatologlar, terin uzun süre ciltte kalmasının sebep olduğu en yaygın hastalıkları şöyle sıralıyor:

Folikülit: Saç köklerinin iltihaplanmasıyla ortaya çıkıyor.

Terli ve nemli ortamda gelişen mantar enfeksiyonları oluşabiliyor. Ayaklarda kaşıntılı, pullu ve çatlamış bir cilt, kasık bölgesinde ise kırmızı, kaşıntılı döküntüler görülüyor.

Ringworm: Vücudun herhangi bir yerinde yuvarlak, kırmızı, pullu ve kaşıntılı bir döküntü olarak ortaya çıkan bu durum, özellikle salonu ekipmanları gibi ortak kullanılan yüzeylerden bulaşabiliyor.

MRSA enfeksiyonu: En ciddi tehditlerden biri olan MRSA enfeksiyonu, sürtünme ve ter nedeniyle oluşan mikro yırtıklardan vücuda giriyor. Başlangıçta küçük bir kırmızı şişlik olarak görünse de zamanla cerrahi drenaj gerektiren ciddi bir apsese dönüşebiliyor.

Spordan çıktıktan sonra yapılan en büyük hata! Uzmanlar uyardı: 'Bedeli ağır olabilir'

UZMANLARDAN ALTIN DEĞERİNDE TAVSİYELER

Dermatolog Dr. Knox Beasley, risklerden korunmak için antrenmandan sonraki 30 dakika içinde mutlaka duş alınması gerektiğini vurguluyor. 30 dakika içinde duşa girmenin mümkün olmadığı durumlarda ise en azından temizleme mendilleri kullanarak terli bölgelerin silinmesini tavsiye ediyorlar. Ancak bu mendillerin duşun yerini tutmadığı da özellikle vurgulanıyor.

Devlet hastanelerinde yeni dönem başlıyor! Mesai saatleri değişti
Karın ağrısı şikayetiyle gitmişti... 24 kiloluk kadından 3 kilo kist çıktı
ETİKETLER
#Spor
#sağlıklı yaşam
#cilt bakımı
#Düşük Donanımlı Televizyon
#Dermatoloji
#Sağlık
