Karın ağrısı şikayetiyle gitmişti... 24 kiloluk kadından 3 kilo kist çıktı

Halk arasında cücelik olarak bilinen Akondroplazi hastalığıyla dünyaya gelen 30 yaşındaki Nurdan Tüfekçi, son bir yıldır yaşadığı karın ağrısı şikayetleri nedeniyle birçok hastaneye başvurarak tedavi gördü.

YUMURTALIĞINDA 3 KİLOLUK KİST TESPİT EDİLDİ

Son olarak İnegöl’deki özel bir hastanenin kadın hastalıkları bölümüne giden, 80 santimetre boyunda ve 24 kilogram ağırlığındaki Tüfekçi’nin yapılan tetkiklerinde yumurtalığında 3 kilogramlık kist belirlendi.

21 KİLOYA DÜŞTÜ

Hemen ameliyata alınan hasta, belinden yapılan anestezi ile uyanık şekilde gerçekleştirilen 1,5 saatlik operasyonu başarıyla atlattı. Kistten kurtulan Tüfekçi’nin kilosu 24’ten 21’e düştü.

"BİRKAÇ YILDIR KARNIM AĞRIYORDU"



Nurdan Tüfekçi ise, "Benim birkaç yıldır karnım ağrıyordu. Ondan sonra gaz sıkışması ve enfeksiyon dediler. En sonunda ameliyat oldum. İnşallah iyi geçecek, iyi olacağım. Ameliyat sırasında uyanıktım. Doktorum yanımdaydı hep. Beni konuşturduğunu hatırlıyorum. Güzel geçti, biraz ağrım var ama iyiyim. Teşekkür ederim herkese" diye konuştu.

18 CM BÜYÜKLÜĞÜNDEYDİ

Nurdan'ın ablası Tuğba Karakuş, "Kardeşimin ortalama 1 yıldır bu rahatsızlığı vardı. Çeşitli hastanelere gittik, acile gittik. Hep gaz problemi olduğundan bahsetmişlerdi. Sonra birde burayla görüşmek istedik. Burada sağ olsun doktor bey gerçekten çok ilgilendi. Mustafa Bey anında müdahale etmeye hazırdı ve kist olduğunu söyledi 17-18 santimetre büyüklüğünde. Sonra da Mahmut Bey ile görüştük, o da elinden geleni yapacağını söyledi ve böyle bir ameliyata karar verdik. Şu an için sağlıklı olduğunu düşünüyoruz. Teşekkür ederim" dedi.