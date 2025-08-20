Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Sağlık
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Karın ağrısı şikayetiyle gitmişti... 24 kiloluk kadından 3 kilo kist çıktı

Bursa'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden 30 yaşındaki Nurdan Tüfekçi'nin operasyonla karnından 3 kilogram ağırlığında kist çıkarıldı. Genç kadın 24 kilogram girdiği hastaneden 21 kiloyla ayrıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.08.2025
saat ikonu 10:12
|
GÜNCELLEME:
20.08.2025
saat ikonu 10:12

Halk arasında cücelik olarak bilinen Akondroplazi hastalığıyla dünyaya gelen 30 yaşındaki Nurdan Tüfekçi, son bir yıldır yaşadığı karın ağrısı şikayetleri nedeniyle birçok hastaneye başvurarak tedavi gördü.

YUMURTALIĞINDA 3 KİLOLUK KİST TESPİT EDİLDİ

Son olarak İnegöl’deki özel bir hastanenin kadın hastalıkları bölümüne giden, 80 santimetre boyunda ve 24 kilogram ağırlığındaki Tüfekçi’nin yapılan tetkiklerinde yumurtalığında 3 kilogramlık kist belirlendi.

Karın ağrısı şikayetiyle gitmişti... 24 kiloluk kadından 3 kilo kist çıktı

21 KİLOYA DÜŞTÜ

Hemen ameliyata alınan hasta, belinden yapılan anestezi ile uyanık şekilde gerçekleştirilen 1,5 saatlik operasyonu başarıyla atlattı. Kistten kurtulan Tüfekçi’nin kilosu 24’ten 21’e düştü.

Karın ağrısı şikayetiyle gitmişti... 24 kiloluk kadından 3 kilo kist çıktı

"BİRKAÇ YILDIR KARNIM AĞRIYORDU"


Nurdan Tüfekçi ise, "Benim birkaç yıldır karnım ağrıyordu. Ondan sonra gaz sıkışması ve enfeksiyon dediler. En sonunda oldum. İnşallah iyi geçecek, iyi olacağım. Ameliyat sırasında uyanıktım. Doktorum yanımdaydı hep. Beni konuşturduğunu hatırlıyorum. Güzel geçti, biraz ağrım var ama iyiyim. Teşekkür ederim herkese" diye konuştu.

Karın ağrısı şikayetiyle gitmişti... 24 kiloluk kadından 3 kilo kist çıktı

18 CM BÜYÜKLÜĞÜNDEYDİ

Nurdan'ın ablası Tuğba Karakuş, "Kardeşimin ortalama 1 yıldır bu rahatsızlığı vardı. Çeşitli hastanelere gittik, acile gittik. Hep gaz problemi olduğundan bahsetmişlerdi. Sonra birde burayla görüşmek istedik. Burada sağ olsun doktor bey gerçekten çok ilgilendi. Mustafa Bey anında müdahale etmeye hazırdı ve kist olduğunu söyledi 17-18 santimetre büyüklüğünde. Sonra da Mahmut Bey ile görüştük, o da elinden geleni yapacağını söyledi ve böyle bir ameliyata karar verdik. Şu an için sağlıklı olduğunu düşünüyoruz. Teşekkür ederim" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Aleyna Tilki'yi küplere bindiren haber: Halk gerçeği biliyor
İzleyiciler seslendi, arkadaşı dürttü! Ünlü yayıncı canlı yayında hayatını kaybetti
ETİKETLER
#Yaşam
#ameliyat
#Akondroplazi
#Cücelik
#Kist
#Kadın Sağlıgı
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.