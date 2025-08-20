İzleyiciler seslendi, arkadaşı dürttü! Ünlü yayıncı canlı yayında hayatını kaybetti

Fransa’nın Nice şehri yakınlarındaki Contes bölgesinde yaşayan 46 yaşındaki Raphael Graven, bilinen adıyla Jean Pormanove, 17 Ağustos Pazar gecesi yaptığı canlı yayın sırasında uykusunda hayatını kaybetti. İzleyicilerden birinin bağış yoluyla sesli mesaj ileterek ölüp ölmediğinin kontrol edilmesini istedi.

O sırada Graven'in yanında uyuyan ve yayını takip eden arkadaşı, ölüp ölmediğini kontrol etmek için önce uzaktan pet şişe attı, ardından yanına giderek kontrol ettiğinde cansız bedeniyle karşılaştı. O anların ardından yayın aniden kesildi.

"SON ANLARINI PAYLAŞMAMANIZI RİCA EDİYORUM"

Sky News'un haberine göre, Graven’in ölümünü yakın dostu ve yayıncı Owen Cenazandotti duyurdu. Cenazandotti, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Hepinizden onun anısına saygı göstermenizi ve son anlarını paylaşmamanızı rica ediyorum. Altı yıldır yan yana, hiç ayrılmadan… Seni çok özleyeceğiz” sözleriyle arkadaşına veda etti.

OTOPSİ YAPILMASINA KARAR VERİLDİ

Nice Savcılığı, ölüm nedeninin kesin olarak belirlenebilmesi için otopsi yapılmasına karar verdi. Yetkililer, şu ana kadar şüpheli bir duruma rastlanmadığını açıkladı.

Ancak Graven’ın geçmişte katıldığı yayınlarda şiddete maruz kaldığı görüntülerin sosyal medyada paylaşıldığı biliniyor. Le Parisien’in haberine göre 46 yaşındaki yayıncı, başka içerik üreticileri tarafından dövülmüş, boğulmuş ve paintball silahıyla vurulmuştu.

Fransa Dijital Geçiş Bakanı Clara Chappaz ise yaşananları “tam bir dehşet” olarak nitelendirdi. Çevrimiçi platformların, yasadışı ve zararlı içeriklerin yayılmasını engelleme yükümlülüğüne dikkat çeken Chappaz, “Bu tür bir başarısızlığın hiçbir yerde yeri yok” ifadelerine yer verdi.