 Selahattin Demirel

Hastanelerde randevu sorunu mu var? Bakan Memişoğlu tek tek o branşları açıklayıp vatandaşa yol gösterdi

Hastanelerde randevu almakta sıkıntı çekildiğine dair şikayetler üzerine Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan açıklama geldi. Memişoğlu, sorun yaşanan branşları sayarak konuyla ilgili sıkıntı çeken vatandaşların aile hekimlerine gittiğinde o hekimin randevu alabileceğini söyledi.

Hastanelerde randevu sorunu mu var? Bakan Memişoğlu tek tek o branşları açıklayıp vatandaşa yol gösterdi
Bakan Memişoğlu, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Bakanlık tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Memişoğlu, temsilcilerin sorularını da cevapladı.

"HASTANELERİN YÜZDE 95'TEN FAZLASINI DEPREME DAYANIKLI HALE GETİRDİK"

Hastanelerin yüzde 95’inden fazlasının depreme dayanıklı hale getirildiğini ifade eden Memişoğlu, "Dayanıklı olmayanları da yıkım kararı aldıklarımızı da hemen boşaltıyoruz. Güçlendirme gerekecek veya takviye gelecek hastanelerle ilgili yenileme ve yeniden yapım süreçlerimiz devamlı yapılıyor. Sındırgı’da da mesela yeni hastane yapıyoruz biliyorsunuz. Ona da birkaç hafta içinde inşallah yenisini teslim alacağız. İstanbul da dahil bütün hastanelerimizi depreme dayanıklı hâle getirme çabası içindeyiz ki yüzde 95’in üzerinde getirdik.

Hastanelerde randevu sorunu mu var? Bakan Memişoğlu tek tek o branşları açıklayıp vatandaşa yol gösterdi

Hem lojistik anlamında hem sağlık yönetimi anlamında bütün ülkeye İstanbul’a destek verme aşamasında 12-48 saat arasında kendi kendine yetebilir sağlık hizmeti sunar hale getirdik onları. Onlarla ilgili afet planlarımızı revize ettik. Özellikle 2019’daki 5.8 depremi ve asrın felaketinden sonra aldığımız tecrübelerle revize ettik bütün planlarımızı" ifadelerini kullandı.

"BİRKAÇ BRANŞ HARİCİNDE RANDEVU SORUNU YAŞANMIYOR"

Bakan Memişoğlu, göz, plastik cerrahi, onkoloji ve birkaç tane branş haricinde randevu sorunu yaşanmadığının altını çizerek, "Şu an bir kişi istediği an randevusunu alabiliyor. Alamayan kişiler de kendi aile hekimine giderse o aile hekimi ona randevu alabilir. Yani esasında aile hekimleri şu anda kendi kontenjanlarının yüzde 20’sini bile kullanmıyor hastanelerde. Eğer ihtiyaç duyuyorsa" dedi.

Hastanelerde randevu sorunu mu var? Bakan Memişoğlu tek tek o branşları açıklayıp vatandaşa yol gösterdi

"SİGARASIZ ŞEHİR VE BAKANLIK OLACAK"

Sigara bırakma konusunda vatandaşlara destek olduklarını ve bu vatandaşları Alo 171 hattına yönlendirdiklerini dile getiren Memişoğlu, "İlaçları veriyoruz. Aynı zamanda şimdi, aynı kilo boy gibi sahaya çıkıp insanlara sigarayı niye bırakması gerektiğini, nasıl bırakması gerektiğini ve nasıl yardım edeceğimizi anlatacağız.

Türkiye’de erkeklerin yüzde 45’i sigara içiyor. Ben şimdi Bakanlıkta da başlattım. Artvin’de de söyledim. Sigarasız şehir olacak, sigarasız bakanlık olacak. Bence sigarasız medya kampanyasını siz başlatın. Tütün, sigara değil tütün. Hepsine. Elektronik sigara, puf. Hepsi yasak. Bununla ilgili kesinlikle taviz vermeyeceğiz yani. Kamu kurumlarına daha gidiyoruz artık. Bilginiz olsun" ifadelerine yer verdi.

E-İMZA KOPYALAYARAK SAHTE REÇETE YAZILDIĞI İDDİASI

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, doktorların e-imzasını kopyalanarak Kırıkkale’de yeşil reçeteli ilaç yazıldığı yönündeki iddiaların sorulması üzerine; "İki tane soruşturma yürütülüyor. Bir tanesi adli soruşturma, biz de idari soruşturmaları yapıyoruz" dedi.

Bakan Memişoğlu ayrıca SMA ilaçlarının yerli üretimi ile ilgili olarak ise klinik çalışmaların yıl sonuna doğru başlanacağını duyurdu.

