İngiliz kadın Türkiye'de kabusu yaşadı! Yanlış tedavi yüzünden burnu çöktü

İngiltere’nin Telford kentinde yaşayan 41 yaşındaki DJ ve yapımcı Leanne Abeyance, diş implantı yaptırmak için Türkiye'ye geldi. Türkiye'de özel bir klinikte yapılan implantların ardından yüzünde enfekte oluşan kadın burun kemiği çöktüğü için nefes alamaz hale geldi. Abeyance kendisine İngiltere Ulusal Sağlık Servisi'nin müdahale etmediğini belirtirken, 18 aydır ilaç kullanmak zorunda kaldığını açıkladı.

YANLIŞ TEDAVİ YÜZÜNDEN HAYATI KABUSA DÖNDÜ!

BBC'nin haberine göre, geçen yıl Nisan ayında Antalya'da özel bir klinikte 4 adet diş implantı yaptırdığını açıklayan 41 yaşındaki DJ hayatının bundan sonra eskisi gibi olmadığını belirtti. İngiliz turist kendisine sinüs kaldırma ve kemik grefti işlemi uygulanacağını son anda öğrendiğini açıkladı. Abeyance, “Yerel anestezi altındaydım ama her şeyi hissettim. Çekiçle yüzümün parçalandığını hissettim. Yüzüm siyah ve mordu” dedi.

İNGİLTERE'DE DEVLET HASTANESİ MÜDAHALE ETMEDİ

İngiltere'ye döndükten sonra şikayetleri artan 41 yaşındaki DJ kontrol için gittiği İngiltere Ulusal Sağlık Servisi'nde muayene yapılmamasının ardından özel bir kliniğe gitmek zorunda kaldı. Burada yapılan tetkiklerde Abayance'nin implantların burun kemiği deldiği ortaya çıktı. Ancak yüzünde oluşan enfeksiyon yüzünden implantlar çıkarılmadı.

'İLAÇLARLA YAŞIYORUM'

Abeyance, 18 aydır sürekli antibiyotik ve ilaçlarla yaşadığını, “İmplantlar yüzümü tutuyor ama hepsi enfekte” sözleriyle yaşadığı durumu anlattı. 41 yaşındaki DJ, pek çok kişinin sosyal medyadaki yönlendirmelerle yurt dışına gittiğini, bunun büyük risk taşıdığını söyledi: “Başıma gelenleri gösteriyorum ki başkaları aynı hatayı yapmasın.”