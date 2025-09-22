Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Sağlık
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

İngiliz kadın Türkiye'de kabusu yaşadı! Yanlış tedavi yüzünden burnu çöktü

İngiltere'den Türkiye'ye diş implantı yaptırmak için gelen Leanne Abeyance isimli İngiliz kadının yanlış tedavi sonrası burun kemiği çöktü. Nefes alamaz hale geldiğini belirten Abeyance aynı zamanda yüzünü enfekte olduğunu açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İngiliz kadın Türkiye'de kabusu yaşadı! Yanlış tedavi yüzünden burnu çöktü
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2025
saat ikonu 17:04
|
GÜNCELLEME:
22.09.2025
saat ikonu 17:04

’nin Telford kentinde yaşayan 41 yaşındaki DJ ve yapımcı Leanne Abeyance, diş implantı yaptırmak için 'ye geldi. Türkiye'de özel bir klinikte yapılan implantların ardından yüzünde enfekte oluşan kadın burun kemiği çöktüğü için nefes alamaz hale geldi. Abeyance kendisine İngiltere Ulusal Sağlık Servisi'nin müdahale etmediğini belirtirken, 18 aydır ilaç kullanmak zorunda kaldığını açıkladı.

İngiliz kadın Türkiye'de kabusu yaşadı! Yanlış tedavi yüzünden burnu çöktü

YANLIŞ TEDAVİ YÜZÜNDEN HAYATI KABUSA DÖNDÜ!

BBC'nin haberine göre, geçen yıl Nisan ayında Antalya'da özel bir klinikte 4 adet diş implantı yaptırdığını açıklayan 41 yaşındaki DJ hayatının bundan sonra eskisi gibi olmadığını belirtti. İngiliz turist kendisine sinüs kaldırma ve kemik grefti işlemi uygulanacağını son anda öğrendiğini açıkladı. Abeyance, “Yerel anestezi altındaydım ama her şeyi hissettim. Çekiçle yüzümün parçalandığını hissettim. Yüzüm siyah ve mordu” dedi.

İngiliz kadın Türkiye'de kabusu yaşadı! Yanlış tedavi yüzünden burnu çöktü

İNGİLTERE'DE DEVLET HASTANESİ MÜDAHALE ETMEDİ

İngiltere'ye döndükten sonra şikayetleri artan 41 yaşındaki DJ kontrol için gittiği İngiltere Ulusal Sağlık Servisi'nde muayene yapılmamasının ardından özel bir kliniğe gitmek zorunda kaldı. Burada yapılan tetkiklerde Abayance'nin implantların burun kemiği deldiği ortaya çıktı. Ancak yüzünde oluşan yüzünden implantlar çıkarılmadı.

İngiliz kadın Türkiye'de kabusu yaşadı! Yanlış tedavi yüzünden burnu çöktü

'İLAÇLARLA YAŞIYORUM'

Abeyance, 18 aydır sürekli antibiyotik ve ilaçlarla yaşadığını, “İmplantlar yüzümü tutuyor ama hepsi enfekte” sözleriyle yaşadığı durumu anlattı. 41 yaşındaki DJ, pek çok kişinin sosyal medyadaki yönlendirmelerle yurt dışına gittiğini, bunun büyük risk taşıdığını söyledi: “Başıma gelenleri gösteriyorum ki başkaları aynı hatayı yapmasın.”

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Diş implantında dehşet: Vida zorlandı beynine saplandı! Doktor hastaneye bırakıp kaçtı
Doktorlar ölülerin implantlarını kullandılar! Romanya'daki skandal gün yüzüne çıktı
ETİKETLER
#Türkiye
#İngiltere
#enfeksiyon
#sağlık turizmi
#Diş Implantı
#Komplikasyon
#Yan Etki
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.