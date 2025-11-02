Kahve ve enerji içeceği içenlere kritik uyarı: O soruna yol açıyor

Günde 3-4 fincandan fazla kahve tüketiyorsanız uykusuzluk, anksiyete ve kalıcı öğrenme bozukluğu sorunları yaşayabilirsiniz. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ceyhun Ceyhan, kahve ve enerji içeceği tüketimi hakkında uyarılarda bulundu.

Kafeinin doğru miktarda alındığında dikkat ve hafızayı güçlendirdiğini belirten Prof. Dr. Ceyhan, aşırı tüketildiğinde ise uyku düzenini bozarak öğrenmeyi olumsuz etkilediğine değindi.

GÜNLÜK 4 FİNCAN SINIRI ÖNEMLİ

Ceyhan, çay, kahve ve enerji içeceklerinin günümüzde özellikle gençler ve öğrenciler tarafından yoğun şekilde tüketildiğini belirterek, kafeinin vücut üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Kafeinin konsantrasyonu artırarak zihni berraklaştırdığını vurgulayan Ceyhan, fayda görmek için tüketim miktarının sınırında kalınması gerektiğini ifade etti.

Kafeinin dikkat dağınıklığını azalttığını ve zihinsel performansı desteklediğini kaydeden Ceyhan, günlük 300-400 miligramı yani 3-4 fincan kahveyi aşmamak gerektiğinin altını çizdi. Profesör fazla kafein tüketiminin olumsuz etkilerine de değinerek sözlerine şöyle devam etti:

"Özellikle öğrencilerde sabah saatlerinde tüketilen 1-2 fincan kahve fayda sağlar. Aşırı miktarda kahve uykusuzluk, gerginlik ve anksiyeteye neden olur. Gece geç saatlerde içilen kahve, uyku düzenini bozarak hafızayı zayıflatır. Bu da kalıcı öğrenme bozukluklarına yol açabilir."

Kafeinin bilinçli tüketilmesi gerektiğini hatırlatan Ceyhan, "Doğru beslenme ile doğru zamanda, doğru miktarda alınan kahve; hafızayı güçlendirir, sınav başarısını artırır. Ama fazlası, yarardan çok zarar getirir" diye konuştu.