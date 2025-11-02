Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Sağlık
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Kahve ve enerji içeceği içenlere kritik uyarı: O soruna yol açıyor

Kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Ceyhun Ceyhan, kafeinin dikkat ve hafızayı güçlendirdiğini ancak günlük 3-4 fincan kahve sınırının aşılmaması gerektiğini belirtti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.11.2025
saat ikonu 12:09
|
GÜNCELLEME:
02.11.2025
saat ikonu 12:09

Günde 3-4 fincandan fazla kahve tüketiyorsanız , ve kalıcı öğrenme bozukluğu sorunları yaşayabilirsiniz. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ceyhun Ceyhan, kahve ve enerji içeceği tüketimi hakkında uyarılarda bulundu.

Kafeinin doğru miktarda alındığında dikkat ve hafızayı güçlendirdiğini belirten Prof. Dr. Ceyhan, aşırı tüketildiğinde ise uyku düzenini bozarak öğrenmeyi olumsuz etkilediğine değindi.

Kahve ve enerji içeceği içenlere kritik uyarı: O soruna yol açıyor

GÜNLÜK 4 FİNCAN SINIRI ÖNEMLİ

Ceyhan, çay, kahve ve enerji içeceklerinin günümüzde özellikle gençler ve öğrenciler tarafından yoğun şekilde tüketildiğini belirterek, kafeinin vücut üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Kafeinin konsantrasyonu artırarak zihni berraklaştırdığını vurgulayan Ceyhan, fayda görmek için tüketim miktarının sınırında kalınması gerektiğini ifade etti.

Kafeinin dikkat dağınıklığını azalttığını ve zihinsel performansı desteklediğini kaydeden Ceyhan, günlük 300-400 miligramı yani 3-4 fincan kahveyi aşmamak gerektiğinin altını çizdi. Profesör fazla tüketiminin olumsuz etkilerine de değinerek sözlerine şöyle devam etti:

"Özellikle öğrencilerde sabah saatlerinde tüketilen 1-2 fincan kahve fayda sağlar. Aşırı miktarda kahve uykusuzluk, gerginlik ve anksiyeteye neden olur. Gece geç saatlerde içilen kahve, uyku düzenini bozarak hafızayı zayıflatır. Bu da kalıcı öğrenme bozukluklarına yol açabilir."

Kahve ve enerji içeceği içenlere kritik uyarı: O soruna yol açıyor

Kafeinin bilinçli tüketilmesi gerektiğini hatırlatan Ceyhan, "Doğru beslenme ile doğru zamanda, doğru miktarda alınan kahve; hafızayı güçlendirir, sınav başarısını artırır. Ama fazlası, yarardan çok zarar getirir" diye konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sağlık Bakanlığı'ndan Gaziantep’e 16 yeni ambulans
ETİKETLER
#Sağlık
#Sağlık
#anksiyete
#anksiyete
#kafein
#uykusuzluk
#uykusuzluk
#Kahve Üretimi
#Kahve Üretimi
#Öğrenme Verimliliği
#Kafeine Bağımlılık
#Öğrenme Bozukluğu
#Öğrenen
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.