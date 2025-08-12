Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Sağlık
Avatar
Editor
 | Safa Keser

Sanal gerçeklik ile doğumsal yaralanmalarda yeni tedavi umudu

İstanbul’da yürütülen TÜBİTAK destekli projede, doğum sırasında oluşan sinir yaralanması nedeniyle kol ve el hareketlerinde kısıtlılık yaşayan çocukların tedavisine sanal gerçeklik gözlükleri ve beyin odaklı egzersizler entegre ediliyor. Bu yöntemle hem kas gücü hem de beynin iyileşme kapasitesi artırılarak tedavi sürecinin hızlandırılması hedefleniyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sanal gerçeklik ile doğumsal yaralanmalarda yeni tedavi umudu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
12.08.2025
saat ikonu 09:43
|
GÜNCELLEME:
12.08.2025
saat ikonu 09:43

Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zeynep Hoşbay yürütücülüğünde hazırlanan "Doğumsal Brakiyal Pleksus Paralizisi Olan Çocuklarda ve İkili Görev Yoluyla Kortikal Plastisitenin Geliştirilmesi" başlıklı proje, ARDEB 1001 Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Projede, Biruni Üniversitesi Rektörü, Çocuk Nöroloji ve Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Adnan Yüksel de araştırmacı olarak görev aldı.

Sanal gerçeklik ile doğumsal yaralanmalarda yeni tedavi umudu

"Sanal gerçeklik gözlükleriyle interaktif egzersiz yapılacak"

Proje yürütücüsü Prof. Dr. Zeynep Hoşbay, doğumsal brakiyal pleksus paralizisinin doğum sırasında kola giden sinirlerin hasar görmesiyle oluştuğunu belirterek, "Bu durum çocuklarda kol ve el hareketlerinde ciddi kısıtlılığa yol açarak yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Proje kapsamında bu çocuklara uygulanan geleneksel fizyoterapiye, sanal gerçeklik gözlükleriyle yapılan interaktif egzersizler ve aynı anda iki görevi yerine getirmeyi hedefleyen beyin çalışmaları ekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bu yöntemle hem kas gücünün hem de beynin hareket kontrol merkezlerinin uyum ve öğrenme kapasitesini artırmayı amaçladıklarını söyleyen Prof.Dr. Hoşbay, "Tedavi sürecinde beyindeki değişimleri fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRG) ile ayrıntılı olarak izleyeceğiz. Böylece sanal gerçeklik ve ikili görev egzersizlerinin, beynin yeniden yapılanma ve uyum sağlama süreci olan nöroplastisite üzerindeki etkilerini bilimsel olarak kanıtlayabileceğiz" dedi.

Sanal gerçeklik ile doğumsal yaralanmalarda yeni tedavi umudu

"Beyni de tedavinin aktif bir parçası haline getiriyoruz"

Projenin amacından söz eden Prof. Dr. Zeynep Hoşbay, "Bu projede amacımız, çocukların tedavisini yalnızca kasları güçlendirmekle sınırlamamak. Beyni de tedavinin aktif bir parçası haline getiriyoruz. Sanal gerçeklik teknolojisi sayesinde çocuklar tedaviye daha motive olacak, egzersizler onlar için hem eğlenceli hem de etkili hale gelecek, projeden elde ettiğimiz verilerle ulusal ve uluslararası literatürde yeni tedavi protokollerinin geliştirilmesine öncülük etmeyi amaçlıyoruz. Çalışmamızın ülkemizin bilimsel görünürlüğünü artırarak, destekli sağlık çözümlerinin yaygınlaşmasına katkı sağlayacağı düşüncesindeyiz" diye konuştu.

"Toplum sağlığına doğrudan katkı sağlamayı hedefliyoruz"

Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel, "Kaliteli ve alanında uzman akademik kadromuzla, ülkemizde bilimsel araştırmalara öncülük ediyoruz. Yürüttüğümüz her projede, yalnızca bilimsel yenilik üretmeyi değil, aynı zamanda toplum sağlığına doğrudan katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu çalışma, doğumsal yaralanmalarda sanal gerçeklik teknolojisinin iyileşme sürecine entegrasyonu ile hem Türkiye’de hem de dünyada örnek gösterilecek bir model oluşturacak. Akademisyenlerimizin ürettiği bilim, uluslararası arenada ses getirirken toplumumuz için somut faydaya dönüşüyor" dedi.

ETİKETLER
#Teknoloji
#tübitak
#sanal gerçeklik
#fizyoterapist
#Doğumsal Brakiyal Pleksus Paralizisi
#Nöroplastisite
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.