Sağlık
6 kez düşük yaptı, en sonunda muradına erdi

Kahramanmaraş'ta 6 kez düşük öyküsü olan bir aile bu kez bebeklerine kavuştu. Benzer vakaların sıkça görüldüğünü belirten doktorları Uzm. Dr. Önder Ercan; "Geçen hafta da 7 düşük öyküsü olan bir hastamız mutlu sona ulaştı. Günlük pratiğimizde bu tür olaylarla karşılaşıyoruz. Ancak bir defa olan düşükleri önemli kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı. Düşük operasyonları hakkında detaylar...

'ta 6 kez düşük yapan bir anne uygulanan tedaviyle sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi. Kahramanmaraş'ta Kadın Hastalıkları ve Uzmanı Uzm. Dr. Önder Ercan, 6 kez düşük yapan bir hastasının uygun tedaviyle sağlıklı bir şekilde doğum yaptığını belirterek, "Bugün hastamızla mutlu sona ulaştık" dedi. Tekrarlayan gebelik kayıplarının hem tıbbi hem de psikolojik açıdan önemli bir durum olduğunu belirten Ercan, "Hastamızda daha öncesinde 6 gebelik kaybı vardı. Sebepler araştırılıp uygun tedaviler uygulandı ve bugün anne ile bebeğin kavuşmasına şahit olduk. Ailemizi tebrik ediyorum" dedi.

6 kez düşük yaptı, en sonunda muradına erdi


"TEK DÜŞÜK ÖYKÜSÜ İÇİN TEDAVİYE GEREK YOK!"

Benzer vakaların sık görülebildiğini belirten Ercan, "Geçen hafta da 7 düşük öyküsü olan bir hastamız mutlu sona ulaştı. Günlük pratiğimizde bu tür olaylarla karşılaşıyoruz. Ancak bir defa olan düşükleri önemli kabul etmiyoruz, bu durum yaklaşık yüzde 15 oranında görülebilir. Fakat 3 ve üzeri düşüklerde ciddi araştırma yapılmalı ve uygun tedaviye başlanmalıdır" diye konuştu. Ercan, tekrarlayan gebelik kayıplarının aileler üzerinde ciddi stres oluşturduğuna dikkat çekerek, "Bu durum hem çevresel hem de psikolojik baskılara yol açabiliyor. Ancak uygun tetkik ve tedaviyle hastalarımız mutlu sona ulaşabiliyor" ifadelerini kullandı. Baba olmanın mutluluğunu yaşayan Mustafa Babutçu ise, "Önder Hoca'ya teşekkürler. Tedavimiz güzel sonuçlandı. Altıncı düşükten sonra yedinci kez gebelik sonucu yavrumuzu kucağımıza aldık. Allah razı olsun." dedi.

